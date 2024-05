Tres sismos se sintieron con fuerza en la región de Cuyo: Mendoza, San Juan y Catamarca fueron afectadas

El sismo en San Juan ocurrió a las 21:32 y fue de 4,5°

Tres fuertes sismos se sintieron en las provincias de San Juan, Catamarca y Mendoza durante esta noche. El más fuerte fue de 4,5° en la escala de Richter, de corta duración y ocurrió pasadas las 21:30, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

De acuerdo a la información registrada en el sitio web, el primer movimiento sucedió en San Juan a las 21:32 y su magnitud fue de 2,5°. Además, se originó a una profundidad de 121 kilómetros. Su epicentro se situó a 33 kilómetros al sureste de la localidad sanjuanina de Barreal; a 61 kilómetros al norte de la ciudad mendocina de Uspallata; y por último, a 69 kilómetros al sur de Calingasta.

Un minuto más tarde, se sintió un temblor de 4,5° que sacudió a la provincia de Mendoza. Este segundo movimiento se originó a 10 kilómetros de profundidad y el epicentro fue en Valle de Uco, a 64 kilómetros de la ciudad capital y a 35 kilómetros al sur de San Martín. En este caso, se trata de un sismo que fue “sentido en territorio argentino”, de acuerdo al sitio web de INPRES.

En la región mendocina, se sintieron nuevas réplicas después del primer temblor: uno a las 21:46, cuya magnitud registrada fue de 3° y otro, a las 22 de 2,5° en la escala de Richter.

El sismo en Mendoza fue de 4,5°

Tras el primer temblor, los usuarios de la red social X (ex Twitter) reportaron lo que se sintió desde distintas partes de la provincia mendocina. “Temblando fuerte ahora en Mendoza”, indicó una mujer a las 21:34. Además, hubo quien manifestó haber sentido un ruido. “Lindo temblor. Hizo mucho ruido. #Mendoza #GodoyCruz”, escribió otro usuario. “Yo justo me paré para tomar agua y sentí el ruido de unas persianas de metal que tengo en la cocina. Sentí el ruido pero no el movimiento”, adhirió otra mujer.

También se registró un temblor en la provincia de Catamarca. El sismo, que fue calculado automáticamente, según precisa el sitio web, ocurrió a las 22:55 y alcanzó una magnitud de 2,9°. Tuvo una profundidad de 216 kilómetros. Además, el epicentro se situó a 132 kilómetros al noroeste de San Fernando del Valle de Catamarca, a 179 kilómetros al suroeste de la localidad de San Miguel de Tucumán y a 28 kilómetros al este de Belén.

Hace poco más de dos semanas, también hubo un fuerte temblor en la provincia de Córdoba. El epicentro se situó en la localidad de La Falda, a unos 20 kilómetros de profundidad.

El hecho ocurrió el pasado 26 de abril y tuvo una magnitud de 3,9°, según informó el INPRES. Tras el sismo, hubo vecinos que aseguraron haber sentido un estruendo durante el tiempo que duró el movimiento.

En las ciudades de La Falda, Villa Giardino, Valle Hermoso y Huerta Grande, el temblor tuvo una intensidad media; mientras que en la Ciudad de Córdoba, Carlos Paz, Colonia Caroya y Jesús María, fue mucho más débil.

De acuerdo a la información que compartió el medio local El Doce TV, alrededor de las 20:54, algunas personas escucharon un estruendo, al que describieron como un ruido similar al de un trueno. Este sonido estuvo acompañado del movimiento telúrico.

“El ruido fue algo muy superficial porque la verdad que siempre hay pequeños temblores de vez en cuando, pero así tan fuerte y tan sostenidos en el tiempo, la verdad que no”, comentó en un diálogo con TN, Paola, una vecina de Córdoba y precisó: “Te podría decir que duró 5 segundos o un poquito más”. Afortunadamente, no se registraron daños de mayor magnitud.

“Nunca había sentido algo así, esta parte siempre se mueve, pero así no”, explicó y mencionó que después del sismo se sintió una réplica de menor magnitud.