Qué dice la carta que le entregaron a Isabel Perón en España y cómo se gestó el encuentro

El pasado martes los argentinos se sorprendieron con la circulación de fotografías actuales de María Estela Martínez de Perón. La ex presidente, de 93 años, está retirada de la vida política hace mucho tiempo y sus apariciones públicas de los últimos años fueron escasas, y cada vez más espaciadas.

En ese contexto de retiro, llamó la atención la aparición de unas fotografías de Isabel, sonriente, en el living de su casa de Villafranca del Castillo, en las afueras de la capital española, recibiendo una distinción -el Premio a la Hispanidad 2023-, de manos de integrantes de Preserva, una asociación cultural sin fines de lucro que se dedica a “defender la hispanidad y la hispanósfera en Hoyo de Manzanares, y en toda España”.

Aquel día, cuando esta asociación difundió las fotos de la viuda de Perón recibiendo el premio, explicó los motivos de la decisión de esta manera: “Su legado y ejemplo no pasan inadvertidos en nosotros, su sacrificada entrega, ejemplaridad sin tacha, su férreo sostén de la palabra y los principios, trabajando por el bien común de todos, a la Señora María Estela Martínez de Perón. ¡¡Enhorabuena!!”.

Más allá de este breve mensaje de salutación público en las redes sociales, Infobae pudo acceder a la carta completa que le fue entregada a la ex mandataria argentina junto a la distinción. En el escrito, la asociación Preserva sostuvo que Isabel “es un ejemplo para todos los hispanos de bien” al tiempo que destacó su “su sacrificada entrega, su ejemplaridad sin tacha, su férreo e inapelable sostén de la palabra y de los principios, siempre trabajando por el bien común no sólo de los argentinos, también de todos los hispanos”.

Un reconocimiento lógico, considerando los lazos que unieron al matrimonio Perón con España. Pero además, vale destacar que el tres veces presidente de los argentinos fue un ardiente defensor del legado español en América, como lo expresó en muchas ocasiones en sus discursos y escritos.

UNSPECIFIED - DECEMBER 03: argentinian politician Juan Peron and his 3rd wife Maria Estela Isabel Martinez, in the 60's during exile in Spain (Photo by Apic/Getty Images)

A contramano de quienes hoy se dicen sus seguidores (como en tantos otros temas), el fundador del Justicialismo reivindicó siempre la herencia hispánica y la obra civilizadora de la Madre Patria. Consideraba a la Argentina como “coheredera de la espiritualidad hispánica”, una que, “al impulso ciego de la fuerza, al impulso frío del dinero”, le oponía “la supremacía vivificante del espíritu”. Así lo expresó el entonces Presidente en un discurso en la Academia Argentina de Letras, el 12 de octubre de 1947.

También llamó a “reverenciar a la madre España” y a “afirmar la existencia de una comunidad cultural hispanoamericana de la que somos parte y de una continuidad histórica que tiene en la raza su expresión objetiva más digna”.

En aquella ocasión, tampoco se privó Perón de cuestionar a los detractores de la Conquista española (increíblemente muchos de ellos pululan hoy en las estructuras del justicialismo): “Su empresa [la de España] fue desprestigiada por sus enemigos (...). Todas las armas fueron probadas: se recurrió a la mentira, se tergiversó cuanto se había hecho, se tejió en torno suyo una leyenda plagada de infundios y se la propaló a los cuatro vientos. Y todo, con un propósito avieso (...) Por una parte, les servía para echar un baldón a la cultura heredada por la comunidad de los pueblos hermanos que constituimos Hispanoamérica. Por la otra procuraba fomentar así, en nosotros, una inferioridad espiritual propicia a sus fines imperialistas...”

España ha sido agradecida con la viuda de Juan Domingo Perón. La protegió cuando en el año 2007 los jueces Héctor Acosta y Norberto Oyarbide pidieron su extradición y el presidente de entonces, Néstor Kirchner, anunció que la tramitaría “con la urgencia del caso”.

La izquierda armada y la derecha dictatorial coinciden en el permanente intento de eximirse de sus responsabilidades en la violencia política de los 70 señalando a la Presidente constitucional derrocada por el golpe militar de 1976 y encarcelada durante 5 años por el gobierno de facto. Esa constante persecución explica en buena medida el retiro y el silencio autoimpuestos de la viuda de Isabel.

Poco más de un año después, en abril de 2008, la Audiencia Nacional Española rechazó el pedido de extradición de la tercera esposa de Juan Domingo Perón.

El texto de la carta y cómo llegó la distinción a manos de Isabel Perón

A doña María Estela le dirigimos estas líneas:

Como españoles no podíamos dejar de homenajearla, pues es usted ejemplo para todos los hispanos de bien. En la Historia de España ha habido muchas figuras extraordinarias que han tenido una importancia universal para el bien de las gentes, una cantidad ingente de ellas mujeres: Isabel la Católica es un faro no sólo para todos los hispanos, también para cualquiera que sea capaz de conocer la historia con un mínimo de honradez. A ella la acompañan una multitud, muchas de ellas santas.

Señora de Perón: su legado y su ejemplo no han pasado inadvertidos y su siembra brota en muchos de nosotros. Su sacrificada entrega, su ejemplaridad sin tacha, su férreo e inapelable sostén de la palabra y de los principios, siempre trabajando por el bien común no sólo de los argentinos, también de todos los hispanos, suponen una vida en la que muchos debemos mirarnos para examinar nuestros actos. Además de las extraordinarias dificultades y de los peligros que todo ello le ha supuesto, que no han siquiera mellado su bondad como tampoco su obra, siempre bajo el manto de la Divina Providencia. Es una de nuestras grandes y con el galardón queremos pues dejar patente nuestra admiración, agradecimiento y fidelidad.

Acompañamos a la presente carta una breve presentación de los galardones, que se entregarán también a la Fundación Madrina, que como sabe realiza una labor inconmensurable en aras de los no nacidos y de sus madres, y a nuestra vecina Liliane Dondova, extraordinaria vecina hija de uno de los militares que enfrentaron a los soviéticos hace un siglo en la propia Rusia. Quedando a su entera disposición, firmo la presente motu proprio y delegado por mis compañeros Miguel Pavón Garrido, Víctor Farto de Fonseca y Fernández, Miguel Ángel Farto Casado y Sasha Sidney Cuadra.

Isabel Perón durante el acto por el 17 de octubre, en 1975. En segundo plano, Esther Fadul de Sobrino, Ítalo Luder y Pedro Eladio Vázquez

El acercamiento de Preserva con la ex jefa de Estado argentina fue facilitado por el argentino Patricio Lons, un hispanista dedicado a la investigación histórica y al revisionismo del legado hispánico en América. A su vez, Lons logró el contacto final con Isabel gracias a la ayuda de Diego Mazzieri, un joven abogado e historiador rosarino que escribió una extensa y detallada biografía de la tercera esposa de Perón.

Mazzieri es una de las pocas personas que mantiene contacto asiduo con la ex presidente. El vínculo comenzó de manera epistolar, hace algunos años, mientras que actualmente mantienen cada tanto conversaciones telefónicas. Mazzieri decidió emprender la escritura del libro biográfico con una intención rehabilitante de la figura de la ex mandataria, algo que remarcó en una entrevista que brindó hace un tiempo a Infobae. “Le dije a Isabel Perón que, ante tantas falsedades que se vertían sobre ella, había que escribir un libro”, dijo aquel día.

El matrimonio Perón en la quinta 17 de octubre, Madrid, en noviembre de 1972 (foto Central Press/Getty Images)

El rol de Lons y Mazzieri como facilitadores del contacto con la viuda de Perón fue reconocido por la agrupación Preserva en una carta dirigida al primero, en la que ponderó la labor de ambos y elogió a la ex presidente. Al respecto, hace un paralelo entre la dirigente peronista y otros personajes históricos de la Hispanidad que sufrieron el escarnio público o fueron negados por sus contemporáneos, o que incluso tuvieron “un destino final”.

“Lo hicieron por todos nosotros, no sólo sabiendo que seguramente su destino sería fatal, también que su biografía y legado quedarían cuanto menos deformados hasta la monstruosidad cuando no diligentemente borrados de la memoria, damnatio memoriae (...) Pese a todo, lo hicieron. Y queda patente que lo hicieron por nosotros. Doña María Estela sobrevivió y nos dejó su legado. Y nos enseña aún ahora dos virtudes que todo hispano de bien debe enarbolar como señeras: ejemplaridad y sacrificio. Alejada y enemiga de la vanidad, vive en completa discreción. Y rezando, como tantos de nosotros”, se lee en la carta dirigida a Pons y firmada por Juan M. Hortelano Fernández de Usera, secretario de Preserva.

En 2007 Isabel tuvo que comparecer ante un juez español a pedido de un magistrado argentino (foto AFP)

Las últimas apariciones de Isabel

La noche del 12 de enero de 2007 policías españoles y agentes de Interpol se presentaron en la casa de Isabel y la llevaron detenida para comparecer frente al juez español Juan del Olmo. Este había recibido el pedido de un magistrado mendocino, Héctor Acosta, que investigaba la supuesta responsabilidad de “Isabelita” en crímenes de lesa humanidad cometidos durante su presidencia. Isabel, entonces de 77 años, debió comparecer durante más de una hora en el edificio de la Audiencia Nacional. Luego de esto, el juez Olmo le otorgó la libertad provisional.

Más tarde llegó el pedido del juez federal Norberto Oyarbide, que tenía a su cargo otro expediente de la Triple A. El 28 de abril de 2008, la Audiencia Nacional española rechazó los pedidos de extradición emitidos por los jueces argentinos. Tuvo en cuenta razones de “jurisdicción”, además de considerar que no estaba probada la responsabilidad de la ex presidente argentina en delitos de lesa humanidad.

Isabel Perón en 2013 (ABC)

En 2013, Isabel volvió a la tapa de los diarios cuando la prensa española informó que había firmado un testamento, en el que contemplaba que el 90 por ciento de sus bienes sean destinados a asociaciones benéficas. El resto irá a sus sobrinas y empleados. Cuatro años después, en 2017, Isabel publicó un aviso fúnebre en el diario La Nación para despedir al sindicalista Gerónimo “Momo” Venegas.

Capítulo aparte merece la historia del busto de la ex mandataria, encargado en 2007 pero nunca colocado en el Hall de Honor de la Casa Rosada junto al resto de los presidentes argentinos. La escultura incluso estuvo desaparecida y a punto de ser vendida a un privado. El caso fue revelado por una nota de Infobae. En 2022, la Confederación General del Trabajo le exigió al por entonces presidente Alberto Fernández que disponga un “acto de estricta justicia” hacia una mujer tratada como “una paria en su propia tierra” y que inaugurase el busto de la viuda de Perón.

El busto de Isabel, la primera presidente mujer del continente, está listo desde 2007, pero ningún gobierno lo quiso inaugurar

Sin embargo, Fernández desoyó el pedido y el mármol sigue ausente del Hall de Honor. Desde que está listo para montarlo, pasaron por el gobierno Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández y ninguno de ellos cumplió con la norma que obliga a emplazarlo. CFK inauguró los bustos de Héctor Cámpora y Raúl Alfonsín. Por estos días, Javier Milei dejó trascender que hará un acto para instalar el de Carlos Menem el 8 de julio, cuando se cumplan 35 años de su asunción. No se mencionó a la presidente derrocada el 24 de Marzo de 1976, golpe del que se cumplen 48 años este domingo y que será, como siempre, recordado sin mención alguna a su primera víctima, Isabel Perón.

Quien no la olvida es el papa Francisco, que en 2020 le hizo llegar un rosario con un mensaje, y desde entonces la ha llamado en más de una ocasión; la última, el 4 de febrero pasado, el día que la ex Presidente cumplía 93 años.