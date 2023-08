La fiesta de la abuela Carabajal, el festejo que paraliza a Santiago del Estero y recibe visitas de todo el mundo

Uno de los cumpleaños de la abuela en la década del 80 (Archivo personal)

Apenas el calor de la siesta santiagueña llegue, comenzarán a sonar los bombos, a afinarse las guitarras; las empanadas dejarán los hornos (algunos de leña, otros de barro) y el escenario ubicado en el frente de la casa en la que vivió hasta los 92 años María Luisa Paz —clavaba en los corazones como “la abuela”— comenzará a recibir la compañía de las miles de personas que desde las 15 de este viernes y hasta las 22 del domingo 20 se agolparán frente a él para vivir el tradicional homenaje a la mentora de la familia Carabajal.

Aunque murió hace 30 años, en 1993, justo una semana antes de su cumpleaños, La Abuela es recordada en el día de su nacimiento por sus hijos, nietos y toda la descendencia que dejó, como por sus vecinos del barrio Los Lagos, del municipio de La Banda, y del resto de la provincia de Santiago del Estero; al igual que por las casi 20 mil personas que llegan desde diferentes ciudades del mundo para celebrar su vida.

“Todo comenzó cuando la abuela cumplió 50 años. Mi abuelo le quiso hacer una fiesta e invitó a toda la familia; éramos más de 50 personas y casi todos músicos, así que se armó la guitarreada. Comimos y nos pusimos a cantar. Al año siguiente se repitió y quedó como una tradición familiar a la que se fueron sumando amigos y vecinos... Un día, notamos que comenzaron a llegar músicos de otros pueblos con sus familias, éramos unos 200, pero nos conocíamos de las peñas. Hasta que un año llegó gente desconocida que venía en sus autos, con las carpas y comenzaron a pedirnos lugar en el patio para ser parte de la fiesta; cuando nuestro patio no tenía lugar, iban al de los vecinos... Y llegó el día en que ya eran miles”, repasa la historia Fili Carabajal, nieto de María Luisa e hijo de Chaca, que tenía 13 años en la primera fiesta.

María Luisa Paz de Carabajal (Archivo personal)

La abuela Luisa

María Luisa nació en Clodomira el 15 de agosto del 1901. Tuvo una docena de hijos y los mayores (Héctor, Enrique, Julio, Carlos y Ernesto) se sumaron al padre para organizar la fiesta por sus 50 años, en 1951.

“Era amante de la cocina, estaba siempre de buen humor y era risueña. Cocinaba todos los días para sus doce hijos, y lo que más le gustaba hacer eran empanadas y fideos, pero amasado, nada de comprar en paquete. Ella se levantaba todos los días antes del amanecer y empezaba a hacer la masa del pan que calentaba en el horno de barro, luego seguía con las cosas de la casa; cuando ya estaban listos los fideos, calentaba el agua en una cacerola grande, que era muy grande, y metía los fideos”, recuerda a su abuela.

En aquella primera fiesta, que sucedió en la casa de la familia Carabajal con 50 invitados (que en pocos años llegaron a ser 600 personas), la abuela amasó empanadas para convidarles. Pronto, fueron 3.000 empanadas además de kilos de locro, y como le gustaba ese agasajo ella misma invitaba a quienes quisieran a sumarse a la fiesta que cada año crecía.

La fiesta de la Abuela Carabajal es multitudinaria. Se celebra desde 1951 (Archivo personal)

Debido a la impiedad de los años, la abuela murió siete días antes de su cumpleaños 93. Como la noticia no alcanzó a difundirse en los distintos pueblos y ciudades, el viernes 16 de agosto de 1993, la gente que viajaba desde otras provincias comenzó a llegar para la fiesta y se preparaban para festejar a la abuela el domingo 18.

“Al verlos, la familia les contó que había fallecido y que ya no había nada que festejar, y se disculpó con quienes llegaron desde La Plata y estaban armando las carpas, por ejemplo. Pero era un grupo muy eufórico, no quisieron irse y nos dijeron que la fiesta tenía que hacerse igual, que la familia tenía que continuar la celebración que inició la abuela y que entonces había logrado tener 42 ediciones interrumpidas”, recuerda Fili. Los Carabajal pensaron en esa idea mientras los vehículos y festejantes no dejaban de llegar, y al enterarse de la mala nueva, esperaban una respuesta.

Decidieron que la celebración tenía que hacerse porque además de ser el legado de María Luisa ya había dejado de ser algo del núcleo familiar. “Esto ya era de todo un pueblo, de toda la provincia de Santiago, del país y del mundo... porque llegaba gente de muchas ciudades; y sabíamos que había miles más en camino”, destaca sobre el inicio de la multitudinaria celebración.

(Archivo personal)

Te puede interesar: “Tonada del viejo amor”: la permanencia de una de las composiciones más exquisitas del folclore argentino

La fiesta

Iniciada hace 72 años, la fiesta creció con los años y desde hace 30 es el punto de encuentro de miles de músicos, conocidos y no, en el ambiente del folclore. Lo más esperado por los concurrentes es la reunión de los hijos de María Luisa en el escenario por el que antes pasarán casi 100 artistas (entre 30 y 35 bandas y solistas cantarán cada uno de los tres día).

La familia sube al escenario el domingo, a las 15.00, y ahí cantan para la abuela ante la multitud que, pese al paso de las horas, esperara ese momento. Alrededor del festejo, ocurren muchas historias y una especie de mundo paralelo se arma. “Hay parejas que se conocieron en la fiesta, que se enamoraron y hoy vienen con sus familias; se hicieron grupos de amigos que se reencuentran aquí cada año”, cuenta el nieto.

Pero además, se montan peñas en los barrios cercanos para que los turistas que llegan también disfruten de otros atractivos; los vecinos alquilan una habitación en sus casas para los visitantes o espacios para las carpas en sus propios patios. “Desde marzo la gente que viene los tres días empieza a buscar alojamiento y los vecinos alquilan lugar en sus casa, una pieza, lugar en el patio. Todo se alquila, no queda espacio libre”, dice.

“La Banda no deja de crecer y prepararse para esta celebración para la que ponemos seguridad con personal policial, cámaras y organización a disposición, también baños químicos y todo lo necesario para que sea una verdadera fiesta”, destaca Roger Nediani, intendente de la ciudad de La Banda, declarada “cuna de Poetas, Cantores y Bailarines”.

Te puede interesar: Los amigos de 8 años que todas las semanas se juntan para cantar folclore: el emotivo video viral

Los hermanos Edi y Fili Carabajal están a cargo de la organización de la fiesta (Archivo personal)

El sueño que será cumplido

Luego de la nota de Infobae, en la que se dio a conocer la historia de amistad de Felipe y Santiago, de 8 años, que cantan folclore juntos, la familia Carabajal se puso en contacto para comunicarse con la mamá de Felipe y los niños fueron invitados a subir al escenario.

“Sueñan con cantar juntos en la fiesta de la Abuela Carabajal, en Santiago del Estero”, le contó a Infobae Ivana, mamá de Felipe, quien además reveló su amor por Peteco, uno de los hijos de la Abuela.

Emocionado, Fili confía: “Leí toda la nota y me emocioné mucho por los chiquitos, por saber la relación de amistad tan hermosa que tienen entre ellos, pero saber que sueñan compartir escenario en la fiesta de la abuela hizo que pusiéramos todo a disposición para que pudieran cumplir ese sueño. Así que les agradecemos a ustedes por darlo a conocer porque gracias a esa nota los nenes abrirán el escenario este viernes; y además, el domingo, van a compartir el escenario con toda la familia y podrán cantar con Peteco, como tanto desean”, adelanta Fili.

Felipe y Santiago son amigos desde los 5 años, cantan juntos y cumplirán el sueño de cantar en la fiesta junto a Peteco Carabajal

“Me gusta el ritmo del folclore y las letras de las canciones. Canto canciones de Peteco, de Atahualpa y Soledad, también la del que escribió Luna cautiva”, había contado, que además de cantar toca la guitarra.

La sorpresa es que en su casa nadie escucha folclore sino que lo descubrió solo navegando en YouTube cuando tenía 5 años: se encontró con Luna cautiva, de Los Chalchaleros, le gustó el ritmo, la letra de la canción y el sonido de la guitarra, y de inmediato pidió una y aprender a tocarla.

Te puede interesar: Su abuelo está internado y le llevó dos instrumentos para tocar juntos folclore: “Cuando entré le cambió la cara”

La canción oficial

El pasado martes 15 de agosto, durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, los concejales bandeños declararon a la zamba “Madre y Abuela de la Chacarera” como canción oficial de los festejos por el cumpleaños de la abuela María Luisa y propusieron que se coloque una placa con la letra cerca de la casa, en el barrio Los Lagos.

“Estamos muy agradecidos en la familia por esta zamba y este reconocimiento también por parte de los concejales”, dijo durante el acto el menor de los hijos, Cuti Carabajal, mientras que Ciro, el nieto y autor de la canción agregó: “La abuela crió 12 hijos varones que la mayoría salieron músicos, entonces ese mérito es para ella, es la homenajeada ahora, le dedicamos esta zamba en su memoria porque ha dejado un mensaje especial de unión familiar y es el que debemos seguir”.

Seguir leyendo: