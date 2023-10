Pasó en la TV: el apoyo de Macri a Milei, la derrota de Los Pumas y el cruce entre Ventura y L-Gante

Resumen De La Tv Del 27 De Octubre

Luego de que se confirmara el pacto de Javier Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el ex presidente confirmó su apoyo al candidato presidencial de La Libertad Avanza en una entrevista con Eduardo Feinmann, por Radio Mitre. Además, de haber convocado a votar al economista liberal, el fundador del PRO acusó a algunos sectores de haber montado una “campaña del miedo”.

Te puede interesar: Pasó en la TV: el acuerdo del Gobierno por la nafta, la enfermedad de Wanda Nara y el enojo de L-Gante en PH

“Nos corren con el miedo. Le hicieron a Milei, lo mismo que me hicieron a mí”, apuntó el líder político al interpretar que el discurso se fomentaba en una presunta quita de derechos. “‘Milei les va a sacar todos los derechos’. Él en ese punto dice lo mismo que decía yo: ‘Vamos a terminar con los privilegios, no con los derechos’”, explicó previo a agregar que su hija menor, Antonia, lo habría impulsado a apoyar al diputado nacional.

“Me dijo ‘Papá no hay alternativa, tenés que apoyar a Milei. Si Antonia me dice eso, para mí es palabra sagrada. Ella también quiere un cambio”, contó. En cuanto a los señalamientos contra Bullrich por presuntamente haber sido parte de Montoneros, el ex mandatario confesó que Milei le pidió disculpas a la ex candidata a Presidente.

Te puede interesar: Pasó en la TV: el día después de las elecciones, la vuelta de Wanda Nara a la TV y el cruce entre Ventura y De Brito

En el mundo del deporte, Los Pumas realizaron su última participación en el Mundial de Rugby Francia 2023 al enfrentarse contra Inglaterra por el tercer puesto de la competencia. A pesar de que el equipo nacional contó con oportunidades para anteponerse a “La Rosa”, los ingleses cerraron el marcador con un resultado de 26 a 23. La tensión se vivió hasta los últimos minutos del partido, ya que los albiceleste tuvieron la oportunidad de convertir un penal que no fue. Como consecuencia, los argentinos se ubicaron en el cuarto puesto mundial por tercera vez en la historia.

La ex ministra de Seguridad confirmó su apoyo al candidato libertario (EFE/ Stringer)

Por otro lado, un nuevo enfrentamiento nació en el mundo de la farándula luego de que se destapara la interna entre el cantante Elián Valenzuela, conocido por su nombre artístico “L-Gante”, y Luis Ventura. Después de que el músico saliera en libertad, habló con un móvil de A la tarde, por América TV, en donde insultó al periodista luego de que le preguntaran acerca de la pelea.

Te puede interesar: Pasó en la TV: Barrionuevo le retiró el apoyo a Milei, Corazza declaro en comodoro PY y Zaira Nara renunció al Bailando

“A mí no me mandó ningún mensaje, estaba hablando con mi manager”, contestó el artista que fue tildado de mentiroso por el especialista del espectáculo, quien no contento con eso, decidió mostrar el intercambio de audios que tuvieron el día que se pelearon porque el intérprete le canceló una entrevista en vivo a una hora de salir al aire. “Coincido con él, porque abrí la puerta y antes de abrir la puerta, uno tiene que cerciorarse de con quién la abre”, indicó el conductor al ratificar que no volverá a trabajar con él.

Después de que la Justicia iniciara un segundo juicio por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin por presunto encubrimiento contra el ex director del sanatorio La Trinidad, Roberto Martingano, y la instrumentadora Miriam Frías, el abogado especialista en seguridad médica, Marcelo López Mesa, fundamentó la decisión del Poder Judicial de abrir una segunda causa por la presunta existencia de lo que denominó “conductas gravísimas”.

La periodista falleció producto de una lesión interna provocada durante la realización de una endoscopia

En un diálogo con Mariana Fabbiani en el Diario de Mariana, por América TV, el experto señaló que “no solo el director médico no dio el ecógrafo que era, sino que tampoco dio el CPU que era” y agregó que el dispositivo electrónico “hacía dos años que no tenía actividad y no había ningún dato de Pérez Volpin”. De esta manera, concluyó que “es una desviación del objetivo de investigación de la Justicia para perjudicar la investigación”, lo que podría complicar la situación procesal de Mantingano.

Por último, Alberto Benegas Lynch apoyó la propuesta que su hijo realizó acerca de una posible privatización del mar. “Me parece extraordinaria”, aseguró al plantear que el movimiento de la corriente marina no sería un impedimento suficiente para adoptar la medida. No obstante, el economista reconoció que no era un tema que se encontrara en debate, debido a que “todavía no se entendió que los precios tenían que ser libres”.