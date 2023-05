Los jóvenes del Barrio 31 dialogaron con el Papa Francisco: “Fue muy emocionante, una experiencia única”

De manera virtual, el Papa Francisco estuvo presente en Argentina este 25 de mayo (Fotos: Maximiliano Luna)

Desde el Vaticano, el Papa Francisco inauguró este jueves la sede del CBC de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el Barrio 31, también conocido como Barrio Padre Carlos Mugica, en la Capital Federal. En la calle Colibrí al 2002, una sala llena de gente aguardaba ansiosamente la presencia virtual del Sumo Pontífice, quien no tardó en manifestar su deseo de visitar próximamente el país.

La celebración tuvo lugar como parte del cierre del Congreso “Ciudades Eco Educativas”, organizado por el movimiento internacional Scholas Occurrentes y el Banco de Desarrollo de América Latina, que contó con la presencia de 50 alcaldes de América Latina.

En el Barrio 31, los preparativos para la jornada comenzaron desde temprano. Todo empezó en la cocina del lugar, donde se compartían mates y tortas fritas. Mientras tanto, algunos jóvenes recibían al público en la entrada y otros buscaban un asiento en la sala principal, en la que más tarde se transmitirían las palabras de Francisco.

Para las 11 de la mañana, el sitio ya estaba completo. Adultos y jóvenes comenzaron a acomodarse poco a poco, a la expectativa del comienzo del acto desde Roma y la tan esperada comunicación con el máximo referente de la Iglesia Católica. “Tranquilos, que todavía no nos están viendo”, les dijo Becky, una de las coordinadoras de los proyectos de Scholas, a los chicos.

Al cabo de unos minutos, el silencio presente indicó que la transmisión ya había comenzado. La pantalla del aula mostró la imagen de la ceremonia presidida por Francisco, en la que también estaban presentes el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y el director del CBC, Felipe Vega Terra.

En vivo, la conexión entre Argentina y el Vaticano se hizo real. “Buenos días Papa Francisco, lo saludamos desde la comunidad de Scholas en el barrio Padre Carlos Mugica, gracias por regalarnos este momento. ¿Por qué cree que Scholas, que nació ante una problemática tan local puede hoy estar dando respuesta a los problemas del mundo?”, le preguntaron a Su Santidad Mabel y Elizabeth Pelayo, dos hermanas mellizas de 27 años que actualmente realizan el CBC en la sede del Barrio 31.

“Es cuestión de punterías”, les respondió él. Las risas en la sala no faltaron. Y completó: “Estos dos (por José María del Corral y Enrique Palmeyro, con quienes fundó Scholas) no tienen receta, van donde está el problema y acompañan. Del mismo problema sacan la energía para seguir. Por eso les va tan bien. Y porque no explotan. Son gratuitos de corazón. Y la gratuidad es como la rúbrica de cualquier proyecto bueno. No sé si les gusta o no lo que digo”.

En este punto, los nervios por hablar cara a cara con el Pontífice ya se habían calmado. “Estamos muy felices por haber hablado con él, fue muy emocionante, una experiencia única. Ni hace una semana que nos veníamos preparando. Ya estamos más relajadas porque teníamos la presión de tener que hablar, y además ¡imagínate hablar con Francisco! Fue tremendo”, relataron a Infobae las hermanas Pelayo, que residen en el barrio y quienes comenzaron a cursar el ciclo básico universitario en abril. Mabel está inscrita en la carrera de Trabajo Social, a diferencia de Elizabeth, que aspira a ser psicóloga.

En la sala, también se encontraban el padre Ignacio Bagattini, sacerdote de la Parroquia Cristo Obrero de la ex villa 31, y Gustavo Oscar Carrara, Obispo auxiliar de Buenos Aires.

Desde Italia, el Papa realizó una dedicatoria especial para los jóvenes de Scholas que lo estaban escuchando en su país natal: “A ustedes, al padre Nacho, que es un flor de cura que tienen, al nuevo emprendimiento, mi bendición de corazón. Y adelante, adelante. Estén atentos que no se le metan piratas en la villa”, dijo.

Ante la pregunta de su posible visita a la Argentina, Francisco manifestó su intención de viajar el año que viene, aunque sin brindar respuestas concretas. “Vamos a ver si se puede”, evaluó.

El Papa Francisco participó junto a José María del Corral y Enrique Palmeyro, y a la comunidad de Scholas Occurrentes, de la inauguración de la nueva sede del CBC de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que funciona en la comunidad de Scholas del Barrio Mugica, en la Ciudad de Buenos Aires

Cerca de las 12, los platos de locro empezaron a salir, de a tres porciones, haciéndole honor a la Revolución de Mayo. Mediante videoconferencia, el Santo Padre continuó su diálogo con jóvenes de México, Estados Unidos y la Amazonía colombiana.

“Scholas viene funcionando en el barrio Padre Carlos Mujica ya hace unos cuantos años, pero hoy se destacó sobre todo por esta iniciativa de la UBA. Que la universidad se acerque al barrio popular es algo decisivo, la cercanía de la universidad al barrio popular puede ser mutuamente enriquecedora”, dijo el obispo Carrara en comunicación con este medio. “Francisco tiene su corazón claramente con la Argentina, eso es así, ama a este país”, agregó.

De acuerdo a información del recortado de la UBA, la sede del CBC del Barrio 31 ha logrado un crecimiento notable desde su apertura en julio de 2021. Actualmente, se inscribieron 50 estudiantes de todas las edades, pero en menos de dos años, la cantidad de alumnos ya logró superar los 240.

Scholas en Argentina

Scholas Occurrentes es una organización Internacional de Derecho Pontificio creada por decreto de Su Santidad, el Papa Francisco, presente en los 5 continentes y que a través de su red integra a más de medio millón de escuelas y redes educativas. Fue creada en 2013 con el objetivo de responder al llamado de crear la cultura del Encuentro, reuniendo a los jóvenes en una educación que genere sentido.

La fundación nació a partir de dos experiencias que Jorge Bergoglio había desarrollado junto a José María del Corral y Enrique Palmeyro -que el año pasado fueron designados como consultores de Educación del Vaticano- en su época de arzobispo porteño. Se trata de las iniciativas Escuelas Hermanas, dirigida por Palmeyro entre 2002 y 2012, y Escuela de Vecinos, dirigida por Del Corral, que tiene sedes en 17 países y conecta a cerca de medio millón de establecimientos educativos de todo el mundo.

“Hoy 25 de mayo nos tocó abrir las puertas de nuestra casa en el barrio Mugica para inaugurar la sede del CBC, que viene trabajando desde hace un año. Fue la primera sede que se abrió de forma presencial en plena pandemia para dar una oportunidad a las jóvenes y a todo el barrio, a que puedan acceder de una forma más sencilla y acompañarnos de otro lado, de un lado más humano, como propone Francisco”, contó a Infobae Natalin Faravelli, directora de Scholas para Argentina.

Actualmente, Faravelli está a cargo de nueve comunidades de la organización, las cuales están ubicadas en diferentes puntos del país, como Salta, Ushuaia, Mar del Plata, Córdoba, Salta, Santa Fe y Chaco. “Trabajamos en despertar esa pasión que tienen los jóvenes, en ayudarlos a encontrar un sentido a su vida. Unimos jóvenes de distintas clases sociales, de distintas escuelas. La propuesta es encontrarse, repensarse, pensar qué les duele, y sobre eso poder trabajar sobre algo comunitario, sobre todo acompañarnos en esto de encontrar un sentido a la vida desde un lenguaje más sencillo, que muchas veces se va dejando de lado y que tiene que ver con el arte, la cultura, y muchas veces también mediante el deporte y el juego”, explicó.

