Brutal golpiza a un perro en Flores: un hombre levantó y arrojó contra el suelo a su mascota en la vía pública

Un hombre levantó y arrojó contra el suelo a su mascota en la vía pública

Un nuevo episodio de maltrato animal fue registrado en las últimas horas en el barrio porteño de Flores, donde un hombre fue grabado mientras levantaba y arrojaba contra el suelo a su perro en medio de la vía pública. Un hecho que causó la indignación y el enojo de los vecinos de la zona.

La secuencia ocurrió este jueves a la noche en la intersección de las calles Rivera Indarte y Laferrere. Fue cerca de las 21 cuando una cámara de seguridad del lugar tomó a una persona que se encontraba paseando correa a su mascota mientras llevaba una bolsa de supermercado en la otra mano.

En un momento de su trayecto, se ve que este frena su andar, apoya sus compras en el suelo y agarra a su perro. Lo levanta con ambos brazos extendidos hasta arriba de su cabeza y, desde esa altura, lo tira contra el asfalto. Tras el golpe, el animal se levanta y el hombre vuelve a agarrar la tira con la que lo lleva, continuando su rumbo con un andar que -según las imágenes- pareció tranquilo.

El video rápidamente se viralizó y llegó al grupo de WhatsApp de quienes viven en las inmediaciones del lugar, quienes demostraron su descontento con la situación y, en consecuencia, radicaron la denuncia sobre lo sucedido tanto en el 911 como en la UFEMA (Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental). Inmediatamente después, el acusado se presentó voluntariamente a la comisaría del barrio.

Brutal golpiza a un perro en Flores

Al mismo tiempo, los vecinos comenzaron una vigilia en la puerta de su casa, donde aún está “Bob”, como se llama el animal, quien quedó en su vivienda mientras su dueño se encontraba demorado frente a las autoridades policiales.

En diálogo con TN, una señora contó: “Nos enteramos a las 9 de la noche por el WhatsApp de los vecinos. Recibimos este video, nos indignamos y empezamos preguntar a todos los proteccionistas si lo conocían (al hombre). Yo no lo conozco. Mucha gente aportó datos e hicimos una cadena. Después se hizo la denuncia en el 911, en UFEMA y a todas las proteccionistas”.

Otro vecino de la zona se sumó a los testimonios y comentó que el hombre se presentó de manera voluntaria a la policía y que la intención es tener las llaves de la casa para sacar al perro de allí. “Al muchacho lo conocemos del barrio. Él está en la comisaría. Estamos viendo si da las llaves, pero primero le tiene que tomar declaración en la comisaría y todo esto. Es una persona que tiene problemas. Él fue por sus propios medios a la policía y ahora hay que esperar a que el comisario diga que vamos a hacer”, señaló.

El episodio se conoce luego de que esta semana trascendiera una insólita situación en La Plata, donde las cámaras de seguridad de la ciudad registraron a un vehículo circulando por una calle transitada de la zona con un perro parado en el techo. El conductor se llama Lucas y, en diálogo con la prensa, dio explicaciones acerca del episodio por el que recibió críticas y hasta acusaciones por maltrato animal.

Lucas es el dueño de Paco. Pidió perdón por el hecho, pero aseguró que el animal se sube solo al auto porque así está acostumbrado desde que es cachorro

La secuencia se dio a conocer a partir de la denuncia de un vecino de la localidad de Ensenada, quien capturó la imagen del Ford Falcon rojo que transitaba delante de él, mostrando indignación por el lugar en el que viajaba la mascota.

Tras la viralización del momento, y luego de recibir decenas de críticas y cuestionamientos, el conductor señalado habló con la prensa para dar su versión del hecho. Se trata de Lucas, que es el dueño de Paco, a quien adoptó cuando este era cachorro.

En su relato, contó la historia con su mascota y explicó por qué el animal viajaba en el techo. No obstante, también pidió perdón por lo sucedido y prometió que no iba a volver a suceder.

“Desde chiquito lo hace. Yo antes tenía una F100 y el muchacho se paraba acá en la punta del capó. Aparte no es que se sube al techo y ando haciéndome el Toreto. Ando dos por hora, si no se desarma todo. Es un auto viejo. Pero le pido disculpas con la mano en el corazón a todo el pueblo argentino, pero no va a volver a suceder”, dijo Lucas en una entrevista con TN.