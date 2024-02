Tarjeta sube con movimientos y curiosas búsquedas en internet: el misterio de la mujer embarazada de trillizos que desapareció

Yésica Cuevas.

La búsqueda de Yésica Cuevas empieza a intensificarse a medida que pasan las horas. La mujer de 42 años, supuestamente embarazada de trillizos, desapareció el lunes pasado. Aquella mañana estaba en la casa de su madre en Berazategui, cuando salió para comprar un medicamento en una farmacia cercana y nunca más volvió. Según ella mismo le contó a la familia, tenía una cesárea programada para el día siguiente.

En las últimas horas, la Justicia encontró movimientos en su tarjeta Sube. Por otro lado, analizan su celular, que lo dejó en su casa. En él, habría realizado algunas búsquedas realmente inquietantes. Tanto la madre como el novio dieron testimonios claves.

De acuerdo al testimonio de la mamá de Yésica, su hija salió de su casa rumbo a una farmacia ubicada a cuatro cuadras, sobre la avenida 12. Eran las 9.15 del 29 de enero. Al notar que no regresaba, dos nietas de Margarita salieron a buscarla hasta el local, pero no había rastros de ella.

La búsqueda de Yésica encierra varios interrogantes. El primero es el embarazo. Fuentes de la investigación informaron a Infobae que no hallaron registros en el hospital Evita Pueblo que indiquen que la mujer tenía fecha de parto programada. El fiscal Cristian Granados ordenó que se pida, en paralelo, información en el centro ginecológico en el cual Yésica le contó a su familia que se trataba. “No consta ningún tratamiento. No se encontró nada sobre un embarazo”, fue la respuesta.

Yésica Cuevas fue vista por última vez el 29 de enero.

Con estos datos, como es lógico, la Justicia empieza a dudar si efectivamente estaba embarazada. “Las dudas están, pero igualmente nosotros buscamos a una mujer embarazada, es lo que marca el protocolo”.

En este contexto, declaró el novio de Yésica, Javier Balmaceda. Con respecto al embarazo, contó que acompañó a su mujer al hospital varias veces, pero que siempre su pareja le pidió que se quede en las puerta esperando mientras ella se trataba.

Hay otro dato que llegó a la fiscalía con respecto al novio. Existe una denuncia por violencia de género realizada por Yésica meses atrás y una perimetral en vigencia. Sin embargo, vivían juntos. Incluso, la familia de la mujer estaba al tanto de esta situación, tanto que el día de la desaparición es Balmaceda quien lleva a Yésica a lo de su madre.

El fiscal Granados tiene en su poder el celular de Yésica. No se lo llevó cuando salió hacia la farmacia el lunes. La Justicia lo está revisando, pero cuando declaró la madre, explicó que antes de entregarlo, lo revisó. La mujer relató que encontró “búsquedas en Google de fotos de ecografías de embarazadas”.

Los registros de la tarjeta Sube son, por estas horas, los datos donde se está poniendo la lupa. Es que, desde el día de la desaparición hasta hoy, se registraron distintos movimientos. ¿Es ella quien la está usando? ¿Será alguien más con su tarjeta? La fiscalía y la Justicia está detrás de esa pista.