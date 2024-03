Continúan las alertas por tormentas en Buenos Aires y 4 provincias más

Las lluvias continuarán durante todo el día miércoles (Luciano González)

Tras una jornada de fuertes lluvias en Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas y caída de granizo que podrían afectar durante el día de mañana a Buenos Aires y otras 4 provincias.

Según la última actualización del Sistema de Alertas Tempranas del SMN, el alerta amarillo rige para el sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, el este de San Luis, y parte del centro y norte de la provincia de Buenos Aires.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y, principalmente, abundante caída de agua en cortos períodos”, establece el SMN para estos casos en los que una zona se ve afectada por el alerta amarillo por mal clima.

Último mapa de alertas emitido por el SMN

Por su parte, el aviso sube a alerta naranja para gran parte de Buenos Aires. Dentro de las localidades afectadas están aquellas que se encuentran en el norte de la provincia y todos los barrios de CABA.

Para esta área se prevén lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Según indica el SMN, las mismas estarán acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Según transmite el organismo, en la ciudad de Buenos Aires lloverá desde hoy a la madrugada y se prevé que continúe durante toda la jornada del día miércoles de manera ininterrumpida. Mientras que las temperaturas irán de 22 a 26 grados de máxima.

En este contexto, el tiempo adverso se extendería hasta el jueves, con la posibilidad de que se registren tormentas fuertes y ocasional caída de granizo.

Pronóstico extendido para CABA. (SMN)

La localidad que fue violentamente azotada por la caída del granizo fue Campana. Se registró la caída de bolas de hielo del tamaño de una pelota de tenis, allí y alrededores, en la zona norte de la provincia.

Dicha situación generó impacto entre los vecinos, no solo por la abundante caída, sino por el tamaño de las piedras, que por suerte no generaron mayores destrozos.

No obstante no fue el único lugar donde el clima causó preocupación. En la Ciudad de Buenos Aires cayeron casi 100 milímetros de agua, un fenómeno climatológico que ocasionó la inundación de calles, la caída de árboles y vuelos demorados, entre otras consecuencias.

Los especialistas coinciden en que el fenómeno se mantendrá al menos por 48 o 72 horas, probablemente con tormentas aisladas de entre 15 y 20 minutos. Según el SMN, las lluvias avanzan desde el oeste hacia el ÁMBA. En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el cielo cubierto se hizo notar y los vehículos comenzaron a circular con las luces encendidas.

Granizó en la localidad de Campana

Dentro de las localidades que fueron gravemente afectadas están aquellas que se encuentran en el centro, norte y oeste de la provincia de Buenos Aires. Además de CABA y la ciudad de La Plata, las lluvias intensas se desarrollarán en localidades tales como Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas y Salto, entre otras.

Frente a este pronóstico adverso, el organismo estatal recomienda estar preparado y tomar los siguientes recaudos: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en zonas de playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, estar atento ante la posible caída de granizo.

Las autoridades de CABA también sugirieron no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua, ni tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables existente en la vía pública.