Andaba en patines por una plaza de Gualeguaychú, se los incautaron y deberá pagar una multa

Gualeguaychú: andaba en patines, se los incautaron y deberá pagar multa para recuperarlos

Una situación insólita ocurrió el pasado lunes por la tarde en la plaza San Martín de la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, donde un agente de tránsito le incautó los patines a un joven por infringir una ordenanza local. Como consecuencia, el vecino deberá pagar una multa para recuperar sus pertenencias.

En las imágenes que Gerardo Maciel, el damnificado, captó con su teléfono celular se observa al inspector mientras procede al secuestro de los rollers. Luego de ubicarlos en uno de los bancos de la plaza, les coloca una faja a cada uno para luego llevarlos a la Dirección de Tránsito de la ciudad.

“Claro, porque si las ponés ahí yo no puedo poner el pie adentro”, se escucha decir a Gerardo mientras filmaba el inédito episodio. A lo que su novia, que estaba con él en ese momento, le sugiere con ironía: “Dejalo, está divertido...”. Al concluir su trabajo, el agente toma los patines y se retira del lugar, pero mientras dejaba el lugar se llevó un irónico comentario del vecino que recibió la multa. “¡Buenísimo te quedó eh!”, exclamó el joven, visiblemente indignado por el desempeño del hombre.

Luego del insólito episodio que vivió en primera persona, Gerardo habló con medios locales y expresó su molestia por lo ocurrido. “Tengo patines y bicicleta, uso mucho los patines, y lo hago desde el 95, para mí es un medio de transporte ecológico y sustentable, me los pongo y voy a hacer mandados, etc”, contó Maciel en diálogo con Radio Máxima.,

Aún incrédulo por el secuestro de sus rollers, Gerardo contó que se encontraba junto a su hijo y su pareja, con quienes tenía pensado comprar cosas para la escuela y después de ello, a la plaza. “Ellos fueron en bicicleta y yo me puse los patines. Cerca de Perón y 25 de Mayo, el agente de tránsito se acercó a toda velocidad en la moto, se interpuso entre mi hijo y yo. Lo hizo chocar a mi nene; ahí empezamos a discutir, porque esta persona no estaba admitiendo lo que había pasado. El agente me empezó a amenazar con que me iba a secuestrar los patines, que iba a llamar al Comando Radioeléctrico, me empezó a incitar para que lo toque o le pegue en medio de la calle”, aseguró Gerardo a la citada señal radial.

El inspector de turno no depuso su actitud, siguió hostigando a Gerardo y, en medio de la discusión, lamó a unos agentes de Policía para que detuvieran al joven y le incautaran sus patines. “Fue todo muy bizarro, mucha gente alrededor viendo, todos se reían, hasta la Policía”, señaló. Y con evidente disconformidad, acotó: “Encima alrededor estaban pasando muchas infracciones de tránsito que él simplemente ignoraba, pero no se metió con otros medios de transporte”.

Durante su relato sobre lo sucedido, Gerardo consideró que es algo “increíble” el hecho de que uno cometa un delito al salir a andar en skate o patines. “Sólo podes patinar en el parque que tiene los mismos pozos que cuando yo tenía cinco años, pero más grandes. El velódromo no está apto para nada, y el skatepark tiene rampas no está apto para patines”, denunció.

A pesar de no coincidir con el proceder del agente de tránsito, Gerardo ahora tendrá que abonar una multa para recuperar sus pertenencias. “No tenía ni idea que esto estaba prohibido en la ciudad, me parece súper raro e insólito”, opinó.

Según consigna el portal de noticias Entremediosweb.com, desde la Dirección de Tránsito manifestaron que estaban evaluando el informe del agente interviniente, pero al mismo tiempo recordaron que que hay una ordenanza vigente que restringe en la calzada la circulación de patinetas, y/oSkate y/o rollers.

La ordenanza en cuestión es la número 11.995 y data del año 2015. “Restrínjase en la calzada, la circulación de patinetas y/o skate, rollers etc, en un todo de acuerdo a lo establecido en el visto y considerando de la presente”, sostiene el artículo de la la disposición local. Por su parte, el artículo 2 informa que “el hecho de infringir lo dispuesto en el artículo precedente, devendrá en pena de multa”.

