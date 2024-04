Mirtha Legrand y Carlos Rottemberg: de un inicio de relación difícil a una amistad de años

[El podcast”Medio siglo de teatro” puede escucharse clickeando acá]

El día que Carlos Rottemberg conoció personalmente a Mirtha Legrand estuvo a punto de truncar la amistad que perdura desde aquella ocasión en la que se vieron por primera vez en los lejanos años 80. El empresario mantenía una relación laboral con Daniel Tinayre, esposo de Mirtha Legrand, pero no conocía a la actriz.

La reunión -formal- para cerrar un contrato se realizó en la casa del matrimonio Legrand-Tinayre. Carlos Rottemberg la saludó y le dijo: “Encantado de conocerte”. La Legrand, le contestó, cortante: “Los integrantes de mi equipo no me tutean, me tratan de usted”. A lo que Rottemberg respondió: “Yo no soy de tu equipo, soy tu patroncito”. Aquella anécdota, que Rottemberg cuenta en el sexto episodio del podcast “Medio siglo de teatro”, inauguró una relación que perdura hasta hoy.

Carlos Rottemberg primero produjo obras teatrales en las que Mirtha fue protagonista. Y luego –por más de 20 años de sus 50 de trayectoria como empresario- produjo el programa televisión de los almuerzos de la diva, entre 1990 y 2011.

En el sexto episodio del podcast “Medio siglo de teatro”, Rottemberg cuenta cómo fue que impulsó el regreso de Almorzando con Mirtha Legrand a la televisión abierta en 1990, después de diez años de no haber estado en el aire.

En la temporada teatral de Mar del Plata 89-90, Rottemberg producía la obra llamada Potiche que protagonizaba Mirtha y en la que actuaban Juan Carlos Calabró, Juan Carlos Mesa, Linda Peretz, Iliana Calabró y Roberto Antier. Todas las noches, luego de la función, el elenco iba a cenar a un restaurante.

Mirtha Legrand, Daniel Tinayre y Carlos Rottemberg

Mirtha -según recuerda Rottemberg- se sentaba en una cabecera imaginaria porque la mesa era redonda y comenzaba a preguntar qué habían hecho durante el día. Entonces Calabró contaba que había jugado al truco en la playa y Mirtha lo interrumpía, le pedía que continuara con su milanesa con papas fritas y pasaba al siguiente comensal. Le preguntaba a Mesa qué había hecho y ante la respuesta venía la casi inmediata interrupción y la orden para que siguiera comiendo. Hacía la ronda y así transcurrían las cenas luego de la función. Una noche, Rottemberg llamó a Tinayre y le contó que Mirtha hacía en el restaurante lo mismo que en sus almuerzos televisivos y le propuso producir el programa. Tinayre no puso objeciones y así fue que Almorzando con Mirtha Legrand volvió a la pantalla de Argentina Televisora Color (ATC)

El regreso de los almuerzos se produjo el 8 de octubre de 1990 y luego de unos meses en ATC, Alejandro Romay dueño de Canal 9, lo mudó a su pantalla. Hasta el 11 de febrero de 2011, los almuerzos fueron producidos por Rottemberg, quien explica el por qué de su alejamiento. “En un momento sentí que yo tenía que plantar bandera profesionalmente. El programa había sido pluralista sobre todo en la época de los 90, un poco menos en el 2000. Y después Mirtha misma se preocupó en marcar la cancha que iba para un lado y no para otro. Y yo lo respeto, pero a mí el programa de interés general me interesa que sea de interés general. A mí me interesan los medios que me sorprendan. Sorpresas quiere decir que si enciendo la pantalla para ver puedo tener voces diferentes, opiniones diferentes y no compro que me marquen la agenda. Bueno, y tampoco me gusta marcarla para afuera”. En 1990 gobernaba Carlos Menem y en 2011 Cristina Fernández de Kirchner era la presidente de la Nación.

Si bien terminó el vínculo empresarial con Mirtha, siguen siendo amigos. “Tuvimos y tenemos una relación hermosa, aunque a ella no le gusta que, a veces, la reciba en pijama en mi casa”.

Mirtha Legrand junto a Carlos Rottemberg quien, en su casa, luce un pijama

Hacia el final del episodio del podcast, Rottemberg traza un perfil de Daniel Tinayre, el cineasta que fue marido de Mirtha Legrand y con quien tuvo una relación de amistad antes de conocer a la dueña de los almuerzos televisivos.

Rottemberg empezó su carrera empresarial con un cine en el que pasaba películas infantiles, siguió con el teatro y no lo abandonó nunca. Además produjo varios programas de televisión, pero sin dudas, el más emblemático de su historia empresarial fue Almorzando con Mirtha Legrand. Y de eso habla en el sexto episodio del podcast.