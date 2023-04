Aeroparque: un paro de maleteros afectó a más de 2.000 pasajeros y hubo demoras

Aeroparque: un paro de maleteros afectó a más de 2.000 pasajeros y siguen las demoras

Enojo, frustración y más de 2.000 pasajeros varados, esa era la escena que se vivió en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery cuando un sorpresivo paro de maleteros de la empresa JetSmart obligó a suspender y reprogramar más de 11 vuelos a todo el país. Hasta el momento no se llegó a un acuerdo y la medida de fuerza sigue por tiempo indeterminado.

Caía la tarde en la Ciudad de Buenos Aires cuando el descontrol se desató en el aeropuerto. Lo que parecía ser una víspera de feriado en paz se tornó en furia y violencia. Detrás de los mostradores, cientos de personas gritaban a los empleados de la empresa pidiendo explicaciones. Del otro lado, agentes de seguridad aeroportuaria vigilaban la situación en medio de un clima de mucha tensión.

En un intento por calmar las aguas, algunos empleados de la compañía trataban de hablar con los pasajeros y explicarles que ellos no tenían relación alguna con el problema, sino que los generadores de estas cancelaciones y reprogramaciones fueron los empleados de intercargo, que prestan el servicio de rampa a JetSmart. Otras casos, como el de Aerolíneas Argentinas, no se veían afectados, ya que tienen su propio servicio de rampa.

Una multitud se quejaba de las demoras en Aeroparque

Previamente, algunos pasajeros incluso ya habían realizado el check, entregado sus valijas y se disponían a embarcar cuando la noticia los tomó de golpe. “Viajábamos a Salta, teníamos el vuelo programado a las 3 de la tarde, llegamos a horario, subimos al avión y nos tuvieron hasta las 6 de la tarde. A esa hora nos informan que teníamos que bajar porque estaban de paro. Nos vimos perjudicados, fuimos a preguntar pero no había una respuesta. Después nos decían que el vuelo se había programado para el sábado a las 9. Entonces quién nos paga el hotel y la comida hasta ese día”, expresaba en una mezcla de enojo un pasajero.

De esta manera tanto vuelos que llegaban a Buenos Aires como otros que debían partir con destino a Bariloche, Mendoza, Salta, Tucumán y Córdoba se veían afectados por la medida. Fueron más de 11 vuelos perjudicados, entre ellos cinco arribos.

Tras horas de demoras algunos pasajeros recibieron alojamiento y vouchers, sin embargo la ayuda no alcanzó para todos. Después de mucha deliberación, se resolvió que todos los vuelos salieran desde el Aeropuerto de Ezeiza, así lo relataron otros damnificados: “No nos dieron hotel porque vinimos por trabajo, somos 10 personas que viajamos de Salta. Estuvimos ayer acá todo el día y hoy ya nos regresábamos, tuvimos que comprar otro pasaje en otra empresa. Estamos ahora viajando a Ezeiza para viajar con otra empresa”.”Nos compramos los pasajes por cuenta propia porque la empresa no se hizo cargo. Hicimos el chequeo y el tiempo que uno debería haber volado hasta Salta nos lo pasamos arriba encerrados en el avión. En el horario de llegada tuvimos que bajar porque no íbamos a volar. Recién a la 1 de la mañana nos vamos a ir por nuestra cuenta a Ezeiza para poder ir a casa. Hasta el sábado todos trabajamos y tuvimos que paralizarlo por esta medida gremial. Hubo muchas personas que planteaban que querían sus valijas para irse en otro vuelo y ni siquiera eso les dejaban, las tenían prácticamente retenidas a las valijas. Ha sido una situación angustiante”, contaba otro pasajero afectado en diálogo con TodoNoticias.

Los vuelos de la empresa JetSmart fueron afectados por el paro de Intercargo

Una medida que se repite

Algunos meses atrás, una situación similar se había producido en Aeroparque cuando una asamblea de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) provocó demoras en la salida y llegada de vuelos en el Aeroparque Jorge Newbery. La medida del sindicato afectó al servicio de rampa que brinda la empresa Intercargo, de la que depende la carga y descarga de equipaje de los aviones.

Los vuelos que fueron demorados son un vuelo de Jetsmart que arribó de Bariloche con 155 pasajeros que no pudieron descargar sus equipajes y otro vuelo a Tucumán, que tenía prevista su salida desde Aeroparque y sus 183 pasajeros no pudieron cargar sus valijas en el horario estipulado.

También se vio afectada la salida y llegada de vuelos de la la empresa Flybondi. Fueron ocho vuelos afectados y dos vuelos con demoras: un vuelo a Córdoba con 80 minutos de mora y un vuelo a Puerto Madryn con 40 minutos de demora.

