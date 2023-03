La poesía de Leonard Cohen y el fabuloso proyecto de un Cadillac de grabar sus canciones en castellano

Leonard Cohen, poeta y músico canadiense (AP)

Leonard Cohen era canadiense. Murió hace unos años, a los 82, un tiempo después de ser galardonado con el premio Príncipe de Asturias, como Camilo Jose Cela, Mario Vargas Llosa, Susan Sontag y Paul Auster entre otros. También integra el Rock´n Roll Hall of Fame en USA y en Canadá. Leonard Cohen era escritor, poeta y songwriter, en las tres actividades resaltó. Sus canciones son versionadas inagotablemente, como las sinfonías de Beethoven, sus poemas son best sellers en las librerías más cultas, y por su obra fue postulado al premio Nobel de Literatura, al mismo tiempo que Bob Dylan, quien al final se llevó el gran título.

Una pintoresca anécdota que retrata el encanto de Leonard la contó Janis Joplin, la legendaria cantante de blues. Ambos estaban en un festival en New York, alojados como todos los músicos participantes en el Chelsea Hotel, en la popular barriada neoyorkina de Chelsea, una zona muy rocker en el pasado: en ese mismo hotel es donde Sid Vicious mató a Nancy Spungen, en una habitación que hoy es la más cara del establecimiento. En un ascensor, después del show, Janis se encuentra con un desgarbado Leonard Cohen, ambos bastante golpeados por el alcohol y los ácidos. Se miran sin hablar, antes de bajar Janis sonríe, se acerca raro a la mejilla de Leonard, y le susurra a su modo: “Yo solo me acuesto con tipos lindos... pero con vos voy a hacer una excepción.”

El arte de Leonard Cohen es eso, inesquivable. En algún momento te atrapa, como el tango, como el vino, como el viento norte y como la muerte. Cualquier espíritu sensible se va a topar con el arte de Leonard Cohen y lo amará, o intentará amarlo.

Y su vida no será la misma.

Leonard Cohen canta su tema Hallelujah en Londres

Tengo dos amigos que le pidieron matrimonio o algo similar, a su esposa, o algo similar, después de haber puesto en el tocadiscos “I´m Your Man” de Cohen, como quién no quiere la cosa. Esa letra es la mejor y más poética declaración de amor a una mujer que hay en existencia. La poesía de Leonard es lo único que puede superar su musicalidad.

En el 2008, en una prueba de sonido de Los Fabulosos Cadillacs, Vicentico, de la nada, empieza a cantar un tema de Leonard Cohen. Los demás intentan seguirlo. Mario Siperman, el gran tecladista fundador de la banda, se pregunta a sí mismo, y después involucra a Vicentico, qué posibilidad existiría de grabar un disco con canciones del canadiense.

26 años antes de esa tarde, probando sonido, Mario Siperman debuta en el BARock ´82 al lado de Daniel Melero y Luis Bonatto, integrando Los Encargados.

Había llegado a la banda porque era compañero de colegio del Encargado original Hugo Foigelman, que se iba al servicio militar. Mario entonces empieza a tocar con Los Encargados hasta llegar a ese desastroso festival. Los programan atrás de Pedro Conde y antes de Riff. Duraron no más de 4 minutos en el escenario, contando los 40″ que intentaron tocar. Es que ni bien se asomaron al escenario fueron recibidos por un tsunami de frutas, botellas y piedras que los del público se encargaron de hacerles llegar. Un desastre consagratorio. La noticia del recibimiento de parte de los amantes del heavy metal que esperaban a Riff y de los hippies tardíos que lloraban escuchando a Pedro Conde, nos marcó a todos los chicos de raros peinados nuevos qué era lo que teníamos que escuchar.

Los Encargados y su periferia fueron lo nuevo bueno para la cultura joven post dictadura.

Leonard Cohen canta I'm your man en Londres

Siperman entonces, con ese espíritu inquieto que lo caracteriza, se junta con otros dos compañeros de claustros, Vaino y Flavio Cianciarullo, para formar un grupo de Ska. Se suman Vicentico, Sergio Rotman y otros. Asi surgen, llamándose Cadillac 57. Su manager de entonces era Poppy Manzanedo, gran disc jockey que pinchaba discos en Fire, una disco que estaba enfrente al monumental de River, sobre Figueroa Alcorta, quien les consigue las primeras fechas importantes, les distribuye sus discos entre los musicalizadores de las radios y los pone en la orbita de la noche porteña de 1984/5, esa romería de freaks y multitud de chicos que empezaban a disfrutar en libertad.

De esos días del comienzo a las noches gloriosas tocando en el Madison Square Garden pasó de todo. Aun siguen juntos los Cadillacs. Ese es su gran logro, un ejemplo de convivencia para todo este país. Ahora mismo planean un gran par de shows en Buenos Aires.

Por su parte Mario Siperman se da el particular gusto de hacer discos con canciones de Leonard Cohen en español. Asi justamente se llama el proyecto. El Poeta, Canciones en Español. Va por el volumen 2, y hay para rato.

Mario Siperman sobre el teclado, y adelante, el guitarrista Gustavo Roca, socios en el proyecto de hacer versiones de Cohen en castellano

Mi querido amigo Mario Siperman cuenta: ”Las pruebas de sonido de los Cadillacs son bastante caóticas. Un día escucho a Gaby (Vicentico) cantando un tema de Leonard Cohen que no me acuerdo cuál es, ahi se me ocurrió la idea de hacer un disco de canciones de Leonard por Vicentico, tipo Vicentico hace canciones de LC en español. Pensando en esos discos de Ella Fitzgerald, los cantantes de jazz que de repente te hacen el songbook de Cole Porter, de Gershwin. Hacer canciones de esos compositores increíbles. Lo hablé con Gaby Vicentico, le pareció buenísimo. Me junto con el excepcional guitarrista Gustavo Roca, especialista en country, el folk americano acústico, música celta. Empezamos a hacer los demos, pero se nos complicó con Vicentico entre las giras de los Cadillacs y sus giras solistas, no era posible avanzar con el proyecto. Estamos en el 2008 y unos años después viene a mi estudio a hacer un laburo Manu Quieto, y en una de esas charlas nerds que tenemos los músicos, salió el tema del proyecto Cohen. Le encantó la idea, a mi se me ocurrió ‘The Partisan’, le paso un pendrive con el arreglo que había hecho del tema. A la noche mismo me manda Manuel el tema grabado. Sale en este segundo volumen. Fue en ese momento que con Gustavo Roca nos dimos cuenta que era un proyecto para hacer con muchos cantantes distintos. Sobre todo con un catálogo como el de Leonard Cohen, tan variado y extenso”.

“Ya con eso definido, es decir tener la banda del poeta para distintos cantantes, se nos empezaron a aparecer cantantes para las canciones. Por ejemplo ‘Bird on a Wire’, pensamos enseguida en Nito Mestre. Le mando un mensaje via Facebook, no nos conocíamos. Le digo que soy yo, le pregunto si le gustaba LC, le comento el proyecto y fue el segundo que cantó. Para ‘Chelsea Hotel’ se me apareció Cucuza Castiello. La letra de la canción bien podría haber sido hecha por un tanguero, contando la historia de encamarse con una mina famosa en un hotel una única noche. Me conecte con Cucuza via mi suegro y adaptando algunas palabras a su lenguaje tanguero de arrabal salió. Asi empezamos a grabar y hoy tenemos como 40 temas. Acabamos de sacar el volumen 2 pero tenemos para el 3 y para el 4. No para. Sabes que pasa, que al no ser fanáticos acérrimos de Leonard Cohen, hay un montón de canciones que no conocemos y se nos aparecen. Si hubiéramos hecho esto con los Beatles, yo sabía hasta que color de calzoncillos usaba Lennon en India, entonces en ese caso definía un repertorio y ya. Pero Leonard Cohen tiene una historia mas larga, tocó como 40 años y nos van apareciendo temas que para nosotros son inéditos.”

Canción "Chelsea Hotel", de Leonard Cohen, interpretada por Cucuza Castiello para el disco "El Poeta. Canciones de Leonard Cohen", producido por Mario Siperman

“El Poeta. Canciones en Español” tuvo su volumen 1, brillantemente presentado en La Trastienda. Con Cucuza, Nito, Ariel Minimal, el periodista Claudio Kleinman que también es músico, Daniela Herrero, Silvina Garré, Leo García y Emilio Del Guercio, otro amante del arte del gran canadiense. Ahora acaba de aparecer el volumen 2. Para mi, mas brillante aun que el 1.

Obviamente son discos desparejos para escuchar, todos los temas son de alto astral, ahí ya entran los gustos personales. Me atrevo a afirmar que en el segundo volumen, la versión de “Everybody knows” que hace la Banda Del Poeta con Jorge Minissale, ex Sueter, conmueve.

Lo dejo seguir a Siperman.

“En el volumen 2 que salió ésta semana están Palo Pandolfo que grabó su canción 3 meses antes de morirse. Teresa Parodi, Juan Rosasco, Manu Quieto, Jorge Minissale que hace ‘Everybody Knows’, a ese tema también le vi una faceta tanguera. Yo creo que ‘Everybody Knows’ podría ser ‘Cambalache’ del mundo sajón. Por eso al final aparece ese ¿...El mundo fue y será una porquería ya lo sé' recitado por Minissale. Es que así como Discépolo logró hablar de esta manera de cuestiones tan universales en “Cambalache”, Leonard Cohen hace la misma aqui pero en canadiense”.

“Este es el 2do, pero ya tenemos el 3 y el 4. Estarán Andrea Etcheverry, Beto Cuevas de La Ley, el uruguayo Jorge Nasser, Deborah Dixon, Lorena Astudillo, Victor Heredia. Vamos armando las canciones y viendo a quien llamamos. Nos arreglamos para contactarlos via Facebook o Instagram. Es una producción realmente independiente, mia con Gustavo, pasa que por mi experiencia estoy en mas cosas. Además a todos estos grandes artistas el tufillo a independiente, a artesanal les gusta como criterio. Se siente relajados con la no-presión de una discográfica, asi que todo fluye mejor. Eso se notó en la noche de La Trastienda, vinieron todos a cantar, Nito, Del Guercio, Cocuzza, Birabent, Daniela Herrero... todos por la música, disfrutando”.

El Poeta. Canciones en español, el proyecto de Mario Siperman y Gustavo Roca sobre Leonard Cohen

“Hacer estas cosas, por fuera de la industria, trae un karma muy lindo. Mirá Bobby, me llama un amigo que me dice que hay unos evangelistas que abandonaron un estudio de Tv completo en Pilar. Lo alquiló un amigo de este amigo, cómo había que probar si el estudio estaba en condiciones me llamó para hacer algo. Hicimos un corto de 40´que se llama ‘Ensayos del Poeta’, lo proyectamos hace unos días, ahora lo vamos a presentar a principios de Mayo. Hay 8 canciones con 7 cámaras grabado en 32 canales en un estudio de televisión donde por suerte funcionó todo, con un ayudín nuestro cambiando cables”.

Todo esto sucede gracias a la música y la poesía. Lo que hacía Leonard Cohen tan bien.

A mi siempre me dicen que lo mejor que les pasó a los Beatles en su gira inicial en USA fue presentarse en el show de Ed Sullivan. Pero para mi lo mas importante que les pasó fue cruzarse con Bob Dylan. Seguramente el viejo Bob les dijo: ”Muchachos, pongan mas énfasis en las liricas, las letras son tan fundamentales como la música...”

“Te voy a decir algo que no se sabe mucho. Leonard Cohen para ‘Allellujah’ escribió 180 estrofas. El otro día nos planteamos cantar el tema con las 180 estrofas, eso nos llevaría casi 4 hs. Entraríamos al guiness cantando la canción entera. Capaz que un dia hacemos la pelotudez de cantar mas de 3 hs seguidas, aunque lo dudo, no nos darían las gargantas.”

Mario Siperman con Gustavo Roca y los celebres invitados vuelven a La Trastienda a presentar al poeta en inolvidables shows. Aunque sigue atentamente lo que viene con los Fabulosos Cadillacs después de mucho tiempo, presentándose otra vez en Buenos Aires.

Con “El Poeta. Canciones en Español” ciertamente, hablamos de una obra fascinante sobre otra obra fascinante.

Las canciones en español de Leonard Cohen son un fruto extraño que está ahí, esperando que muchos ojos bien cerrados, oídos bien abiertos y corazones bien dilatados gocen este milagro que es la música.

