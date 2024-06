Un tiktoker brasileño se divierte con la forma de hablar de los argentinos: “Usan coso, cosa y cosita para todo y se entienden”

El imperdible análisis de un tiktoker brasileño sobre los múltiples significado que los argentinos le damos a las palabras

Viniciuz Scofield tiene 34 años, nació en Salvador de Bahía, Brasil y vive en Argentina desde hace cuatro meses. Al advertir los distintos significados que los argentinos le dan a ciertas palabras, al tiktoker se le ocurrió hacer un desopilante análisis que rápidamente se hizo viral.

“Existe una palabra que soluciona cualquier situación complicada y esa palabra es coso”, relata el brasileño en uno de sus videos al referirse a las “cosas” que le llaman la atención de la forma de hablar de los argentinos. Todas esas observaciones las escribe con lapicera en un cuaderno, que lo usa de ayudamemoria cuando graba sus divertidos videos de Tik Tok.

De acuerdo a las experiencias que vive casi a diario, Viniciuz asegura que los argentinos emplean los términos “coso”, “cosa” y “cosita” para absolutamente todo. Y lo peor, argumenta, es que “logran entenderse perfectamente”.

“Cuando alguien está en una situación sospechosa dicen; ‘qué cosa rara’. Se encontraron en la calle y siguió caminando ‘como si tal cosa’. Pero el que más descajeta mi cerebro es ‘me da cosa’. Me vuelvo loco”, ejemplifica el brasileño completamente descolocado en tono de humor y agarrándose la cabeza.

Viniciuz Scofield tiene 34 años y nació en Salvador de Bahía, Brasil

“Hasta cuando van a una reunión llevan alguna cosa”, dice el tiktoker y en ese caso la palabra podría referirse a una bebida, un snack, o algo dulce. Luego, aclara que la “cosa” se complica aún más cuando un argentino suma al vocabulario las palabras “pendorcho”, “socotroco” y “chirimbolo”.

Viniciuz es tan elocuente y verborrágico que al escuchar su explicación -de lo que podría ser perfectamente el diálogo con el ferretero del barrio- es imposible no sonreír: “Pasa una cosa por acá adentro que viene un chirimbolo arriba y un socotroco abajo”.

Los comentarios de sus casi 180 mil seguidores son tan sorprendentes como sus reacciones. “Pará pará! Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, la cosa es así, te lo explico porque no vaya a ser cosa que entiendas cualquier cosa”, escribió un usuario para sumarse, con humor, a la confusión sobre el uso de la palabra de múltiples significados. Mientras que otro le respondió: “Jaja, muy bueno y encima te entendí todas las cosas que dijiste”.

El tiktoker, que supo encontrar cómo hacer reír a partir de cómo hablan los argentinos, remarca que lo hace “con mucho respeto” porque admira la cultura del país donde vive. Le llama la atención la forma en que los argentinos se relacionan, los besos que se dan al saludarse, la fascinación que le ponen a los relatos cuando narran algún acontecimiento sin que sea realmente importante y las “juntadas por que sí”.

¿Qué dice un argentino cuando no entiende o no ve algo?: el divertido video de Viniciuz

“Los argentinos se juntan todos los fines de semana y lo ven como algo normal. No es normal. Viví dos años en Europa y nunca fui a una juntada. En cambio, a las tres semanas de estar en Argentina fui a tres juntadas distintas”, ejemplificó.

Otro de los aspectos en los que hizo hincapié Viniciuz es la ocurrencia de hablar al revés. Advierte que eso “complica la vida por completo a los extranjeros porque no entienden nada de lo que dicen los argentinos” y bromea que se trata de un “nuevo idioma” dentro del español.

“Quiero usar mi lompa nuevo pero antes me voy a cortar el lope. La jabru de mi vieja le dijo a mi jermu que llegué choborra de la lleca. La chabona se sacó la chabomba porque hacía terrible lorca. Estás al dope”, señaló en otro de sus profundos análisis lingüísticos.

Además, se detuvo a enumerar todos los extras que los argentinos les agregan a una oración cuando quieren decir, por ejemplo, “no veo”. A diferencia de lo que sucede en otros países, Viniciuz remarca que en Argentina se dice “no veo un pito, no veo un choto, no veo una mierda, no veo una goma, no veo una porongo, no veo un pepino. Lo mismo aplica para cuando no entienden algo. No entiendo un pepino…”, enfatizó sobre lo gracioso que es para él escuchar a los argentinos pronunciar estas palabras.

Las diferentes formas en que los argentinos se refieren a la "plata"

El brasileño aseguró que al momento de hablar de plata, la situación se complica bastante. “A los mil pesos ellos le dicen ‘una luca’. Cinco mil pesos son ‘cinco luquitas’. Un millón de pesos es ‘un palo’. ¿Qué tiene que ver el dinero con un palo y con el nombre Lucas? Tranquilo, que los argentinos empeoraron aún más la cuestión. Al dólar lo llaman ´verde’. Entonces ¿Cuánto sería un millón de dólares? Un ‘palo verde’. Y no contentos con eso crearon el dólar blue, el dólar tarjeta, el dólar turista, el dólar tarjeta, el dólar MEP, el dólar Coldplay. ¿Qué tiene que ver una banda de música con el dólar? Dejalos tranquilos a los argentinos que ellos se entienden solitos”, advierte en otro de sus videos en el que aparece súper exaltado ante tan prolífica terminología.

Si bien de lo que se ocupa Vinicius son todas situaciones cotidianas a las que los argentinos no les prestan demasiada atención, el tiktoker se nutre de ellas, hace una parodia y genera una inmediata respuesta de sus seguidores. “Te faltó decir lechuga, biyuya, tarasca, money, moneda, platita y efete”, aportaron algunos de ellos a la hora de sumar formas de llamar al dinero.

Al momento de abordar los distintos significados que tiene una misma palabra, el brasileño describió: “El palo no es el palo tal cual lo conocemos. Puede tener muchos significados como ‘tomate el palo’ (andate). La música ‘está al palo’, (está fuerte). Te vas a ‘pegar un palo’ con la moto, (podés chocar con la moto). Otra que escucho un montón es ‘te voy a cagar a palos’ (te voy a pegar)”.

Y luego, hizo un imperdible listado sobre las diferentes frases que se utilizan para decir que una persona se murió: “El argentino dice ‘estiró las patas’, ‘está tocando el harpa’, ‘cagó fuego’ y ´pasó a mejor vida’”.

Viniciuz visitó por primera vez Buenos Aires en 2014 y diez años después decidió mudarse definitivamente a la Argentina

Inspirado en lo que él llama “la creatividad de los argentinos”, Viniciuz comenzó con este tipo de contenido a mediados de abril y su cuenta explotó de seguidores. Antes, solía compartir fotos de sus viajes por el mundo y de cada uno de los 18 destinos que visitó. Esas imágenes están en su cuenta de Tik Tok.

La primera vez que el brasileño visitó Buenos Aires fue en 2014. “Una amiga de mi tío me dijo ‘si vas a Argentina, tenés que conocer Mendoza. Nunca había escuchado hablar de ese lugar, así que empecé a buscar fotos e información en Internet y quedé deslumbrado porque amo las montañas”, recordó. Se subió a un micro y tras nueve horas de viaje al fin pudo ver la Cordillera de Los Andes: “Fue ahí cuando me puse en la cabeza que tenía que vivir en Mendoza y así lo hice diez años después”.

En aquel momento, Vinicius trabajaba como gerente de un banco. Pidió el traslado a la Argentina pero se lo negaron. “Me puse a buscar un empleo que me diera la oportunidad de trabajar de modo remoto y que me permitiera vivir donde quisiera. Empecé a estudiar programación y renuncié al banco en 2020″, indicó.

Antes de radicarse definitivamente en nuestro país, se tomó cuatro años sabáticos para viajar por Europa. Actualmente, vive en la ciudad de Mendoza donde también ofrece clases de portugués on line.

El tiktoker brasileño analiza los diferentes significados que los argentinos le damos a la palabra "palo"

“La idea es hacer estos videos surgió de casualidad. Vi que muchos extranjeros contaban la experiencia de su estadía en Argentina y que todos hablaban del mate, el tango y el asado”, describió. Pero para él, era mucho más que eso y puso el foco en el modo de hablar de los argentinos.

El primer video que compartió en Tik Tok se hizo viral. “Hablaba de las llantas, que para la mayoría es cosa de los autos pero para los argentinos significan zapatillas”, remarcó. El brasileño insiste en que son situaciones que a él le llaman la atención pero que para los argentinos son parte de la cotidianeidad. “Lo del aplauso para el asador es también algo sensacional”, resaltó.

Con el DNI argentino en mano y la residencia permanente otorgada, Viniciuz ya se siente un argentino más. “Solo volvería a Brasil para visitar a la familia y los amigos. Mendoza es mi lugar en el mundo”, concluyó.