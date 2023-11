La historia de Tomy, el chimpancé en cautiverio que quieren declarar sujeto de derecho

Tomy y Martín en el Bioparque de La Plata (Fotos/Marcos Gómez)

La primera imagen que tiene de Tomy es de cuando el chimpancé tenía poco más de tres años y era un “cachorrito”. Iba caminando de una correa que sostenía el entrenador de un circo. El hombre, de nacionalidad brasilera, había resuelto depositar al animal en el Zoológico de La Plata por su mala conducta. En un intercambio que mantuvieron, el circense le sugirió que para infundir respeto, golpeara a Tomy con manguerita con arena.

Era enero de 1980 y Martín Davis (69) llevaba casi una década trabajando en el zoo como jefe de Biología. La recomendación que le hizo el carioca iba en contra de todos sus principios. Por eso, cuando le ofrecieron ser el cuidador de Tomy aceptó sin vacilar. Hoy, el chimpancé tiene 47 años y, junto con Johnny (en el Zoo de Luján) y Toti (en el Zoo privado Bubalcó, en Río Negro), es de los únicos tres quedan en el país. Actualmente, Martín trabaja en un proyecto para declarar a Tomy “Sujeto de Derecho”.

Martín dice que desde que tenía once años soñaba con ser cuidador de animales libres en África. En esa búsqueda, a los 17 años llegó al zoo platense y se encontró con un montón de animales salvajes, entre ellos hipopótamos y leones, con un apetito enorme de caricias. “Para paliar el mal cuidado decidí quedarme y, de alguna manera, yo también quedé enjaulado”, recapitula en charla con Infobae.

A Tomy, sin embargo, lo conoció 10 años después. “Era travieso y juguetón, como cualquier niño chimpancé”, describe. De los primeros intercambios con el chimpancé, Martín se recuerda a sí mismo alcanzándole bananas, uvas y tomates, hablándole dulcemente para diferenciarse de los cirqueros que lo maltrataban, y mirándolo a los ojos. La conexión fue inmediata. “Con mis dedos empecé a tocarle el pelaje. Él se ponía de espaldas y yo lo acariciaba. También lo sacaba a pasear y él se subía a mi espalda. Jugaba conmigo, trepaba a los árboles y me mostraba qué frutas le gustaban”, dice con la emoción aun a flor de piel. “Hoy me considero un padre de crianza de Tomy”, agrega.

Una postal de los primeros tiempos juntos. “Cuando lo conocí, Tomy era travieso y juguetón, como cualquier niño chimpancé”, describe Martín Davis

“Tomy no sabía ser chimpancé”

Durante 20 años, Martín y Tomy fueron el uno para el otro. Recién en el 2001 llegó Judy y, en 2002, se sumaron Punya y Pweke. “Ahí la cosa se complicó. Tomy no sabía ser chimpancé. Mucho menos ser un buen líder. Como él era el macho más fuerte, acaparaba bananas y acaparaba la paja cama que le daban para dormir y los demás se quedaban con poca banana y poca cama. Su socialización fracasó”, explica su cuidador y profundiza acerca de la problemática de los animales que han vivido muchos años en cautiverio.

“El chimpancé es el pariente vivo más cercano al hombre. Lo más importante en la historia de vida de un niño chimpancé es el grupo social en el que se cría. Todo lo que va a necesitar para vivir lo aprende en ese grupo social. Pero Tomy no tuvo ese grupo y, por lo tanto, no aprendió a ser chimpancé. Como cuidador, si bien traté de hacer con él todas las conductas que haría un chimpancé —como buscarle los piojos entre el pelo, que es la caricia más común entre los chimpancés— la realidad es que yo no soy un chimpancé. Además, no vivía permanentemente con él”, cuenta Davis.

Fue en ese contexto que, en 2004, Judy, Punya y Pweke atacaron por primera vez a Tomy. Un año después, en 2005, el conflicto escaló y la vida de Tomy corrió peligro. “Pweke rompió la puerta que separaba sus ambientes y se encontraron cara a cara. Ahí, entre los tres, casi lo matan”, recapitula quien fue su cuidador. Como consecuencia de la pelea, a Tomy le destruyeron el ano externo. “Lo operaron y, con parte del tubo digestivo, le reconstruyeron el ano”, lamenta Martín que, al momento del ataque, no estaba trabajando en el zoo.

Tomy y Judy en el antiguo zoológico de La Plata

Además de ese “susto”, Martín recuerda otro episodio que lo hizo salir corriendo de su casa directo al zoo. Aunque la anécdota no es muy feliz, el recuerdo deja en evidencia lo que para él simbolizó el amor incondicional que Tomy le tenía.

Sucedió cuando lo llamaron para avisarle que Tomy, que ya era un chimpancé adulto, se había escapado de su ambiente. “Menos mal que vivía cerca. Tenía terror de que lo acribillaran a tiros. Porque los chimpancés, cuando están nerviosos o ven algo que no les gusta, hacen un alarde de fuerza, tiran cosas y van como zapateando para asustarte. Cuando llegué lo encontré en un lugar alejado del perímetro externo del zoológico”, dice.

Y sigue: “Sin imponerme, traté de que él no se alejara y, de a poco, intenté que me siguiera para entrar jugando a su ambiente. Pero no ocurría: pasaron dos, tres horas y nada. En ese momento todavía vivía un chimpancé adulto al que nunca juntaron con Tomy, justamente para evitar que lo dañara. Se llamaba Jesús. ¿Qué hice? Aproveché que Jesús hizo un grito, me acerqué a él y empecé a gritar como si me estuviera atacando. Surtió efecto. Tomy, que estaba ‘disfrutando’ de su paseo por el zoológico, se olvidó de ese disfrute y para defenderme volvió a meterse en su ambiente. Me sentí un traidor”.

Tomy tiene 47 años

Tomy “Sujeto de Derecho”

Jubilado desde 2017, actualmente, Martín Davis es el Presidente de la Fundación Zoo Arca de La Plata, una organización sin fines de lucro integrada por trabajadores y ex trabajadores del zoo local, desde hace unos meses devenido en un Bioparque. Tiempo antes, el cuidador quiso llevar a Tomy y a Judy a “Sorocaba”, el mayor santuario de chimpancés de América Latina, que está en Brasil.

“Yo había estado allí y conocía al dueño. Hicimos toda la documentación y, al final, la oportunidad se cayó. Me quise morir porque a mí me jubilaban del zoológico y, para mí, no había mejor lugar en ese momento (aún sin mí) que el santuario de Sorocaba. Incluso hasta había pensado en tratar de ir a visitarlos seguido”, cuenta en referencia a lo que se conoce como la “conservación compasiva”, un término de la conservacionista y estudiosa de los animales, Jane Goodall.

En 2019 Judy murió. Su deceso puso sobre la mesa un tema que disparó un proyecto de para declarar a Tomy “Sujeto de Derecho”. Martín lo explica así: “Tras su muerte, la madre crianza de Judy, que ahora vive en España, quería recuperar las cenizas de ella. A pesar de nuestros reclamos, lamentablemente, no pudimos lograrlo. Mandaron sus restos a la Facultad de Veterinaria y nunca más nos atendieron”, explica Davis y reflexiona al respecto:

“El ‘Sujeto de Derecho’ para Tomy tiene que ver con este lamentable antecedente de Judy. Cuando él fallezca también pretendo que donde tiren mis cenizas, porque las voy a hacer desparramar en algún lugar natural, las junten con las cenizas de Tomy”.

“Hoy me considero un padre de crianza de Tomy”, dice Martín

Por estos días, Tomy es uno de los 400 animales, de variadas especies, que aún permanecen en el espacio del Paseo del Bosque del Bioparque platense. Está a cargo de Damián Diez. Martín, sin embargo, lo visita una vez por semana.

“Hoy, si tuviera que describirlo, diría que Tomy es un viejito afectuoso que quiere estar con gente que lo trate bien a pesar de lo que nunca aprendió a ser chimpancé”, se despide.

Fue en una de esas visitas que el fotógrafo Marcos Gómez los retrató juntos. Al igual que hace cuatro décadas, el ex cuidador le sigue llevando frutas y, también, flores. “Como es probable que se quede acá, le planté un árbol de Hibiscus para que las flores le caigan en su espacio y pueda jugar con ellas. La ventaja que tiene esta rosa china es que da flores casi todos los días”, se despide Martín.

Tomy con las flores que le lleva Martín

Tomy llegó al zoo de La Plata en enero de 1980

El chimpancé y su cuidador tiene una relación de más de cuarenta años

“Hoy, si tuviera que describirlo, diría que Tomy es un viejito afectuoso", dice Martín Davis

Fotos: Marcos Gómez.