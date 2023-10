El INDEC estima en casi $170.000 la canasta de crianza para evitar la evasión paternal y la cuota alimentaria blue

(Getty Images)

Si sos mamá y tenes un bebé tenes que tener $141.320 pesos para poder cambiarle los pañales. Si tu hijo o hija ya camina (de 1 a 3 años) necesitas $166.877; si a tu vida se incorporó el chat de mamis, las reuniones de padres, los cumples en peloteros y la fiestita de fin de año del jardín (4 a 5 años) en tu billetera no pueden faltar $134.600 pesos para mantener a la criatura; si ya te mira de reojo (o ni te mira), escribe, juega al fútbol, te arranca el teléfono (o tiene propio) y abre la heladera más veces de lo que pestañea (de 6 a 12 años) la vara sube a $169.570.

Si tenés más de un hijo las cifras se suman y multiplican más rápido de lo que tus hijos aprenden a sumar y multiplicar. La estadística es oficial y se llama Índice Crianza. Los números son de septiembre y se actualizan en un país en el que cada día tiene otros costos y otra realidad. No quiere decir que las madres solo gasten (o inviertan) en sus hijos ese número, pero sí que ningún papá que quiera hacerse el héroe o la víctima porque arrima 20.000 pesos para una chocolatada y un yogurt, alcanza un paquete de pañales o dice que sube la cuota a 99.000 porque es un ser de luz está cumpliendo con una cuota con la que su bendición pueda subsistir.

En un país tan complicado por una inflación astronómica la paritaria más difícil es la que tiene de un lado a los padres que lloran más que los chicos en medio de un capricho cuando dicen que “no pueden” y, del otro, a madres que no pueden decir que “no pueden” cuando sus bebés se hacen caca, sus infantes les piden mamadera y sus púberes invitar a sus amigos a casa.

Indice Crianza

El índice Crianza, difundido por el INDEC, es un marco que indica el costo de criar y genera (o debería genera) pisos mínimos de cuota alimentaria para que los chicos y chicas reciban alimentación, salud, educación, cultura y deporte sin que el ajuste paterno caiga sobre ellos y la asfixia materna caiga sobre ellas antes de caer exhaustas por remar solas en dulce de leche repostero (demasiado caro, incluso para remar).

El índice Crianza comenzó a difundirse en julio del 2023 y, en todo el país ya hay 19 fallos que en 10 provincias citaron el marcador de costos para regular la cuota alimentaria. El primero fue el 14 de julio en Necochea en donde los abuelos paternos tenían regulada una cuota alimentaria de $10.000 pesos y subió a $60.000 en base a esta canasta básica de crianza. En otra sentencia, en Lomas de Zamora, un tribunal decidió que un progenitor aporte el 50% del Índice Crianza por cada hija de 6 a 12 años que hoy daría un total de $169.570.

El beneficio es que no hay que juntar cada ticket de compra de pan o mapas políticos para demostrar que cuesta ser mamá y hacer malabares, sino que ya con el indicador el número es claro (no pone un techo, pero sí fija un piso) y que se va actualizando sin que la inflación sea cada vez más alta para las madres que afrontan salarios que no se actualizan y cuotas alimentarias que se desactualizan.

Indice Crianza

Mientras que en un fallo de Morón, del 28 de septiembre, se decidió que la cuota alimentaria no podrá ser menor, en ningún caso, del 80% del Índice Crianza, según el rango de edad. Por supuesto que si el estilo de vida de la familia es más costoso o el ingreso paterno más elevado ese monto se debe subir. Lo importante es que no funciona como límite, pero sí como un piso para que la cuota alimentaria no se vaya al subsuelo en las negociaciones que, en Argentina, no pueden ser de una sola vez y para siempre, sino permanentes, por el aumento del costo de vida.

Sol Prieto, Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, del Ministerio de Economía de la Nación destacó: “En Argentina hay 1.6 millones de hogares monomarentales en los que viven 3 millones de niños/as y adolescentes. En 3 de cada 5 de esos hogares no reciben la obligación alimentaria en tiempo y forma. Son hogares que tienen menores ingresos que el promedio, que se endeudan por encima del promedio para financiar gastos de comida y medicamentos. Sin embargo, 3 de cada 5 de estos hogares son acreedores. La deuda alimentaria no es un drama familiar: es un problema económico”.

En ese sentido, el Índice Crianza, que fue una idea del Ministerio de Economía en la gestión de Sergio Massa y que ya tiene números elaborados por el INDEC es un indicador económico que sirve para la paritaria familiar más difícil e indispensable: la de generar que la madre y el padre sostengan realmente a sus hijos e hijas en un país sin precios y en el que a la infancia no se le debería bajar el precio.

Crianza

La abogada Sabrina Cartabia coordino la investigación “La obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género”, presentada el 29 de junio del 2022 en el que se detectó que el 51,2% de las madres separadas no percibe cuota alimentaria, ni el progenitor de sus hijos e hijas cubre otros gastos. El 24,9% cobra dinero de manera regular; el 15,3% cobra dinero de manera irregular; el 7,9% no recibe cuota alimentaria pero el padre cubre otros gastos y en el 0,7% de los casos el papá falleció.

Cartabia define: “El Índice de Crianza marca un camino. Es la agenda que se viene, la que es necesaria, la económica, en un país además estallado con una inflación superior al 100% y en donde la maternidad es un ancla a la pobreza”. Ella resalta: “Las mujeres no pueden decir “mi tiempo y mi salario llegó hasta hoy, te doy niño el 20%, más de esto no, es mío”. Por eso, las mujeres se endeudan: 7 de cada 10 madres separadas no recibe cuota alimentaria o la recibe de manera irregular y a 9 de cada 10 no le alcanza”.

El problema se amplía porque las mujeres ponen más plata, reciben menos y además tienen que dar mucho más tiempo. En los hogares con niñas y niños las mujeres dan 4:47 horas para tareas de cuidados mientras que los varones aportan 1:47 horas. Los datos surgen del informe “Estimación del costo en tiempo de cuidados de niñas y niños”, publicado en junio del 2023, por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, del Ministerio de Economía, firmado por Sergio Massa, junto a Unicef.

Crianza

El tiempo que se da no es gratis y, si bien, puede parecer invalorable, también se le puede poner un número. El promedio del trabajo no remunerado se puede estimar en $71.988, en abril del 2023. Pero si se trata del tiempo que requiere cuidar a dos hijos o hijas bebés o menores de 4 años el valor de ese tiempo se calcula en $121.772 pesos, según una elaboración de UNICEF con datos del INDEC teniendo en cuenta el tiempo utilizado y la valoración en el mercado del trabajo doméstico.