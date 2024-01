Verano 2024: ¿qué documentos se necesitan para viajar en ruta?

Las rutas argentinas están controladas en puntos estratégicos por policías y agentes de tránsito

El verano del año 2024 transcurre con normalidad en el país. Las familias eligen sus destinos y se desplazan para disfrutar de días de descanso en los múltiples destinos de la Argentina. Esto implica, en una ampla cantidad de casos. el desplazamiento terrestre en vehículos familiares. Por ello, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) exhibe en su sitio oficial la enumeración de requisitos para tener el automóvil, los cuáles podrán ser exigidos en los controles camineros apostados en las rutas del país.

Te puede interesar: De Mar del Plata a Arabia: quién es el artista callejero que pasó de hacer malabares en un semáforo a dar un show para jeques

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los documentos imprescindibles son:

1. DNI (Documento Nacional de Identidad)

Te puede interesar: Muerte de la nutricionista en Mar del Plata: una pericia determinó qué droga consumió

2. Cédula Verde

3. Licencia Nacional de Conducir

Te puede interesar: En Mar del Plata, los perros vacacionan como uno más de la familia: de paseos a la orilla del mar a la sombra de las carpas

4. Comprobante de Seguro en vigencia

5. Constancia de VTV (Verificación Técnica Vehicular) o RTO (Revisación Técnica Obligatoria)

6. Ambas chapas patente colocadas, visibles, sin alteraciones y en buen estado.

7. Balizas portátiles

8. Matafuegos filo dentro del habitáculo, al alcance del conductor.

9. Comprobante de pago del impuesto a la radicación del vehículo (sólo en algunas jurisdicciones)

Además, el organismo nacional recordó las condiciones que debe tener un vehículo para garantizar seguridad durante un viaje en familia. En efecto, se pide que haya la misma cantidad de cinturones de seguridad que ocupantes. En caso de que viajen menores de edad, deberán estar sujetados a una sillita adaptada para su tamaño, en función de la edad y el peso. Los espejos retrovisores deben encontrarse óptimos en ambos lados.

El sitio de la ANSV agrega, a modo de detalle, que el matafuego indicado en la lista inicial debe ser de un kilogramo (1 kg), en tanto que el objetivo de las balizas portátiles es prevenir al resto de los conductores en caso de tener que estacionar el automóvil en la banquina o en algún lugar imprevisto a raíz de algún desperfecto mecánico o eventualidad.

¿Cuáles son las sanciones en caso de carecer de documentación?

La documentación reglamentaria es indispensable para circular en vehículo por las rutas y evitar sanciones en controles de tránsito. Los conductores deben portar todos los documentos necesarios y asegurarse de que estén actualizados para no incurrir en multas. En particular, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito cuyo incumplimiento acarrea sanciones económicas significativas, calculadas en Unidades Fijas (UF) que se corresponden con el valor de un litro de nafta de mayor octanaje. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, aplica sanciones a partir del día siguiente al vencimiento del plazo fijado en el informe de inspección vehicular, con multas que pueden llegar hasta las 400 UF por no realizar la verificación o por circular con la misma vencida.

El precio de las infracciones varía entre distritos, siendo la Ley de Faltas Nº 451 la normativa que regula estas sanciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente para casos de falta de portación del certificado o de la oblea de VTV, estableciendo multas que parten de 100 UF, cantidad que se cuadriplica si el vehículo no ha pasado la verificación o lo ha hecho pero esta se encuentra expirada. Las Unidades Fijas, determinadas por el precio de la nafta, sirven de base para calcular el importe exacto de las multas, ofreciendo un método estandarizado y vinculado a la economía real.

Es fundamental para los automovilistas asegurarse de cumplir con los requisitos de documentación antes de emprender viajes en ruta, incluyendo la realización de la VTV dentro de los plazos estipulados. Las autoridades de tráfico y policiales están facultadas para realizar controles y aplicar las sanciones correspondientes a quienes incumplan con la reglamentación vigente, buscando así garantizar la seguridad en las vías y el buen estado de los vehículos que circulan por ellas.

¿Cuáles son las recomendaciones para un viaje seguro?

El organismo nacional realizó, a su vez, una lista de consejos básicos para los responsables de conducir un vehículo que transporte a sus seres queridos. Su lectura significa un refuerzo para las conductas racionales y lógicas de cada persona. A saber:

No consumir alcohol antes de conducir.

Evitar maniobras temerarias como sobrepasos indebidos.

Evitar las distracciones como el uso del celular.

Viajar con el descanso adecuado. Se recomienda paradas de descanso de al menos 15 minutos cada 2 horas, aproximadamente.

Luces bajas siempre encendidas.

Que todos los ocupantes estén sujetados con el cinturón de seguridad si el viaje es en auto, y con casco si es en moto. Si viajás con una mascota, debe ir sujetada con el arnés correspondiente.

Respetar las velocidades máximas y mínimas permitidas y las demarcaciones de la vía.