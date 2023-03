De Trump a Nahir Galarza: el especialista en lenguaje no verbal que analiza a famosos y criminales y llena teatros

Franco Pisso es un abogado rosarino, referente en oratoria jurídica

Franco Pisso llena teatros una vez al año y no es un actor. Tampoco un psicólogo. Es un abogado, especialista en comunicación no verbal que analiza videos de políticos, famosos y asesinos en YouTube y es seguido por una audiencia sumamente interesada en sus conocimientos.

El abogado de 29 años, que nació y vive en Rosario, es egresado y docente superior de la Universidad Católica Argentina de su ciudad, y acredita en su perfil de YouTube una carrera con masters en oratoria, certificación en comunicación no verbal en la Universidad Austral, en comunicación gubernamental y también una diplomatura en negociación en la Universidad de Michigan.

Sin embargo, su primer contacto con la comunicación no verbal, que representa casi un 93 por ciento de las interacciones entre las personas, fue utilizado en su infancia cuando se mudó a Florianópolis, Brasil, y se encontró en la escuela sin saber portugués, con dificultades para hablar y entender. “Al principio mi mamá tenía que venir al colegio conmigo. No me podía hacer entender. Me hacían algo parecido al bullying en ese momento por hablar mal, por ser argentino, por tener que ir con mi mamá al colegio. La infancia fue complicada hasta que aprendí a hablar el portugués. Y la comunicación no verbal fue en definitiva lo que me ayudaba a entender y me empezó a atravesar, esto lo cuento mirándolo en retrospectiva porque ni sabía a esa edad qué era la comunicación no verbal, ni que existía”, explica el abogado.

Pisso se considera una persona detallista. Se lo dijeron de chico, cuando en Brasil fue campeón de formas en Taewkondo. Volvió a establecerse con su familia a los 12 y tuvo que volver a aprender a escribir.

Franco (el rubio de pelo largo, a la izquierda) se destacó de chico en Taekwondo por su trabajo detallista

Al terminar el secundario, como muchos chicos, se anotó en Derecho, porque no tenía muy en claro su vocación. “En cuarto año cursó una materia, Oratoria jurídica, en la carrera con un profesor que se llama Juan Pablo Pezzetta, periodista y abogado, que hoy es colega, porque doy clases de esa materia. Y esa clase me voló la cabeza. Es lo que quiero hacer el resto de mi vida, me dije. Amo hablar de comunicación”. Tiempo después, se recibió de abogado, más tarde de profesor universitario, hizo una maestría de oratoria y a partir de ahí empezó a dar clases.

Con la pandemia, como quería seguir dando clases, se le ocurrió subir sus contenidos a Youtube. Fue en una clase fuera de la facultad cuando se dio cuenta de que sintió ganas de compartir todo lo que sabe de oratoria y comunicación. Una estudiante llamada Natalie le había contado que había faltado a clase porque su hermana había decidido quitarse la vida. “Cuando me cuenta eso lo primero que se me viene a la cabeza es qué le podría haber enseñado yo a esta chica para que se diera cuenta de que su hermana, que le decía que estaba feliz, en realidad estaba triste. O le decía que todo iba a sanar y en realidad había muchísimo enojo encapsulado. Y me acordé que en la maestría había incluido material de Paul Ekman, el productor de Lie to me, de la primera temporada y que podría enseñar este tema”, relata.

La serie está basada en estudios de Dr. Ekman, un científico destacado, pionero en el estudio de las conexiones existentes entre los estados emocionales y las expresiones faciales. “No está de más decir que la serie que es una serie bastante Hollywood, que hay cosas que no son verídicas y que están hechas para el show”. Recordando a Paul Ekman, el abogado rosarino echó mano a sus libros. “Cuando llevo eso al canal de YouTube la cosa vuela por los aires y a la gente le empezó a gustar cada vez más”, explica.

El abogado, especialista en análisis de lenguaje no verbal, comparte en un video lo que en realidad quiere decir la asesina con sus expresiones

Según Franco Pisso, la comunicación se divide en tres áreas, la comunicación no verbal, que ocupa un 55 %, la paraverbal (matices de la voz, volúmenes, inflexiones, tonalidades), un 38 % y el 7 % es el lenguaje verbal, la palabra. De ahí la importancia de la comunicación no verbal.

Con sus videos y capacitaciones, la finalidad de Franco es hacer más fácil la comunicación, no solo para comunicar, sino también para entender al otro. “Para que se te haga más fácil, por ese Franco chiquito que la vivió”, expresa. “Yo nunca le doy forma a mis videos con la finalidad de enganchar al que miente. Esos suelen hacerlos quienes buscan un buen CTR, es decir, un buen clic en los videos”, asegura, objetando ese tipo de prácticas.

¿Qué dice la comunicación no verbal de éste o aquel?, le empezó a preguntar su audiencia. Casi siempre los contenidos que sube son pedidos. Dice que habitualmente no elige. En la Facultad, cuenta que estudió mucho la gestualidad de Trump y Biden en campaña con sus alumnos, en un momento de auge del estudio de la comunicación no verbal.

Franco Pisso es docente universitario en Rosario

El especialista en oratoria es autor de un libro llamado Francotiradores, Secretos para persuadir y comunicarse efectivamente, en el que propone “un método innovador y transformador para aquellos que pretenden mejorar su comunicación y resultados, en base a rigurosas investigaciones científicas”. También es autor de Pisoteando mitos, un libro más motivacional, donde invita a desterrar ideas que impiden alcanzar los sueños. “Todos nosotros creemos en algún momento que los discursos hay que prepararlos hasta que sean lo más perfectos posibles y eso es un error. Nos genera más ansiedad de la tenemos”, cuenta sobre su segundo libro.

Cuando se trata de analizar la gestualidad tiene preferencia por los políticos, famosos, deportistas. Y los que menos le gustan son los psicópatas. En su canal de YouTube le dedicó videos a los asesinos seriales Charles Manson, Ted Bundy, Jeffrey Dahmmer. También analizó una entrevista en prisión a la homicida Nahir Galarza. “Son casos que me generan mucho enojo, porque les veo el disfrute a través de la comunicación no verbal, y lo marco, de hecho, en el momento de hablar de sus víctimas y de sus actos”, cuenta Franco Pisso, quien se propone desde algo tan transversal como la comunicación ayudar de algún modo a los demás.

Tim Roth en su interpretación de Cal Lightman, en la serie de Lie to me, inspirada en las investigaciones del científico Paul Ekman

Por dominar estos conocimientos, algunas personas sienten presión ante su mirada. Por ejemplo, en época de exámenes cuenta que hay alumnos que no hacen con él contacto visual. Tienen la presión de que los descubra si llegaran a mentir en algo. “Que esté yo es una presión extra que no deberían tenerla pero bueno la tienen”, expresa.

En cuanto a sus relaciones más estrechas asegura que su dominio sobre la comunicación no verbal no suele afectarle. Dice que a esta altura, su novia ya sabe tanto como él sobre estos temas.

Franco Pisso se encuentra con su audiencia una vez al año y llena un teatro

En su práctica cotidiana, dice hacer uso de sus habilidades para leer las expresiones, por ejemplo, cuando viaja en avión, algo que le da terror. “Como tengo miedo a las alturas, si viajo en un avión y escucho algún ruidito fuera de lo común aprieto el botón para llamar la azafata y le pregunto si está todo bien. Y cuando ella me responde, aplico estas técnicas de comunicación no verbal para saber si me están mintiendo, porque le tengo realmente mucho cagazo al avión”, confiesa riéndose.

Su audiencia, que va a verlo en vivo una vez al año en un teatro, es muy heterogénea. “Hay chicos de 13, 14 años que van con sus padres. Viene gente dueña de empresas de 40 años. Chicos de 25 que están en la universidad. Jubilados que quieren entender a sus nietos”.

Así como recibe pedidos de análisis, también le proponen trabajos que declina. “Me mandan videos para saber si el esposo o la esposa miente. Mi consejo viene por otro lado. Si estás desconfiando, si te mienten, hay algo ahí que quien sabe está roto. No tiene que ser la comunicación no verbal lo que tenga que dilucidar una duda, sino el diálogo, justamente”, concluye.

