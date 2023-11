Cuáles son los monasterios más famosos que elaboran cerveza y la devoción por San Columbano, su patrono

Los monjes trabajan en la sala de embotellado de la cervecería de St. Monasterio Sixte en Westvleteren, Bélgica. La cervecería es una de las más antiguas del mundo (Photo by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images)

La llegada del calor es sinónimo de cerveza y bien fría. Delicioso néctar que nos refresca y nos alegra el corazón y el paladar. Pero hay un grupo de personas que elaboran una muy buen y refinada cerveza, y estos son los monjes. La producción de cerveza en los monasterios surge de necesidades muy prácticas y contingentes. Muy a menudo, en el pasado, la cerveza constituía un verdadero alimento para estas comunidades encerradas en sí mismas, incapaces de acceder, sobre todo en determinadas épocas, a otras formas de sustento. El lúpulo, con sus propiedades antisépticas, potabilizaba el agua que de otro modo estaría impura y estancada, permitiendo a los monjes y peregrinos que eran sus invitados beber sin riesgo de contraer infecciones. Incluso durante los períodos de ayuno, se permitía beber cerveza en los monasterios. Pero hay mucho más, en toda Europa, la producción y venta de cerveza y muchos otros productos monásticos se ha convertido, con el tiempo, en una fuente indispensable de sustento, que garantizaba con sus ganancias la supervivencia de las diversas comunidades monásticas.

Hoy la cerveza producida en algunos monasterios es un negocio millonario. Los monjes se mantienen con lo que ganan y donan el resto de los ingresos a obras de caridad o lo utilizan para invertir en proyectos útiles para el territorio que alberga el monasterio, con ello se construyen y mantiene: hospitales, escuelas, albergues, hogares para ancianos, etcétera.

La cerveza monástica es y sigue siendo un excelente producto artesanal, elaborado con técnicas ancestrales, conservado en lo más profundo de los monasterios y transmitido de boca en boca de un monje a otro, año tras año, siglo tras siglo.

La cerveza monástica incluye diferentes tipos de cerveza. A diferencia de la cerveza trapense (un gusto muy particular y apreciado de la cerveza en varias regiones de Europa) la cerveza monástica en general, no tiene por qué producirse necesariamente en la abadía o cerca de ella, pero es suficiente para que la cervecería demuestre un legado histórico que la vincula con la comunidad religiosa correspondiente. La cervecería también debe pagar regalías a la abadía por la producción y venta de la cerveza.

Los términos simple, doble y triple con el que se clasifican las cervezas monásticas tiene orígenes antiguos. No se refiere al proceso de fermentación, sino a las materias primas utilizadas, en particular a la concentración de malta y otros granos. Durante la Edad Media, la cerveza normal y ligera estaba destinada a simples monjes, agricultores que gravitaban alrededor del monasterio y trabajadores, mientras que las personas de alta cuna estaban destinadas a una cerveza más fuerte y de mayor calidad, producida con más malta. Como los posaderos y quienes tenían que transportar los barriles de cerveza no sabían leer, se dibujaron cruces con tiza en los barriles: una para la cerveza normal, la Single; dos para la más pesada, la Dubbel y tres para la alambique cerveza más fuerte, la Tripel.

Estos términos todavía se utilizan hoy en día, normalmente Dubbel para la cerveza oscura y Tripel para la cerveza rubia, mientras que Single ha caído un poco en desuso y se ha añadido Quadrupel para la cerveza oscura con un contenido de alcohol aún mayor.

La cerveza La Trappe, en sus diferentes versiones

Pero... ¿por qué hablamos de la “cerveza trapense”? Ésta es producida exclusivamente por los frailes trapenses, cistercienses de estricta observancia, (también conocida por las siglas OCSO, en Latín Ordo Cisterciensis Strictoris Observantiae), orden monástica de derecho pontificio. Además, de los 176 monasterios trapenses, sólo 12, repartidos por todo el mundo (seis en Bélgica, dos en los Países Bajos, uno en los Estados Unidos, uno en Austria y uno en Italia) producen auténtica cerveza trapense, y sólo 11 fueron presumen del sello ATP (Auténtico producto trapense). Las cerveceras trapenses que toman el nombre del monasterio en el que se producen son: Achel, Chimay, La Trappe, Orval, Rochefort, Westvleteren, Westmalle, Mont des Cats, Engelszell, Zundert (NL). , Spencer (EE.UU.) y Tre Fontane (IT). Se suma la Mont des Cats, que en realidad se produce como parte de una colaboración con Chimay y, por lo tanto, no puede llevar el logotipo oficial.

Las condiciones que debe cumplir una cerveza para ser considerada trapense son: la producción de cerveza debe tener lugar dentro de los muros de una abadía trapense. La cerveza debe ser producida por los propios monjes trapenses o bajo su control directo. La actividad cervecera debe ser parte integrante de la vida monástica y adherirse al proyecto empresarial del monasterio. El objetivo de la cervecería no es el lucro, las ganancias de la venta de cerveza deben usarse para apoyar a los monjes y la estructura, y lo que queda debe donarse a organizaciones benéficas o invertirse en actividades sociales.

Otra marca de cerveza trapense, la Chimay, una de las 11 en el mundo que cumple con todas las condiciones para llevar el logo de autenticidad

Las cervecerías trapenses deben seguir y respetar las normas de vida de quienes viven en el monasterio y adaptarse al entorno en el que se desarrollan. Lealtad, sobriedad, modestia y atención a la seguridad, salud e información al consumidor.

Lugar de origen

La cerveza trapense en el mundo, se la reconoce por el lugar de origen, por ejemplo en Bélgica están Achel, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle, Westvleteren. En Austria, la fundación Engelszell, con la abadía de Stift Engelszell producen tres excelentes cervezas trapenses, que toman el nombre de tres monjes que a lo largo de los años fueron superiores o abades: Gregorius, oscura, con aroma a frutas maduras, regaliz y hierbas medicinales, pero también a miel y chocolate; el Benno, rubio con una densa espuma de color crema y toques de pera, caramelo, nueces y plátano; el Nivard, rubio ámbar, con aroma a cítricos, especias y hierbas. En los Países Bajos hay otras dos: La Trappe y la Zundert. Francia tiene una: Mont des Cats. En Italia se encuentra la Tre Fontane, que acá viene unida al famoso licor que desde 1873 se elabora con métodos tradicionales y artesanales y materias primas cuidadosamente seleccionadas, evitando el uso de conservantes o colorantes. La cerveza es sólo el último producto que ofrecen los monjes, después de la famosa grappa de eucalipto, Eucalittino, y la deliciosa crema de avellanas. Y en Estados Unidos solo un monasterio elabora cerveza, el Spencer en Massachusetts, que está activo desde los años 1950.

Imagen antigua de la Abadía de Sainte Marie du Mont con un monje cervecero (Getty Images)

Esta bebida también tiene sus santos canonizados. Son los “santos cerveceros” como San Arnulfo de Soissons, quien según la tradición decía: “De la obra del hombre y del amor de Dios llegó la cerveza al mundo”. Este obispo vivió en el siglo XII y su memoria se celebra el 14 de agosto. ¡Con un lema así, San Arnulfo ya ha conquistado a nuestros santos cerveceros! Después de vivir algunos años como ermitaño, alrededor de 1077 se convirtió en abad del monasterio benedictino de la abadía de San Medardo en Soissons, Francia, y posteriormente fue nombrado obispo de Soissons. Sin embargo, unos años más tarde Arnolfo decidió retornar a la vida monástica. Así fundó la Abadía de San Pedro en Oudenburg, en Flandes, y aquí comenzó a producir cerveza, para ayudar a la población local a evitar infecciones y patologías por las bacterias presentes en el agua, que eran eliminadas con el proceso de fermentación. Pasó el resto de su vida en la Abadía de San Pedro en Oudenburg, donde murió en 1087. La iconografía clásica lo representa vestido con túnica de obispo y sosteniendo una pala para remover cerveza.

Otro santo Cervecero es San Armando de Maastricht, monje de la orden fundada por San Columbano y ermitaño primero, luego obispo y misionero, San Armando de Maastricht vivió en el siglo VI. Originario de Francia, viajó por toda Europa para llevar su mensaje evangélico, pero también para enseñar a la gente a producir una excelente cerveza. Celebrado el 6 de febrero, es el patrón de los cerveceros y comerciantes de vino.

Circa 1150, compositora alemana y abadesa del Monte St Rupert, Santa Hildegarda von Bingen (1098 - 1179), cuyos escritos se inspiraron en visiones. Ilustraciones originales: Grabado de W Marshall de 'Fuller's Holy State' - pub. 1648 (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

Hay también mujeres dedicadas a este oficio, como Santa Hildegarda de Bingen, nacida a finales del siglo XI en Alemania. Hildegarda de Bingen fue una figura de enorme influencia en la historia cultural y política de la Europa de la época. Fue la cuarta mujer en sentarse entre los Doctores de la Iglesia junto a Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila y Santa Teresa de Lisieux. Fue monja benedictina en la abadía de St. Rupert y se destacó en todas las ramas del conocimiento, desde la escritura hasta la música, pasando por la lingüística y la filosofía. Fue asesora política de muchas personalidades de su época. También se dedicó a la botánica e investigó las excepcionales propiedades del lúpulo como conservante, estabilizante y antiséptico. Fue ella quien descubrió que añadir lúpulo hacía que la cerveza durara más y fuera más saludable. Gracias a sus descubrimientos este ingrediente se convirtió en una constante en la elaboración de la bebida.

Y acá van algunas historias de algunos santos vinculados a la cerveza por milagros que realizaban y otras curiosidades. San Columbano fue uno de los primeros santos reconocidos como patrón de los cerveceros. Irlandés de nacimiento, su nombre era en realidad Colum-Ban, pero vivió durante mucho tiempo en Italia donde fundó el monasterio de Bobbio en el año 612. Se dice que un día disuadió a un grupo de paganos de sacrificar una tinaja de carne de venado, básicamente una cerveza primitiva. La tinaja explotó en mil pedazos y el Santo ordenó a los aterrorizados paganos que no desperdiciaran la cerveza con el diablo, sino que la bebieran en nombre de Dios.

Santa Brígida de Irlanda, abadesa de Kildare, es reconocida como patrona de los cerveceros. En Irlanda es la santa más querida, sólo superada por San Patricio. Su asociación con la cerveza surge a partir de un milagro que realizó durante una representación sagrada, el escenario era el de las Bodas de Caná, y en aquella ocasión la santa convirtió el agua, no en vino sino en cerveza.

Y como no poner a San Patricio, patrón de Irlanda y protector de los locos y los ingenieros, en realidad no tiene nada que le relacione con la cerveza, salvo el consumo inmoderado de esta bebida por parte de todas las comunidades irlandesas del mundo con motivo de su fiesta, el 17 de marzo. Vivió entre los años 385 y 461 y era de origen escocés. Su verdadero nombre era Maewyin Succat. El Día de San Patricio es la fiesta nacional más importante de Irlanda. Se celebra con desfiles, conciertos, fuegos artificiales y, de hecho, excelentes cervezas en los pubs.

San Arnulfo de Metz. Además de San Arnulfo, obispo de Soissons, hay otro santo francés, también llamado Arnulfo, vinculado a la cerveza. Celebrado el 18 de julio, San Arnulfo de Metz vivió entre los siglos VI y VII. Es considerado uno de los patrones de los cerveceros debido a un curioso milagro que se le atribuyó tras su muerte. Al fallecer, los ciudadanos de Metz llevaron sus restos a la ciudad de la que había sido obispo en una solemne procesión. Cansados y sedientos, se detuvieron en una taberna de Champignuelles, pero descubrieron que sólo quedaba una jarra de cerveza. Y así, de milagro, aquella taza se volvió inagotable, llenándose cada vez que se vaciaba, y todos los ciudadanos pudieron beber hasta saciarse.

Como podemos ver, no es malo beber cerveza o vino; lo malo es no ser moderado en su uso. Así como “el vino alegra el corazón“, como dice el Salmo; la cerveza anima a la amistad y al regocijo, siempre y cuando conozcamos nuestro límites para beber. Especialmente cuando manejamos nuestro coche sin tomarnos siquiera un “vasito”, porque la invocación a los santos cerveceros no creo que ayude a pasar indemnes los controles de alcoholemia en las rutas.