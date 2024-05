De la recuperación económica tras la crisis del 2001 hasta los telones bajos por la pandemia

[El podcast”Medio siglo de teatro” puede escucharse clickeando acá]

En la crisis de 2001-2002, cuando Argentina estaba en bancarrota, Carlos Rottemberg llevó obras de teatro porteñas a España para mantener a flote su empresa en el país.

En el noveno episodio del podcast “Medio siglo de teatro”, el empresario cuenta cómo fue la recuperación después de que, en aquellos momentos complicadísimos para toda la sociedad, la Asociación de Empresarios de Teatro y Música calculó que el teatro había pasado de tener tres millones de espectadores a dos millones: un 35% menos que en años anteriores.

Rottemberg asegura que a finales de 2002 comenzó a reflotar la industria teatral y que, entre 2003 y 2005, se recuperaron los tres millones de espectadores que había decrecido.

Al compás del aumento del consumo en la sociedad, el teatro también fue creciendo en espectadores. Se mantuvo firme ese crecimiento hasta el 2011 con la excepción de la epidemia de Gripe A de 2009 que, obviamente, también afectó la venta de entradas a los espectáculos. “Desde 2011 estamos en una meseta, se mantiene sin crecer”, asegura Rottemberg.

En esa meseta en la que se detuvo el crecimiento de los espectadores, merece un párrafo aparte la pandemia de coronavirus que, cuarentena mediante, cambió todo. El mundo del espectáculo presencial -teatro, cine, recitales, etc.- se vio afectado notablemente como otras tantas actividades.

Rottemberg describe lo que sintió en la pandemia de 2020 con una sola palabra: “Miedo”. Y agrega: “Miedo. Miedo. Miedo. Teníamos miedo por la audiencia y teníamos miedo por los trabajadores. Los de cine tenían miedo por la audiencia, pero tenían pantalla. Los de televisión tenían miedo por los trabajadores, pero no tenían público. Nosotros teníamos las dos. Quiero decir, teníamos que tener protocolos para las dos partes”. Y recuerda: “Yo que toda la vida a las ocho o nueve de la noche espero los bordereaux (la cantidad de entradas vendidas en un teatro), esperaba un bordereaux trágico: el bordereaux de infectados y fallecidos que nos decían todos los días a una hora determinada. Era el parte diario”.

En uno de los teatros de la empresa de Carlos Rottembeg, el mensaje en plena pandemia de coronavirus

Los días de la pandemia fueron movidos para Rottemberg. “Mantuve no menos de 150 reuniones entre presenciales y virtuales. Me reuní con el presidente de la República en Olivos y en Casa Rosada, con los ministros de Salud, de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires. Con Fernán Quirós, de tantas reuniones que tuvimos, diría que somos amigos. También me reuní con el ministro de Salud de Nación de entonces, Ginés González García y con su reemplazante Carla Vizzotti”.

Producto de una de la reunión que tuvo con el ex presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos el 7 de junio de 2020, Rottemberg fue denunciado por haber violado las restricciones de la cuarentena para asistir a ese encuentro. Rottemberg fue a la Quinta de Olivos acompañado por su amigo Luis Brandoni. Ambos fueron denunciados y ambos sobreseídos por el juez federal Lino Mirabelli porque no cometieron delito. Una curiosidad: en la carátula de la denuncia se escribió David Rottemberg en vez de Carlos. Lo confundieron con el humorista que tiene un apellido similar: se escribe Rotemberg. Con una sola te.

Durante la pandemia Rottemberg estuvo en contacto con “teatristas” de otras ciudades del mundo. Se encontraban vía Zoom con empresarios de Madrid, Nueva York, Londres y México “y nos contábamos las cuitas y decíamos acá avanzamos, acá retrocedemos y me acuerdo que decían abrimos Madrid y cerramos Barcelona y yo les decía a bueno, acá abrimos Santa Fe y cerramos Chubut… y nos contábamos cómo iba el virus en cada uno de los lugares”, recuerda.

La cuarentena se decretó en marzo de 2020 y pasaron meses para que volviera la actividad teatral. Porque hubo que crear los protocolos. “Nos habíamos puesto de acuerdo las empresas y los gremios en privilegiar la salud y saber que la única manera de poder retomar la actividad era con una población sana. Lo decíamos cuando todavía no estaba la vacuna y, luego de la llegada de la vacuna, fuimos muy estrictos con los protocolos. A tal punto que los medios nos trataron muy bien porque vieron que nosotros queríamos cumplir”, dice Rottemberg.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2020, un viernes, se reabrieron las primeras salas de teatro. Lo hicieron con un estricto protocolo acordado por las empresas y los trabajadores.

Carlos Rottemberg habla con cariño de Emilio Disi, un actor que fue también su amigo

Como toda la economía, la industria del teatro fue afectada por la pandemia de coronavirus. Rottemberg explica algunos matices que hacen al negocio. “Para los productores sin edificios teatrales atrás solo se cayeron los contratos. Quienes teníamos teatros teníamos un problema mayor porque tenemos planteles fijos y edificios que también se caen. Me acuerdo que, cuando volvimos al Teatro Liceo y pese a que una persona de mantenimiento iba una vez a la semana, notamos en el edificio lo mismo que sucedió con los humanos más grandes, o sea, que los teatros más antiguos habían sufrido más la pandemia -tenían goteras, humedad- que aquellos más modernos. Nunca me voy a olvidar. Terminamos de hacer el protocolo para la vuelta, para cuando fuese la vuelta, creyendo que el virus se contagiaba por contacto. Eso nos habían dicho. Luego la Organización Mundial de la Salud avisa que no era por contacto. Es por el aire. Otra vez para atrás, con lo que hay que cambiar los sistemas de aire acondicionado, porque la gente si no, va a respirar el aire viciado. Cuando hoy lo pienso, me digo… ¡la pasamos!”.

Como cierre del noveno episodio del podcast “Medio siglo de teatro”, Rottemberg habla con mucho cariño de Emilio Disi. Lo recuerda a través de una divertida anécdota que muestra el sentido del humor que tenía el actor, quien murió en marzo de 2018.