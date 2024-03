La matemática de los éxitos y fracasos en el teatro: cómo anticipar los resultados

(Fuente)

Luego de 50 años como empresario teatral y de haber estrenado más de 1000 obras y vendido más de 20 millones de entradas, Carlos Rottemberg tiene la autoridad suficiente para hablar de éxitos y fracasos.

¿Cómo intuir cuándo una obra será un éxito? ¿Cómo saber cuándo una obra será un fracaso? En el cuarto episodio del podcast “Medio siglo de teatro”, Rottemberg explica el por qué de la permanencia de una obra o el retiro casi inmediato luego de su estreno.

Es matemático. Divide el esquema en tres: éxitos, empates y fracasos. Estima que: “Hay un 30 por ciento de verdaderos éxitos, un porcentaje de empatados que flota y un porcentaje alto de fracasos. La rueda se sostiene porque los éxitos sostienen los fracasos. Las probabilidades de fracasar son mayores. El fracaso es acotado, además de que lo escondés bajo la alfombra, dura poco tiempo”.

“El secreto-asegura Rottemberg- está en embocar la mayor cantidad ya no de éxitos sino de tanques que permitan solventar cada fracaso. Mi empresa está basada en los tanques, aquellas obras que salen de lo normal y que te permiten bancar el resto. Tanque es “Brujas”, tanque fue Enrique Pinti con Salsa Criolla, tanque era Alberto Olmedo en Mar del Plata… Tanque es lo que sale de lo normal. Los fracasos no los bancamos los empresarios, los banca el público que hizo un éxito”.

Carlos Rottemberg junto al recordado Enrique Pinti: Salsa Criolla fue uno de los éxitos de su empresa

La obra Brujas está en cartel desde el 3 de enero de 1991 y Salsa Criolla con el recordado Enrique Pinti, fallecido en marzo de 2022, se estrenó en 1985. Estuvo 12 años en cartel en los que se exhibió en el teatro Liceo y en la temporada de verano en otras salas de Mar del Plata. En 2015, se hicieron dos temporadas más de Salsa Criolla por los 30 años del estreno.

Rottemberg tiene, después de medio siglo en el negocio, un olfato que le permite detectar cómo le irá a una obra, incluso previamente a su estreno: “Entre 48 y 72 horas antes del debut sabemos que la suerte está echada. Cuando me siento a ver el ensayo general que se hace cerca del estreno, me fijo en dos cosas: lo que pasa en el escenario y en la boletería. Si la preventa viene con todo, miro el espectáculo, pero ya es un éxito. Lo otro es lo que me pasó con la primera versión de Made in Lanús: no había una venta anticipada de entradas que vaticinara un éxito, pero había una explosión artística arriba del escenario que indicaba lo que sucedió después…fue éxito”.

La obra "Brujas" es uno de los tanques que permiten solventar a los fracasos

“El problema es cuando no tenés ninguna de las dos. La preventa no viene bien, es decir no se está vendiendo y cuando ves que la obra no salió bien, no tiene manera. Porque no tiene interés y no va a tener boca a boca porque no salió bien. Lo que hay que hacer si no querés quedarte ´en negro´ como dicen en televisión es salir a programar el reemplazo”, señala Rottemberg. Cuenta que tuvo que salir a reprogramar inmediatamente una nueva obra ante un fracaso en “unas ochenta o cien veces”.

Rottemberg asegura que quienes más sufren cuando una obra fracasa son los artistas que tienen papeles protagónicos. “El elenco es el que más se lleva el dolor, porque el director puede estar en su casa, el autor puede estar vivo o muerto, el empresario se puede ir. El que tiene que enfrentar la realidad es el artista y hablo de los que tienen papeles protagónicos en el circuito de teatro comercial te dicen ellos mismos ‘no quiero seguir’. Esto nos pasa muy seguido, son socios del negocio y quieren apurarse a bajar la obra”, explica.

