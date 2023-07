Un impresionante incendio consumió un depósito de pallets en Luis Guillón: las llamas superaron los 30 metros de altura

Incendio en un depósito de pallets en Luis Guillón

Un depósito de pallets ubicado en la localidad de Luis Guillón, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, fue escenario de un voraz incendio que consumió gran parte de las plataformas de madera y que, además, puso en peligro a una iglesia y una empresa de colectivos que se encuentra detrás del predio. Tras más de tres horas de intenso trabajo, los bomberos confirmaron que lograron dominar el fuego. No se registraron heridos ni hubo vecinos evacuados.

Según precisaron en el canal de noticias TN, el incendio se desató cerca de las 3:30 de la madrugada en el predio ubicado en Roberto Petracca al 1900, a pocos metros de la intersección con Camino de Cintura. Además, se encuentra muy cerca de la sede central de la Universidad Nacional de Lomas De Zamora (UNLZ).

Te puede interesar: Feroz incendio en una cooperativa de cartoneros de Villa Fiorito

Cristian Tapia, jefe de Bomberos de Esteban Echeverría, habló con los medios de prensa apostados en el lugar del hecho y pasadas las 6:30 aseguró que el incendio está “dominado”, lo que significa que las llamas no traspasarán los límites del terreno afectado. No obstante, el fuego puso en peligro a una iglesia evangélica lindera y cercó a una empresa de colectivos que se encuentra en el contrafrente, pero las llamas finalmente no alcanzaron ninguna unidad.

Trece dotaciones de bomberos trabajan para controlar el incendio en un depósito de pallets ubicado en Luis Guillón, partido bonaerense de Esteban Echeverría.

Del operativo participan ocho dotaciones de Bomberos de Esteban Echeverría, dos de Lomas de Zamora, una de Almirante Brown, una de Tristán Suárez y una de San Vicente, según precisó Tapia. “Ahora se realizan tareas de remoción y enfriamiento. Nos quedan varias horas acá”, informó Tapia a la prensa.

Si bien restan las pericias de rigor y el análisis de las imágenes que podrían haber captado las cámaras de seguridad que poseen vecinos del lugar, se baraja la hipótesis que apunta a un hecho intencional. Así lo deslizó Pablo, dueño del predio, quien habló con los vecinos y le dijeron que, supuestamente, “pasó un auto y tiró una molotov”.

“La gente tiene maldad”, lamentó Pablo en diálogo con el canal de noticias C5N. El terreno en cuestión, según pudo averiguar el citado medio, estaría en disputa entre dos personas que buscarían la venta del mismo.

Seguir leyendo: