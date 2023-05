Tres países, pericias y reveses: la cronología de la causa de Thelma Fardin contra Juan Darthés

Se conoció la sentencia del tribunal de Brasil sobre la causa que inició Thelma Fardin contra Juan Darthés por abuso sexual agravado

El 11 de diciembre de 2018 Thelma Fardin brindó una conferencia de prensa acompañada por el colectivo de Actrices Argentinas, donde hizo pública la denuncia por abuso sexual agravado que presentó contra Juan Darthés. Cuatro años y cinco meses después, con un proceso judicial en el que estuvieron involucrados tres países -Argentina, Nicaragua y Brasil-, el juez federal de San Pablo, Fernando Teledo Carneiro, firmó la sentencia donde absolvió al actor. El fallo también expresa que “la palabra de la víctima es creíble por el cuadro clínico presentado y se desprende que la violencia sexual se produjo”, pero no se comprobó el acceso carnal sobre los hechos del 17 de mayo de 2009 durante la gira del elenco de la telenovela infantojuventil Patito Feo en Nicaragua, cuando la artista tenía 16 años y el protagonista de la tira 45.

La cronología comienza una semana antes de que el caso tomara estado público: el 4 de diciembre de 2018 Fardin presentó la denuncia contra Juan Rafael Pacífico Dabul -tal es el nombre de Darthés- ante la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público de Nicaragua. Un día antes de que las repercusiones mediáticas comenzaran, la abogada Ana Rosenfeld, anticipó que iba a renunciar al patrocinio letrado que ejercía en representación de Darthés. Horas más tarde tuvo lugar el encuentro del colectivo de actrices en el auditorio del Multiteatro Comafi ubicado en calle Corrientes, donde proyectaron el video en el que Thelma relató entre lágrimas lo que habría sucedido durante el tour en Managua.

“Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante, hasta que unos meses atrás escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí; en el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años y era una nena”, decía en aquella filmación. “El único actor adulto que viajaba en el grupo tenía 45 años. Una noche él me besó el cuello y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo: ‘Mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección; yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me bajó el shorcito y me hizo sexo oral. Yo le seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo le dije: ‘Tus hijos tienen mi edad’, pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró”, narró en aquel clip que rápidamente se viralizó y de allí surgió la consigna “#Mirácomonosponemos”, por parte de todas las colegas que le brindaron apoyo.

El 11 de diciembre de 2018 Thelma Fardin brindó una conferencia de prensa junto a Actrices Argentinas, donde denunció por violación a Juan Darthés (Foto: Julieta Ferrario)

Dos días más tarde, Darthés habló en una entrevista que le realizó Mauro Viale para defenderse públicamente de las acusaciones. “Yo estoy muerto; dos veces no me pueden matar, lo único que me interesa en este momento es decir mi verdad porque quiero que la gente la sepa: nunca hice eso, yo nunca violé y nunca acosé a nadie”, fue una de sus primeras frases. Cuando el conductor le preguntó por la versión de la actriz, volvió a desmentirla: “No sé qué pasó con Thelma. Yo te puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación para entrar porque quería cambiar la tarjeta porque no le funcionaba, y yo la saqué de mi habitación; yo le dije ‘¡Estás loca! ¿Qué te pasa? Tenés un novio, soy un tipo grande, y fui yo el que le dije que mis hijos tenían la misma edad que ella, pero, por Dios, ¿cómo puedo hacer una cosa así?”

En aquel único reportaje, no mencionó a Calu Rivero, Anita Co, ni a Natalia Juncos, las actrices que previo al testimonio de Fardin, habían asegurado que padecieron acoso y abuso sexual, respectivamente. Rivero fue la primera que puso en palabras su denuncia, a través de una carta abierta que publicó en Twitter en enero de 2018. “¿Por qué no voy a la Justicia ahora? Porque hoy toda esa horrible experiencia que me tocó vivir está prescrita. Sí, todo lo que atravesé perdió valor para la Justicia porque venció el tiempo fijado por la ley, esa es la razón principal por la que denunciar lo sucedido es imposible”, explicó en ese entonces. Hacía referencia a las declaraciones que brindó sobre el acoso constante que padeció durante las grabaciones de la telenovela Dulce Amor en 2012, ficción a la había renunciado de manera repentina en pleno esplendor de su personaje.

En febrero del mismo año, Ana Coacci -cuyo nombre artístico es Anita Co- contó en un posteo de Facebook que en 1999 había trabajado con el actor y sufrió acoso durante varios días del rodaje. “El señor se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice: ‘Mirá como me ponés’. Yo congelada y sin poder reaccionar; me callé, por miedo, por inseguridad, porque nadie me iba a apoyar con esto. Hoy los tiempos empezaron a cambiar. Si las mujeres seguimos callando nos convertimos en cómplices. No quiero ser más cómplice de lo aberrante”, expuso en un fragmento del texto que publicó.

La partida a Brasil

Nueve días después de la conferencia, el 20 de diciembre de 2018, Darthés se fue de la Argentina y viajó junto a su familia a Brasil, el país donde nació. “Ningún brasileño será extraditado, salvo el naturalizado, en supuesto de delito común, practicado antes de la naturalización o de comprobada vinculación en tráfico ilícito de estupefacientes y drogas afines, en la forma de la ley”, dicta el artículo 50 de la Constitución brasileña. Cuando se conoció ese detalle, y surgió la versión de que se había traslado allí para evitar la extradición, su abogado, Fernando Burlando, reveló en diálogo con Nosotros a la mañana (El Trece): “Yo fui el primero que le dije que tenía que irse; allá está mejor su situación; ¿qué iba a hacer acá? Que él haya nacido en Brasil, sea residente argentino y que aproveche la legislación brasileña para hacer valer más sus derechos, está bien”.

La foto que se viralizó de Juan Darthés en el aeropuerto, antes de partir a Brasil, a menos de diez días de la denuncia de Thelma Fardin

Desde ese momento, el actor se instaló en el país vecino, y su cambio de domicilio marcó el comienzo de otra etapa del proceso judicial. En Brasil no rige el principio de territorialidad, sino el de nacionalidad: los delitos cometidos por sus ciudadanos se juzgan allí, sin importar dónde ocurrieron. En vez de esperar que finalizara el proceso de extradición solicitado por Nicaragua -que fue rechazado por la norma de que el país vecino no entrega a sus ciudadanos por delitos comunes-, se inició una investigación local en suelo brasileño. El 6 de abril del 2021 el fiscal de la República de Brasil adscripto al Estado de San Pablo, denunció al actor argentino por estupro agravado, y diez días más tarde la justicia federal aceptó la acusación.

Para ese entonces Fardin tenía una abogada en Managua, otra en la Argentina, y se avecinaban dos años de trámites judiciales en dos países distintos, y tendría que volver a asentar su testimonio en un tercer país. El 6 de abril de 2019 el Ministerio Público Fiscal brasileño presentó la denuncia formal contra Darthés, “con la finalidad de que sea enjuiciado en Brasil por los hechos perpetrados en Managua el 17 de mayo de 2009 en perjuicio de Thelma Fardin”. Siete meses después, en octubre de ese mismo año, el Juzgado Décimo del Distrito de lo Penal de Audiencia de la Circunscripción de Managua, luego de haber evaluado la acusación y las pruebas ofrecidas, dispuso girar orden de detención y captura internacional, lo que implicó que el 14 de noviembre de 2019 Interpol emitiera “una notificación roja reservada (...) con la finalidad de localizar y detener a Darthés con miras a su extradición”.

Juan Darthés en la única entrevista que brindó antes de partir a Brasil, en diálogo con Mauro Viale

En Argentina, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM) prestó colaboración a Nicaragua para producir medidas de prueba. Fardin se sometió a peritajes psicológicos, psiquiátricos y físicos en Managua, donde cuatro peritos -dos de cada país- afirmaron que la actriz “presentaba signos y síntomas de un trauma psíquico compatible con un evento de violencia sexual”. Finalmente, el juicio comenzó el 30 de noviembre de 2021, dos años después de que la actriz presentara la denuncia por abuso sexual agravado en Nicaragua.

El juicio

Inició con la declaración de testigos, donde Fardin respondió preguntas durante cuatro horas. En cuenta regresiva al día en que debería haber brindado su testimonio, el actor realizó un pedido para la suspensión del juicio y entre los argumentos presentados, aseguraba en el escrito que para él “no sería sano declarar” y que sería importante “preservar su integridad psíquica”. Con enojo e indignación, la actriz lo enfrentó en las redes sociales con un posteo donde repreguntaba: “¿Y la mía? ¿Y la de las víctimas? Yo declaré cinco horas en una situación tortuosa, cinco horas, eso no vale. Me hicieron un sin fin de pericias en Nicaragua, en Argentina y en Brasil, a él ninguna; pero la integridad que hay que preservar es la suya. Es muy violento. El proceso está siendo violento”.

Luego de ese revés, el juicio se retomó y Darthes declaró en octubre de 2022, pero se negó a responder preguntas de la fiscalía y de los abogados de Thelma. Poco después hubo un fallo dividido del tribunal de apelaciones, por un pedido que el actor había hecho al comienzo del proceso y que el juez le había rechazado, que la justicia federal no era competente. Aunque parecía que el proceso se frenaría hasta nuevo aviso, el Superior Tribunal brasileño rechazó el recurso presentado por Darthés y convalidó la competencia de los tribunales federales de San Pablo, por lo que la investigación siguió en curso.

En febrero de 2022, Thelma Fardin junto a varias actrices que la acompañaron en una marcha frente al consulado de Brasil, bajo el lema "Mirá cómo luchamos"

“Después de cuatro años de que se escapara, que litigáramos en el país que él eligió, acá estamos y esperamos que la Justicia le de una respuesta a todas las personas que se atrevieron a hablar”, había dicho Fardin, luego de que el actor declarara en la Justicia brasilera. El mes siguiente se procesaron las pericias psicológicas, y se realizó otra pericia en el Ministerio Público Fiscal con una psicóloga local que fue aceptada por el juez brasileño. Se especulaba que el siguiente paso era dictar sentencia, y aunque no había fecha precisa.

La sentencia

El día llegó, el 13 de mayo de 2023, cuando Burlando aseguró que Darthés había sido absuelto en la causa. “Juzgo improcedente la solicitud y absuelvo a Juan Rafael Pacífico de los hechos alegados en la denuncia”, finaliza la sentencia firmada por el juez federal de San Pablo Fernando Toledo Carneiro que se desprende de un fallo de 58 páginas. La confirmación generó la reacción inmediata del colectivo de Actrices Argentinas, que continúa acompañando a la actriz. “Absuelto no significa inocente”, expresaron desde la cuenta oficial de la agrupación, y horas más tarde realizaron una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional Argentina.

“La derrotada hoy es la propia Justicia, que sigue sin estar a la altura de este tipo de delitos y le envía un mensaje de que no se respetan sus tiempos a la hora de denunciar y que se descree de sus palabras”, dijo Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, en el evento público. A continuación tomó la palabra la abogada Carla Junqueira, que hizo una aclaración: “Acá no hay palabra inocencia. Esta decisión fue muy clara al interpretar los hechos y las pruebas para afirmar que sí hubo actos de violencia sexual, y que si hubiera pasado después de 2010, la ley aplicable sería otra”. En este sentido, consideró que se trató de un fallo “sin perspectiva de género” y adelantó que apelarán.

La sentencia lo absuelve "porque no se acredita la penetración", argumentando que tomaron el tipo penal a como estaba redactado al momento de los hechos: hasta el 2009, se consideraba “violación agravada” cuando había acceso carnal, que es lo que según el juez no se probó

El fallo considera que “los actos libidinosos sucedidos quedan prescritos en función de la penalidad vigente en el momento de los hechos”, y califica la palabra de la víctima como “creíble”, debido al cuadro clínico presentado, dejando asentado que la violencia sexual existió, a la vista del sufrimiento narrado a su psicóloga privada, con crisis de llanto, angustia, ansiedad, ideas suicidas, trastornos alimenticios, entre otros. También argumenta que “el informe de otras tres mujeres demostraría el modus operandi del acusado”.

Fardin cuestionó la decisión del tribunal, y el mensaje que representa para otras víctimas que temen alzar la voz. “Solamente el 1% de los casos de abusos sexual obtienen condena”, remarcó. En esa línea, se refirió a su caso: “Fue absolutamente único en muchos sentidos. El fallo dice que está probado el delito sexual, que me practicó sexo oral y que me penetró con los dedos. Entonces, ¿Qué esperan? ¿Qué le están pidiendo a las infancias, que se filmen cuando están siendo abusadas? Como no pudo decir que mentía, tuvo que decir que no alcazaba”.

Thelma Fardin durante la conferencia de prensa luego de conocerse la sentencia (Luciano González)

“Mi verdad es la verdad y eso no cambia por lo que diga este fallo. Estoy cansada pero no me van a quebrar, esto no termina acá”, continuó, y anticipó que incluso irá a la Corte Interamericana de ser necesario, para modificar el sistema judicial. Pese a que la resolución no fue la esperada, manifestó: “El cambio que hicimos y del cual mi caso es solo un ejemplo más es una batalla que ganamos y un espacio que conquistamos. La Justicia va a ser el último bastión de un sistema violento y patriarcal. Que esto no sea un mensaje para volver a silenciarnos. No nos callemos, por favor. Es una lucha difícil pero la tenemos que dar”.

