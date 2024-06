El desgarrador relato del periodista de Cadena 3 que estaba arriba del auto incendiado: “Esto no es democracia”

El hombre contó cómo los piqueteros se encimaron al vehículo durante la protesta afuera del Congreso

Pasadas las 16:30 de este miércoles, la plaza del Congreso de la Nación se convirtió en un campo de batalla: mientras los senadores debatían en el recinto la Ley Bases y el paquete fiscal, afuera las fuerzas de seguridad se enfrentaban con los manifestantes que protestaban por el tratamiento de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. Y fue en medio de los constantes disturbios que un grupo de piqueteros incendió un auto de la radio Cadena 3 en el que había un periodista a bordo.

Se trata de Orlando Morales, quien vivió en primera persona el ataque contra el vehículo. Un episodio que quedó registrado por las decenas de cámaras de televisión que transmitían en vivo la manifestación en las inmediaciones del Parlamento.

Momentos después del hecho, el cronista salió al aire en el programa “Viva la radio” del mencionado medio cordobés y contó, sin poder contener su angustia, cómo fue el momento en el que los protestantes se encimaron al rodado para vandalizarlo.

“No lo puedo creer. Hijos de re mil puta. Me pegaron. Iba a sacar el móvil y me lo dieron vuelta. No se puede creer”, comenzó diciendo el hombre aún consternado por lo que acababa de suceder.

El momento en el que prenden fuego el auto de Cadena 3

Mientras desde el piso los conductores le pedían al periodista que se tranquilizara, Morales no pudo ocultar su enojo y tristeza ante la situación y respondió: “No, qué tranquilo. Estos son los inadaptados. Estos son unos sinvergüenza, unos caraduras. Encima yo estaba arriba del móvil. Me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta y lo quemaron. No se puede creer”.

El cronista continuó su descargo en estado de shock desde la Plaza de los Dos Congresos y remarcó que lo que ocurrió “no es democracia”. Fue entonces cuando no pudo contener sus lágrimas y rompió en llanto.

“Estoy tan angustiado, estoy tan angustiado, estoy tan angustiado”, repitió el periodista que resultó herido durante la protesta. Y agregó compungido: “Este no es el país que yo quiero para mis hijos, te digo la verdad. Esto yo no quiero para mis hijos, no puede ser”.

Así quedó el auto del medio cordobés

En este sentido, señaló que “no puede haber gente tan malvada” y dijo que en el país se necesita hablar y dialogar para solucionar las cosas, pero no realizar actos de este estilo.

Finalmente, el periodista concluyó: “Desde el 92 que estoy en la calle y nunca me pasó esto. Me pasó a mí, pero le podría haber pasado a cualquiera. Es angustiante”. Morales, según informaron sus compañeros, debió ser atendido por el SAME debido a las lesiones que sufrió durante el episodio.

El incendio del auto de Cadena 3

El incidente se desató pasadas las 16:30, cuando algunos de los manifestantes que se encontraban en la zona se acercaron al rodado para vandalizarlo en el marco de los incidentes desatados con los agentes policiales que participan del operativo.

Todo quedó registrado por las cámaras que transmitían en la zona, las cuales captaron el momento en el que los piqueteros empezaron a darle golpes al auto, luego lo dieron vuelta y finalmente comenzaron a incendiarlo. Las llamas se propagaron por todas sus partes en pocos minutos y el vehículo quedó prendido fuego en medio de una de las calles.

El vehículo incendiado

En consecuencia, se provocó una gran columna de humo negro en las inmediaciones del Congreso y debió intervenir un camión hidrante que arribó al lugar rápidamente para intentar apagar el incendio y evitar cualquier episodio más peligroso. No obstante, si bien lograron contener el foco, pasadas las 17 horas el fuego aún no se había consumido por completo.

El vehículo no fue el único objeto incendiado en la jornada: los manifestantes también encendieron tachos de basura y hasta bicicletas de la Ciudad de Buenos Aires que se encontraban en las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos.