Juicio por Lucas González: un testigo dijo que escuchó varios disparos y que la Policía no dio la voz de alto

Lucas González fue asesinado en noviembre de 2021: tenía 17 años

Sin buscarlo, Nicolás Connell Farrel (33) se convirtió en un testigo clave para el caso que investiga el asesinato a manos de la Policía de la Ciudad del joven futbolista Lucas González, ocurrido en el barrio de Barracas. El hombre declaró este martes en el juicio contra 14 agentes de la fuerza de seguridad porteña y contó que escuchó “entre siete y nueve disparos” salidos de las armas policiales y, luego, un grito “desesperante” de los chicos.

El testigo, de nacionalidad venezolana, estuvo de casualidad la mañana del 17 de noviembre de 2021 frente a la escena del crimen. Paseaba a su perro en el parque Iriarte, cuando vio el momento en el que el Volkswagen Suran en el que iban los adolescentes -que acababan de salir de entrenar del club Barracas Central- fue interceptado por un Nissan Tiida sin identificación y baleado por tres integrantes de una brigada de la Policía de la Ciudad que estaban vestidos de civil. De hecho, el hombre admitió que creyó que se trataba de un robo.

“Lo primero que pensé es que era un robo o un asalto, no se escuchó ningún tipo de voz de alto ni nada, sino que sólo se escuchó cuando un auto interceptó al otro y los tiros, de siete a nueve disparos aproximadamente”, relató Connell Farrell ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°25, en una pequeña sala de audiencias de la calle Paraguay.

El testigo explicó que, a pesar de que no vio desde dónde salieron los disparos, detalló que “por el sonido”, venían desde el coche en el que estaban los tres policías acusados del delito de homicidio, Gabriel Alejandro Issasi (41), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (37). Y comentó que escuchó una frenada fuerte, además de los disparos, y que vio a “las personas del auto Nissan obstruyendo a la (Volkswagen) Suran”.

El Nissan Tiida sin identificación en el que iban los tres principales acusados por el asesinato de Lucas González

“No escuché ni voz de alto ni sirenas, y tampoco ninguna baliza”, aseguró el testigo, y ante la pregunta sobre si el auto de la Brigada tenía identificación policial respondió que no. Lo mismo había confirmado el martes de la semana pasada el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, cuando también declaró en calidad de testigo, por ser en aquel momento el jefe político de los acusados.

Connell Farrel remarcó que los tres agentes “se bajaron nerviosos”, y que rápidamente llegaron patrulleros al lugar del hecho. Remarcó que en los primeros minutos posteriores a los disparos vio a los tres policías “alterados” y que se estaban “ayudando entre ellos”.

“Tenían una especie de chaleco, pero no recuerdo si estaban identificados como policías. Si tenían algo en la mano, no lo vi”, comentó y narró que el VW Suran siguió su camino después de recibir los disparos por la calle Luzuriaga. En ese auto estaban Lucas -ya baleado de muerte, en el asiento de acompañante-, Julián Salas (19), Joaquín Zuñiga (19), y Niven Huanca (19).

“Los chicos estaban gritando por ayuda. Era un grito desesperante. Vi a uno que bajó del auto y que empezó a correr detrás de él también gritando. El que estaba manejando también estaba gritando”, declaró.

El hombre contó que esperó 15 minutos en el lugar del crimen y que luego caminó para su casa. En ese momento vio sobre la calle Alvarado que varios patrulleros de la Policía de la Ciudad habían interceptado el Volkswagen de las víctimas. “No me permitieron pasar, ahí tomé un video corto que no sé si aporta mucho”, dijo el testigo.

Gabriel Alejandro Issasi (41), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (37) los tres policías acusados de disparar contra el auto en el que iba Lucas junto a sus tres amigos

El abogado Fernando Soto, defensor de los tres principales acusados (NdeR: también defensor del policía Luis Chocobar en el recordado caso del barrio de La Boca), pidió que le mostraran al testigo una entrevista que le concedió al canal Crónica TV con el fin de exhibir contradicciones en Connell Farrell. “No cambié las versiones. Para mi declaración recordé lo que sucedió”, dijo el hombre venezolano.

Para aclarar las cuestiones, Gregorio Dalbón, representante legal de la familia González, le preguntó al testigo si lo que acababa de declarar en el juicio era lo que efectivamente vio aquella mañana de 2021. El hombre respondió que sí. Ya terminada la audiencia, el abogado comentó a Infobae: “Hoy se terminó de probar el homicidio. Ahora vamos por el encubrimiento”.

El juicio no solamente investiga el asesinato de los policías de la Brigada sino también el encubrimiento de otro grupo de 11 agentes, que intentaron simular que se trató de un “enfrentamiento con delincuentes”. De hecho, los primeros partes de prensa oficiales difundieron el caso en ese sentido. También se investiga quiénes y por orden de quién los policías “plantaron” un arma en el VW Suran de los chicos.

Una captura de la imagen que tomó una cámara de seguridad en el momento en que el Nissan de los policías "marca" el VW Suran en el que viajaban las víctimas

A los tres miembros de la Brigada, la Justicia les imputó la coautoría del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”. Por este delito podrían recibir una pena de reclusión perpetua.

Además, Issasi, López y Nieva enfrentan cargos por las “tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”, en el caso de los amigos de Lucas.

En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, están siendo juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas las que fueron sometidos los otros chicos. Para Dalbón, se trató de un crimen de odio racial. Habrá que ver si el tribunal le da la razón.

