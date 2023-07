“Trazos de vida”: el emotivo encuentro artístico en el que se recordó a las víctimas de la AMIA

El público iluminó con sus celulares los rostros de las víctimas del atentado

A 29 años del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la comunidad Amijai, en conjunto con ORT Argentina y el Club Náutico Hacoaj, llevaron adelante este martes una nueva edición de “Trazos de vida”, el encuentro artístico que rinde homenaje a las víctimas del ataque perpetrado en 1994.

Se trata del evento que se realiza cada 18 de julio, en el que se combina el arte y la música para recordar las historias de las 85 personas que murieron en la explosión. En esta oportunidad, el emotivo acto comenzó pasadas las 19:30 y fue transmitido en vivo a través de las redes sociales.

Como en ocasiones anteriores, contó con la presencia de distintos referentes de la cultura, entre los que hubo artistas y músicos reconocidos de la comunidad. Algunos de los invitados al encuentro fueron Raúl Lavie, Iván De Pineda, Diego Leuco, Peto Menahem, Georgina Barbarossa, Mery Granados y Lorena Astudillo.

El evento comenzó poco antes de las 20:00 con el video de los 45 familiares de víctimas del atentado cantando su versión de “Como la cigarra”, que se había presentado previamente, y continuó con una emotiva canción tocada por un bandoneonista, acompañado de un pianista.

También el pianista Leo Sujatovich, la cantante Silvina Moreno, Ligia Piro, Gastón Saied, Mercedes Funes, Miguel Rauch y el coro Buenos Aires Gospel Soul.

El primer orador de la jornada fue Rauch, quien contó que su “vida se divide en muchos capítulos contenidos en dos bloques, el antes y el después” del atentado, que calificó como “la infancia y la madurez, la vivencia y la supervivencia”.

El músico explicó que la noche anterior al ataque terrorista se reunió con unos amigos y decidió “sin ningún motivo, no ir a trabajar al día siguiente” a la AMIA, donde cumplía funciones como empleado de la sección compras de la asociación.

“Cuando llegué, escuché a los vecinos gritar ‘ahí está Miguel’, y me desmoroné. Me abrazan, me tocan. Mi mamá y mis hermanos gritan mi nombre y, entre llantos, la gente gritaba ‘estás bendecido’. Lo que sigue, los diarios ya se ocuparon de contarlo”, recordó el hombre, visiblemente emocionado.

Junto a los oradores de la jornada también estuvieron familiares y amigos de las víctimas, que año a año forman parte del encuentro que los homenajean a través de diversas expresiones artísticas.

Luego, Sujatovich subió al escenario, le pidió al público cuatro palabras e improvisó con su piano una canción inspirada en “memoria”, “justicia”, “amor” y “dolor”. Posteriormente, se sumó a él Moreno, quien cantó “Cuídame”, de su autoría.

También hablaron a lo largo de la noche el periodista Diego Leuco, el conductor televisivo Iván de Pineda, que leyó una poesía, varios artistas y el actor Peto Menahem, quien también recitó unas palabras, antes de dar lugar al coro Buenos Aires Gospel Soul.

“Esta noche hemos aprendido a transformar el dolor en arte; la ausencia, en música; la tristeza, en luz. Les voy a pedir a todos que se pongan de pie, que enciendan sus teléfonos y que levanten los carteles que tiene, vamos a iluminar sus rostros, vamos a bendecir esta noche y que este tiempo sea verdaderamente de renovación”, pidió el coro, antes de dar inicio al cierre de la jornada con la canción “Aleluya”.

