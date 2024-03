La historia detrás del retrato hiperrealista de Javier Milei: una obra “a pedido” y un efecto impensado

La historia detrás del retrato hiperrealista de Javier Milei: un cuadro hecho “a pedido” y un efecto colateral impensado

“Tuve el gran honor de retratar al presidente @javiermilei a pedido para regalárselo. Lo pinté antes de las elecciones y felizmente me avisaron que ya está en sus manos”, escribió en su cuenta de Instagram Florencia Aise, la artista plástica mendocina que pintó un cuadro hiperrealista del Jefe de Estado y desató comentarios de amor y odio entre sus seguidores.

“Un artista que no está del lado del pueblo solo pinta decoración de interiores. Muy linda técnica pero muy poco contenido, adiós”, le retrucó una usuaria. Mientras que otra agregó: “Otra seguidora menos, chau”.

“Perdón, entré a tu perfil y te iba a seguir.... pero lo vi y no me gustó tu alcahuetismo”, se indignó un usuario, a la vez que otro la criticó por pintar “a un señor que está haciendo padecer a mucha gente, niños con cáncer, abuelos”.

Más allá de que muchos de sus seguidores intentaban de poner un manto de piedad ante tantos comentarios negativos, haciendo hincapié en que “solo se trata de arte”, la pintora admitió a Infobae que una vez que compartió la foto en su feed bajó sustancialmente el número de admiradores: “Me dejaron de seguir de a cientos”.

Retrato hecho e óleo sobre lienzo que mide 50 cm de ancho por 70 cm de alto sin marco

Más allá del efecto colateral que generó su obra, Aise minimizó lo ocurrido: “No me importa. Soy artista, no política. Un retrato no le hace mal a nadie. Muchos artistas de la historia han recurrido a Presidentes y Papas”. Y puso como ejemplo a Miguel Angel, quien “pintó para los Médici y sus enemigos y hoy sus obras son patrimonio de la humanidad; no importa si eran para uno u otro”.

Al igual que en su vida personal y familiar, Aise prefiere buscarle el lado positivo a los obstáculos que van surgiendo alrededor de su trabajo. “Si ladran Sancho…”, señaló en alusión a la famosa expresión popular que se utiliza para hacer frente a las críticas e infiere que si la gente opina es porque lo que está pasando no pasa desaparecido.

“Hablan del que hace. Para mí siempre es buena señal, hablen bien o hablen mal. Obviamente siempre quisiera que hablaran bien, pero acá se trata del retrato de un presidente. No hay forma de que no hablen los opositores, y más en Argentina donde la gente está muy politizada”, admitió la artista mendocina.

Más allá de la “pena” que le genera que “haya gente que tenga tiempo para criticar estas cosas”, Aise rescata que “todo el revuelo que se armó” hizo que más gente conociera su obra.

La artista plástica mendocina posa junto a una de sus obras

El detrás de escena del retrato de Milei

La pintora contó que fue un trabajo hecho a pedido. “Lo encargó un empresario conocido mío. Estábamos charlando en Buenos Aires y me dijo que le tenía que hacer un regalo a una persona. Me preguntó si me animaba a hacerle un retrato”, recordó Aise, que en ese momento no tenía idea que el destinatario del cuadro sería Javier Milei.

“Respondí que sí, obviamente. Forma parte de mi trabajo, a lo que me dedico. Así que le pedí que me consiguiera una buena foto de él. Le expliqué más o menos lo que necesitaba y esta persona se la pidió a Karina Milei”, remarcó la artista, quien aclaró que en ningún momento se imaginó que iba a enviarle una imagen tan descontracturada.

Al parecer, la hermana del actual presidente consideró que esa foto, donde se lo ve a Javier con los pulgares levantados, es la que mejor lo representa. Se trata de una pose que hace con frecuencia cuando posa no solo con los militantes libertarios y sus fanáticos, sino también con distintas personalidades políticas.

El cuadro en cuestión le llevó aproximadamente un mes de trabajo y Aise lo envió a Buenos Aires una semana antes de las elecciones presidenciales, cuya fecha justo coincidió con el cumpleaños de Milei: 22 de octubre.

Acostumbrada a que los envíos desde Mendoza lleguen en aproximadamente 7 días, la artista cuyana se quedó tranquila de que iba a llegar a tiempo. “Pero al final, increíblemente, el cuadro no llegó. Como que se traspapeló en la empresa de transporte y no encontraba el cuadro para mandarlo a Buenos Aires. Fue un estrés terrible”, explicó la pintora sobre el retrato realizado en óleo sobre lienzo que mide 50 cm de ancho por 70 cm de alto sin marco.

Finalmente, el cuadro llegó a destino el 7 de noviembre y desde ese, supuestamente, está en manos del Jefe Estado. Lo curioso, admite Aise, es que Milei nunca le hizo llegar ningún tipo de comentario respecto del retrato. “La verdad, ni siquiera sé si abrió el paquete y si pudo ver la obra. No tengo ni idea. Eso solo él lo sabe. Espero algún día saber qué dijo. Si le gusta o no lo que pinté”, remarcó.

“Si quiere me puede contactar por Instagram. Yo lo arrobé en la publicación. Me contaron que es muy activo en sus redes y que suele compartir publicaciones cuando lo mencionan. Ojo, quizás ni se enteró. También puede ser que no le resulte conveniente nombrarme”, indicó Aise, con la ilusión de recibir algún tipo de devolución por parte de Milei.

No es la primera vez que la artista retrata a un presidente. “También pinté a Néstor Kirchner por pedidos de otro empresario. Fue hace muchos años y lamentablemente no pude subir la obra a mis redes porque se me rompió la máquina y quedaron las fotos ahí adentro. Espero que en algún día las pueda recuperar porque es un gran cuadro”, enfatizó Aise, quien se enteró que su cliente primero se lo regaló a Juan Carlos Fábrega, ex presidente del Banco Central, y éste se lo obsequió a Cristina Kirchner. “Esto último no está del todo confirmado. Es un trascendido. Así que podría ser que actualmente esa pintura esté en manos de la expresidenta”

En junio de 2021, en tanto, tuvo el honor de conocer al mismísimo Alberto Fernández; quien la invitó a la Casa Rosada tras quedar fascinado con un cuadro que le regaló el gobierno de Mendoza durante la celebración de la vendimia; que era de su autoría. Se trata de racimo de uvas malbec.

Alberto Fernández recibió a Florencia Aise en la Casa Rosado cuando era presidente

“Alberto Fernández me contactó por Instagram y me invitó a la Rosada cuando estuviese por Buenos Aires. Al principio pensé que era que era fake. Cuando viajé por primera vez, le escribí pero no me respondió. Recién pudimos concretar el encuentro en mi segunda visita”, recordó la pintora.

En su paso por Buenos Aires, Aise compartió un almuerzo con Fernández y luego recorrió junto a él los pasillos del Museo del Bicentenario. Y tal como sucedió ahora con Milei, en aquella oportunidad también hubo repercusiones en sus redes sociales. “Mi seguidores empezaron a bajar de a miles”, comparó.

Incluso, hasta la inventaron un romance y muchos la tildaron como “la amante” del presidente. “No me puedo hacer cargo de todas esas historias que se arman. Alberto Fernández es un caballero y me trató muy bien”, aclaró Aise, quien describió como “espléndido” aquel encuentro.

La artista que pinta retratos de políticos

A los 40 años, Florencia Aise se erige como una talentosa artista plástica autodidacta oriunda de Mendoza que es reconocida por sus impactantes retratos hiperrealistas, sus evocadores collages del mundo y sus célebres bodegones que celebran la industria vitivinícola de su región.

Retrato del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo

Su pasión por la pintura se manifestó desde temprana edad, explorando diversas técnicas y estilos artísticos tanto por su cuenta como en colaboración con colegas.

Tras convertirse en madre a los 20 años, Florencia decidió entregarse por completo al arte de la pintura. Su dedicación y talento la llevaron a exponer con éxito su obra en galerías y ferias internacionales de Chile, Estados Unidos e India.

Florencia Aise junto a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, a quien le hizo un retrato

Mediante el uso de collages y técnicas mixtas, Florencia crea obras que capturan la esencia y los recuerdos de los lugares que ha visitado, poniendo un énfasis especial en la representación del alma y las emociones humanas.

Este enfoque distintivo la consolidó como una artista de renombre en todo el país y la provincia de Mendoza la contrató para retratar a sus gobernantes. Actualmente, se exhiben en la Legislatura mendocina los cuadros del actual gobernador Alfredo Cornejo y su vice Hebe Casado; y de los mandatarios anteriores: Rodolfo Suárez y Mario Abed.

Retratos de las autoridades mendocinas en la Legislatura provincial hechos por Aise

En estos momentos, la artista cuyana está exponiendo en una galería en la ciudad india de Bombay y en las próximas semanas desembarcará en Buenos Aires.