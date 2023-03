El misterio de la camioneta blanca de Villa Urquiza: vandalizada por estar mal estacionada, tiene más de 40 multas

El vehículo, por el que todavía nadie reclama y que acumula más de 40 multas sin pagar

Una camioneta Hyundai Creta blanca tapó la salida de un garaje de un edificio de la calle Pacheco al 2.100, en el barrio porteño de Villa Urquiza, y fue vandalizada: le pintaron con aerosol el símbolo de prohibido estacionar en el capó y la palabra “Garage” (sic) en las puertas del costado izquierdo. Por el mismo motivo, a metros de allí, el pasado 2 de marzo, un piloto recibió cuatro puñaladas de parte de un vecino y, cinco días después, murió.

El caso se conoció este miércoles antes del mediodía y, a medida que pasaron las horas, crecía el misterio de la camioneta blanca. El vehículo, por el que nadie había reclamado durante todo el día, según confiaron fuentes del caso a Infobae, y que acumula más de 40 multas sin pagar; continuaba obstruyendo el ingreso al estacionamiento de uno de los edificios de la cuadra por la noche.

Según pudo saber este medio, tras las quejas de los vecinos, agentes de la Policía de la Ciudad fueron a verificar el hecho, pero no encontraron al dueño de la camioneta. “Tampoco se radicó ninguna denuncia”, confiaron a este medio fuentes de la cartera de Justicia y Seguridad porteña. Consultados, desde la Comuna 12, aseguraron a Infobae no haber recibido ningún comentario al respecto. Lo cierto es que la camioneta estaba en infracción y hasta última hora del miércoles la grúa no se la había llevado.

Todo comenzó este miércoles al mediodía cuando una vecina notó que Hyundai Creta blanca mal estacionada había sido vandalizada con aerosol negro. “Durísimo”, escribió en un grupo que comparte con otras personas de que residen en la misma zona de Villa Urquiza. A eso le sumó un par de imágenes. En las mismas se ve el escrache al infractor: un dibujo del símbolo de prohibido estacionar en el capó y la palabra “Garage” (sic) escrita del lado izquierdo, de puerta a puerta.

La salida del garaje que obstaculizó la camioneta

No es la primera vez que la camioneta blanca comete una infracción de este tipo. El pasado 3 de enero, el dueño dejó estacionado el coche en la calle Arribeños al 2.100, en el Barrio Chino de Belgrano, en un espacio reservado para una persona con discapacidad. Por el ilícito se le labró un acta y una multa de $15.438, que aún adeuda.

El historial de faltas de este “conductor fantasma” es insólito. A la fecha, el dueño Hyundai Creta blanca registra un total de 42 multas impagas: 35 de ellas son por exceso de velocidad y, las 7 restantes por estacionar en lugares reservados para personas con discapacidad o prohibidos “de forma indebida o antirreglamentaria”.

Por las infracciones, el total adeudado es de más de medio millón de pesos. Para ser exactos: $568.633.

Al cierre de esta nota, el vehículo continuaba obstruyendo el ingreso al garaje del edificio y en el mismo lugar donde fue vandalizado. Por el momento, tampoco se sabe quién lo pintó con aerosol.

El pasado 3 de enero se le labró un acta por estacionar en un espacio reservado para una persona con discapacidad

El dueño del vehículo tiene más de 40 multas sin pagar: 35 de ellas son por exceso de velocidad

Antecedentes y preocupación en el barrio

La intersección de Olazábal y Pacheco, en el barrio porteño de Villa Urquiza, se volvió peligrosa en las últimas semanas. El pasado 2 de marzo, también por dejar un coche obstruyendo la salida de un garaje, un vecino apuñaló a otro y lo mató.

La víctima, luego identificada como Juan Ignacio Graña, un piloto de 38 años, falleció tras cinco días de internación en el Hospital Pirovano. El agresor, Pedro B., de 20 años, que vive en la cuadra del hecho, fue arrestado por la Policía de la Ciudad.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la discusión ocurrió a las 21.20, cuando Graña dejó su vehículo 4X4, marca Dodge RAM de color negro, frente a un estacionamiento en desuso. Tras una breve discusión, en la que el agresor le dijo que debía mover el rodado porque tapaba una rampa, el dueño de la camioneta trató de ignorarlo y siguió su camino. No estaba dispuesto a reubicar su auto y menos por el pedido de un vecino.

Juan Ignacio Graña, el piloto asesinado a puñaladas en Villa Urquiza

Sin embargo, cuando ya estaba por irse, el agresor lo tomó del brazo y le atestó cuatro puñaladas con un cuchillo de por lo menos 30 centímetros de largo.

El caso lo investiga el juez Martín Peluso.

