Plantó una pasionaria junto a la ventana de su cuarto y se transformó en una influencer de mariposas

Flor cría mariposas y muestra como la oruga se transforma en crisálida y más tarde en una hermosa mariposa

Se llama Florencia Villalba, tiene 19 años y es una influencer de mariposas. Como muchas personas durante la pandemia desarrolló nuevas habilidades y una de ellas fue aprender a criar estos insectos polinizadores junto a su padre Marcelo y compartir su conocimiento en TikTok. Los videos que presentan son muy vistosos, porque mientras habla sobre plantas nativas, orugas, crisálidas, lo hace capaz que con una mariposa posada en su nariz, o varias en su pelo.

La tiktoker es estudiante de la carrera Comercio Internacional en la Universidad Nacional de La Matanza, nació y creció en Haedo, donde vive con sus padres. Las redes sociales son su mundo y vive de eso. Es community manager, crea contenido para marcas y como consecuencia hace las veces de modelo para las producciones de fotos. Su pasión por las mariposas nació de manera inesperada. Todo comenzó con una pasionaria que llegó a su ventana.

Flor comparte en su cuenta de TikTok todo lo que sabe sobre este insecto que cría desde hace más de un año

“La historia es muy linda. Pegado a mi casa había un terreno baldío y mi vecino tenía que construir. Entonces le pregunté a mi papá por la obra porque tenían que tirar la pared lindera de mi casa y fue a consultar. Al visitar mi papá este terreno baldío, se encontró con una enorme pasionaria llena de flores justamente porque era un terreno baldío. Entonces mi papá, al ver la flor de la pasionaria, que yo muestro en mis videos, recordó que cuando era chico e iba de la mano de mi abuela de compras veía esa flor y la llamaba ‘flor radar’, porque como te digo parece una antena satelital de colores muy lindos. Y entonces así surgió todo. Le preguntó al vecino si podía trasplantarla a mi casa. Nos dijo que sí. Y así fue como plantamos la pasionaria en frente de la ventana de mi habitación y la cuidamos por mucho tiempo”, relata Florencia que desde 2021 sube contenidos sobre mariposas a esta cuenta de TikTok @florfeee.

La planta fue cuidada con esmero. Rebozaba de hojas y de flores, pero de un día para el otro, la encontraron pelada y llena de orugas. “Obviamente, en un principio con mi papá nos pusimos muy tristes porque con tanto tiempo que la habíamos cuidado, no tenía más hojas ni flores. Entonces decidimos preguntarle a Martín, que es un amigo nuestro que trabajó en la Reserva Ecológica de Vicente López y nos contó que se trataba de orugas de mariposa espejito y ahí decidimos entrar en este mundo hermoso”, cuenta Florencia.

Florencia Villalba protege a las orugas en su casa de Haedo para que sobrevivan de los depredadores y puedan llegar a convertirse en mariposas

De ahí en más se dedicaron a observar el maravilloso proceso de la metamorfosis de la oruga en mariposa, las interacciones con otros insectos, con los pájaros, estuvieron atentos a los depredadores de la oruga. Para la estudiante, este descubrimiento en la ventana de su cuarto le hizo reparar como nunca antes en la belleza de las mariposas, y en especial, tomar consciencia sobre su fragilidad al estar amenazadas por químicos e insecticidas. “Uno no se da cuenta que puede estar rompiendo toda una cadena y al fin y al cabo es también malo para nosotros”.

Sobre su cuenta de TikTok dedicado a este polinizador por excelencia, dice que mucha gente se siente atraída por la mágica transformación que muestra en los videos. “Utilizo la atracción que provocan para aportar un grano de arena, concientizar sobre el equilibrio de la naturaleza. Que la gente también conozca ese equilibrio, porque para los que les repelen los insectos lo más común es que si ven orugas y hormigas es arrojar venenos, insecticidas, químicos y eso destruye toda la cadena”. Es que las mariposas, igual que las abejas, colibríes y murciélagos, son uno de los polinizadores más eficaces para la reproducción de las plantas y la vida.

En su nueva faceta de la vida, Flor contribuye desde su pequeño lugar a preservar la especie. Dice que a diferencia de otros años no se ven muchas mariposas. Lo que hacen es proteger a las orugas de sus depredadores, que asegura que son muchos, entre ellos pájaros y avispas. “Lo que hacemos es cuidar ese ciclo y puedan llegar a formarse en su crisálidas para luego dejarlas libres. Yo en ningún momento digo que hay que tenerlas en las casas, ni nada por el estilo. Siempre muestro que las libero”, aclara.

Florencia en su casa de Haedo con las protagonistas de sus videos, las mariposas

El cuidado es a diario y además, sucede que encuentran capullos en lugares donde no sería posible la supervivencia, como debajo de autos. Entonces, los resguardan en un lugar más viable hasta que puedan salir y volar.

—¿Cómo empezaste a manipularlas?

— Siempre tuve un amor especial por los insectos y los animales. Empecé a ponérmelas en la cara en mi cuenta de TikTok para mostrar que son inofensivas. Mucha gente pensaba que picaban. Yo en mis videos destierro mitos que tiene la gente como el que dice que tienen un polvo que te deja ciego. Escuché muchas cosas que no son verdad. Al ponerlas en la cara demuestro que no pican, que no son malas, no hacen nada. Las muestro en los videos y después las suelto.

La forma en que cambió la vida de Flor desde que plantó una pasionaria

Florencia dice que luego de que salen de la crisálida y antes de poder volar es el momento en que puede exhibirlas en los videos, sobre su pelo, en la cara. Luego ya vuelan y se van en busca de flores ricas en néctar. “Van de flor en flor buscando su alimento y luego buscan una propia. Una planta hospedera de las orugas donde depositan sus huevos”, explica la influencer que cría dos especies, la monarca, que es migratoria y la espejitos.

— En los videos también mencionás a las polillas

— Sí, tengo un video donde digo qué loco ¿eh? Cómo a las polillas se les da menos valor, por así decirlo, que a las mariposas por el solo hecho de que no tienen tantos colores. Y la realidad es que es el mismo insecto, solo que uno es diurno y otro es nocturno. Las mariposas son diurnas, por eso tienen esos colores extravagantes para poder protegerse de los depredadores. La mariposa pavo real de costado simula la cara de una serpiente y de frente parece un búho. Por eso se le dice mariposa cuatro ojos, pavo real también. La forma en que tratamos a las polillas, en comparación a cómo tratamos a las mariposas, es el mejor ejemplo del privilegio de belleza.

— ¿Qué te enseñaron las mariposas?

— Y en mi caso, más allá del cariño especial que que despiertan por ser también parte de una historia familiar, yo emocionalmente siento admiración por el poder de transformación que tienen, más allá de que para ellas sea un proceso natural. Yo lo tomo como un ejemplo de vida. Cómo uno puede cambiar, mejorar, ser mejor persona. Es una oruga que después tiene alas. Es súper mágico su proceso y para mí representa eso cómo uno puede cambiar y mejorar. Yo aprendo de ellas todos los días.