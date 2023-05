Marcelo D’Alessandro declara en el juicio por el crimen de Lucas González

El querellante Gregorio Dalbón y el padre de Lucas poco antes de la audiencia (Adrián Escandar)

Vestido de traje gris y camisa blanca, Marcelo D’Alessandro, ex ministro de Seguridad porteño, se hizo presente para declarar como testigo en el Tribunal Oral N°25, en el proceso que intenta esclarecer el crimen Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un disparo en la cabeza en noviembre de 2021 en el barrio de Barracas. Tres efectivos de la Policía de la Ciudad, en ese entonces a su cargo, están acusados por el homicidio, otros once enfrentan imputaciones por el encubrimiento.

El primer interrogatorio a D’Alessandro es realizado por el abogado querellante Gregorio Dalbón, que representa a la familia de González:

“Usted dijo algo importante, que es que está desde el principio, que estuvo antes de ser ministro estuvo en Seguridad. Le voy a hacer una pregunta amplia para que pueda ilustrar al Tribunal. ¿Cuál es el rol de la brigada? ¿Cuál es el rol de la policía uniformada? ¿Qué puede traernos para tener más conocimientos en relación a la policía que ese día usted era director civil? Amplio, para todo lo que usted pueda decir”, preguntó el letrado:

D’Alessandro respondió:

“Como bien decía, en ese momento mi rol como ministro... Soy el jefe político, no el jefe operativo... Sabemos en cada lugar que está un policía. Tiene geoposicionamiento, y también cada móvil para saber cuál es el rol que cumple y cómo se desplaza. Esto se complementa con un despliegue de cámaras de la Ciudad, en ese momento estaba en un 75% videovigilada... En este caso en particular hubo primero una noticia y a medida que fueron transcurriendo las horas, actuamos de forma inmediata con la oficina de Transparencia (es lo que se conoce como Asuntos Internos, solo integrada por civiles, por ley, y autónoma). La oficina toma conocimiento, y empieza a hacer actuaciones. Lo que hicimos fue preservar las imágenes, iniciamos el sumario y me comuniqué con el juez de menores”.

Familiares de Lucas poco antes de ingresar a Triibunales (Adrián Escandar)

“¿Qué dice la ley sobre cómo tiene que trabajar la brigada?”, replicó el abogado.

“Funcionan por orden judicial o en prevención pero siempre tiene que haber una orden de servicio para saber por dónde se están desplazando. Deben identificarse, cada vehículo tiene la sirena, o balizadas. La gente debe portar chalecos que los identifiquen y sus credenciales”, siguió el ex ministro.

“En este hecho, ¿pudo ver si la brigada que actuó y que le dio muerte a Lucas cumplió con esa ley?”, continuó Dalbón.

“Cuando vimos las imágenes, no hicimos un prejuicio del tema, pero no se estarían dando los supuestos necesarios para la brigada y por eso pusimos a disposición del juez los teléfonos, las cámaras y las modulaciones”.

Así, D’Alessandro reconoció que no se cumplió “con la identificación y el balizamiento que necesita tener una brigada al momento de actuar”. “Por eso pusimos a disposición de la Justicia”, se defendió.

El ex ministro profundizó: “Para ser bien claro, al momento de preguntar qué hacía la brigada ahí nos dijo que estaban actuando en función de una causa. Si bien la causa existía, la fiscal no daba la orden de haber estado ahí en ese momento. Y las cámaras y el geoposicionamiento demostró que (los policías) pasaron, lo vieron, y no actuaron identificándose”. Por otra parte, ante la pregunta de Dalbón, afirmó que “no es habitual” que los autos de brigada circulen sin chapa patente, como ocurrió en el caso del crimen de Lucas en el ingreso a la villa Zavaleta.

