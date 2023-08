Pasó en la TV: la revelación sobre la gestión de Macri, el porqué del festejo de Messi y el adiós a Chico Novarro

Resumen de la Tv 18 Agosto

La celebración de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el domingo pasado logró que el ex ministro de Economía de la gestión de Mauricio Macri revelara cuál fue la reacción del antiguo mandatario tras la diferencia de votos que le sacó el Frente de Todos en los comicios de 2019. Mientras que Lionel Messi reveló el secreto detrás de su cábala de celebrar goles como los superhéroes de Marvel, el mundo del espectáculo se tiñó de luto para despedir a Chico Novarro, quien falleció a los 88 años. Sin embargo, la jornada también se centró en los incidentes que se generaron en los monoblocks de Villa Lugano después de que al menos 100 personas ocuparan las viviendas.

La farándula argentina dio bastante tela para cortar, debido a que el cruce entre Marina Calabró y Flor Peña comenzó a crecer luego de que la periodista le respondiera a la actriz y revelara un detalle de la vida personal de la jurado del reality show “GOT Talent Argentina”. Aunque no todo fueron peleas, debido a que Pampita se arrepintió de sus declaraciones que recordaron los rumores del supuesto romance que habrían tenido Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro; y Lolo Fuentes, el ex guitarrista de Miranda, hizo las paces con la banda tras años de enfrentamientos. Además, Boca cosechó otra victoria contra Platense por la Copa de la Liga y una nena causó furor con una divertida respuesta que le dio a Carina Zampini en “Pasaplatos”.

A pesar de que está cerca de cumplirse una semana desde que se celebraron las PASO, el tema continúa más caliente que nunca, ya que políticos, analistas y dirigentes internacionales no dejaron de darle vuelta al fenómeno Milei desde que se convirtió en el candidato que más votos reunió. Cuatro años más tarde, el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, recordó cómo fue el panorama para la administración liderada por Macri luego de que perdieran por una amplia diferencia contra la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

“Tenemos tres opciones ganar, perder, o el helicóptero”, recordó el economista que le dijo al representante de Juntos por el Cambio el día después de los comicios durante una entrevista para La Nación+. Para luego revelar que el expresidente le contestó: “Hacé lo que tengas que hacer”, en referencia a las medidas económicas que caracterizó como “antipáticas” y que advirtió que fueron “horribles, pero necesarias” para sostener la estabilidad económica del país, bajo su punto de vista.

El festejo de Messi como Spider-Man (Jeremy Reper-USA TODAY Sports)

Por otro lado, Lionel Messi se encuentra en su mejor momento y a un paso de tener la posibilidad de ganar su primer título en la Leagues Cup junto al Inter de Miami. A un mes de que el astro del fútbol fuera presentado en el club estadounidense e iniciara un nuevo ritual para celebrar sus goles con señas alusivas a los superhéroes de Marvel, el diez confesó que todo fue idea de sus hijos.

En una entrevista exclusiva para el Miami Herald, el campeón del mundo contó que “se les ocurrió la idea y me pidieron que cada vez que meta un gol, haga una celebración de superhéroes de Marvel”, después de agregar que solían ver las películas de la franquicia en las noches, ya que los tres aún se encontraban de vacaciones. Sin embargo, el capitán se guardó el nombre del siguiente personaje que imitaría, en caso de que vuelva a convertir este sábado contra el Nashville SC.

Después de haber construido una carrera prestigiosa en el terreno musical, Bernardo Mitnik, mejor conocido por su nombre artístico “Chico” Novarro, falleció a los 88 años tras una larga batalla contra un diagnóstico de EPOC terminal. “Venía con una deficiencia respiratoria, dos internaciones seguidas, era asmático y tenía un EPOC terminal”, reveló Julieta Novarro, hija de la estrella, durante una comunicación con el programa de El Trece, “Socios del Espectáculo”.

Además, el compositor que había sido reconocido como “Ciudadano Ilustre” en 2014 por la Ciudad de Buenos Aires fue despedido por varias figuras del mundo del espectáculo, entre ellas, el músico Dany Martín, su hijo, el actor Pablo Novak, Alexis Puig, los periodistas Sergio Company, Marcela Coronel y Guadalupe Vázquez, la escritora Claudia Piñeiro, Mariana Lestelle, Daniel Filmus, el productor Aldo Funes y Pablo Avelluto.

La salud del músico se había comenzado a deteriorar desde que contrajo Covid-19 (Télam)

Durante el viernes, la toma de de los departamentos en reparación del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) que se encuentran en el Barrio Múgica, de Villa Lugano, provocó un amplio despliegue de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que desalojó a un grupo de 100 personas que se habían instalado de manera ilegal en la edificación desde la noche del jueves. Aunque el incidente no pasó a mayores, algunos de los ocupantes se quejaron públicamente durante un móvil de Crónica TV. En ese sentido, una mujer expresó que a sus hijos “les corresponde tener su casa” tal como el Estado le había ofrecido una vivienda a ella, cuando estos eran menores de edad.

La jornada tuvo también algunas risas que sirvieron para distender la tensión vivida a nivel social. Una nena llamada Ema, de 8 años, le robó una sonrisa a Carina Zampini en la emisión de “Pasaplatos”, por El Trece, cuando la conductora le consultó si se consideraba grande o chica. Tras pensarlo por unos segundos, la pequeña se sinceró al responder: “Mediana”, lo que generó que los presentes se enternecieran.

Lo que comenzó con una opinión de Marina Calabró sobre los participantes que estarán en “GOT Talent Argentina”, por Telefé, quien señaló que el casting había estado “flojardi”, desató una auténtica guerra con Flor Peña, quien no solo será jurado del reality show, sino que estuvo a cargo de la selección. Luego de que la actriz acusara a la periodista de “trabajar a partir y con la maldad”, la locutora respondió que Peña “se lo tomó personal”, según dijo durante el programa de radio “Lanata sin filtro” por Radio Mitre. Sin embargo, la situación no quedó ahí, ya que la panelista recordó que fueron al juntas al colegio al deslizar que la jurado habría repetido un año porque “no pudo pasar en tiempo y forma”, y remató: “Pero bueno, ella labura desde muy chiquita, y es más, creo que no se recibió pero no importa”.

Pampita aseguró que "metió la pata" al no darse cuenta del revuelo mediático que sus declaraciones iban a desatar

La interna que sí parece haberse enfriado es la de los integrantes de la banda pop Miranda con el ex guitarrista del grupo, Lolo Fuentes, conocido por la famosa frase de la canción “Don” que decía: “Es la guitarra de Lolo”, antes de su solo. “La verdad que no terminó mal entre nosotros. Si hablamos de la actualidad, está todo re bien”, reveló en una entrevista para “Intrusos”, por América TV, al recordar los problemas legales que tuvieron por el mencionado verso al explicar que “hubo un montón de movidas. Nos separamos de la banda, llegó todo a su fin. Había diferencias, es como todo”, en referencia al break que se tomaron a partir del 2013.

En el marco de un escándalo vintage, Pampita confesó sentirse arrepentida de declarar que había una mujer del espectáculo, con la que no le gustaría trabajar por la actitud que tuvo, en alusión a un supuesto involucramiento con Benjamín Vicuña cuando todavía eran pareja. “Me arrepentí porque no estoy en esa etapa de mi vida, de estar en conflicto o de que se hable en los programas de cosas del pasado. No era la idea”, aseguró en un móvil para “Socios en el Espectáculo”, de El Trece, luego de que su sinceramiento reflotara los rumores de un romance clandestino que habría tenido el chileno con Natalia Oreiro mientras filmaba “Entre Caníbales”, para Telefe en 2015, meses antes de que colapsara la relación por el encuentro en el motorhome con la China Suárez.

En el mundo del deporte, la noche terminó bien para los fanáticos de Boca que celebraron la victoria por 3 a 1 ante Platense por la Copa de la Liga. Pese a que el encuentro tuvo altibajos para el equipo de Almirón, el partido cerró con broche de oro luego de que Edinson Cavani convirtiera su primer gol en La Bombonera al minuto nueve del segundo tiempo. El primer gol fue obra de Exequiel Zeballos (28′, PT), mientras que Cristián Medina cerró el show (48′, ST).

