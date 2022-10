Demoras en Aeroparque por una asamblea de la Asociación del Personal Aeronáutico

Demoras en Aeroparque por una medida del sindicato APA

Una asamblea de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) provocó demoras en la salida y llegada de vuelos en el Aeroparque Jorge Newbery. La medida del sindicato afectó al servicio de rampa que brinda la empresa Intercargo, de la que depende la carga y descarga de equipaje de los aviones.

La medida afectó a los vuelos de las empresas Jetsmart y Flybondi que operan en el Aeroparque metropolitano, porque eso no se realizó la carga ni descarga de equipajes. En tanto, la empresa Aerolíneas Argentinas no sufrió demoras porque se presta el servicio a sí misma y no depende de Intervargo.

La asamblea se extendió desde las 11 y finalizó cerca de las 13:45. Y se espera que la actividad se normalice en las próximas horas, según fuentes del sector.

Los vuelos que fueron demorados son un vuelo de Jetsmart que arribó de Bariloche con 155 pasajeros que no pudieron descargar sus equipajes y otro vuelo a Tucumán, que tenía prevista su salida desde Aeroparque y sus 183 pasajeros no pudieron cargar sus valijas en el horario estipulado.

También se vio afectada la salida y llegada de vuelos de la la empresa Flybondi. Fueron ocho vuelos afectados y dos vuelos con demoras: un vuelo a Córdoba con 80 minutos de mora y un vuelo a Puerto Madryn con 40 minutos de demora.

Salidas con demoras

Hace un par de semanas, un paro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también suspendió la salida de vuelos en varios aeropuertos del país. El cese de actividades incluyó en ese caso a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) y afectó a quienes prestan servicios a las aerolíneas y aeropuertos, por lo tanto, no se pudieron cumplir con los requisitos necesarios para la salida de los aviones.

Al menos una docena de vuelos fueron cancelados a lo largo del 27 de septiembre pasado, tanto en el Aeroparque Jorge Newbery como en Ezeiza. La medida no incluyó a los empleados de Aerolíneas Argentinas y modificó los vuelos de todas las aerolíneas que operan en el mercado doméstico

