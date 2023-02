Video: oficiales de la Policía de la Ciudad detuvieron a sillazos a un hombre que los atacó con una lanza

La Policía de la Ciudad protagonizó un enfrentamiento a sillazos con un hombre

Un insólito hecho se registró este jueves por la tarde en la plaza Barrancas de Belgrano, donde ocho efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires protagonizaron un enfrentamiento a sillazos con un hombre que los atacó con un palo. El hecho ocurrió cerca de las 11 horas, en las calles Sucre y 11 de septiembre. Dos agentes resultaron heridos.

Según detallaron fuentes policiales a Infobae, los oficiales de la Comisaría Vecinal 13 A arribaron al lugar tras ser convocados por el Departamento de Emergencias, alertados por un sujeto que insultaba a los transeúntes que paseaban por la zona.

Al notar la presencia del personal policial, el hombre tomó un palo de madera sobre la glorieta de la plaza, lo partió contra el piso y comenzó a lanzar estocadas con la punta a los efectivos, provocando lesiones en dos de ellos. Inmediatamente, los oficiales rodearon al agresor y comenzaron a golpearlo con sillas para lograr reducirlo y frenar el ataque.

El hombre fue detenido y quedó imputado por amenaza calificada y lesiones, con intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia Área Norte, a cargo de Norberto Brotto.

La Policía de la Ciudad detuvo al agresor.

Tras las agresiones, uno de los agentes sufrió traumatismos con escoriaciones en cabeza y nuca, por lo que debió ser derivado al hospital Pirovano para la realización de placas, mientras que otro de los efectivos fue diagnosticado con escoriaciones leves luego de ser asistido por médicos del SAME, aunque sin necesidad de traslado a un centro médico.

El hecho ocurrió a pocos días del crimen de Maribel Nélida Zalazar, la oficial de la Policía de la Ciudad que fue asesinada de dos tiros mientras prestaba servicio en la estación Retiro de la Línea C del subte, en manos de Oscar Gustavo Valdez.

Zalazar, de 35 años y madre de dos hijos, falleció el martes cerca de las 12.30 en el Hospital Churruca, donde la asistieron en el shock room y la operaron para intentar salvarle la vida. Fue asesinada con su propia arma reglamentaria cuando quiso frenar una discusión que se desató entre un hombre que se encontraba en el hall central y un trabajador de la empresa EMOVA. La mujer presentó lesiones graves en el tórax y en el cuello, además del pulmón izquierdo comprometido por el impacto de la bala.

En tanto, Valdez, detenido por matar a la oficial, fue indagado este jueves al mediodía por el juez Martín Peluso, encargado de la causa. En su declaración, el acusado se negó a responder preguntas del magistrado, aunque, según precisaron fuentes del caso a Infobae, sí reconoció haber disparado el arma de la mujer, creyendo que la oficial “era otra persona”.

En los últimos días, el crimen de Zalazar volvió a instalar el debate por la implementación de las pistolas Taser en la policía, medida que recibió el respaldo del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, del jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, y del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad -actualmente en licencia-, Marcelo D’Alessandro.

“La discusión de Taser sí o no es totalmente estéril, en el mundo ya no se discute más, acá en Argentina se abre el debate cuando sucede una desgracia como la del martes”, expresó Berni respecto a lo acontecido en la estación Retiro de la línea C del subte.

Por su parte, D’Alessandro dijo: “¿Cuántas tragedias vamos a tener que lamentar por culpa de este capricho ridículo? ¿Hasta dónde va a llegar esta irresponsabilidad de querer cagarles la vida a los porteños porque no votan chorros? ¿Qué van a inventar ahora? Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan. La mezquindad política no puede ser más importante que la vida de las personas. Mucha fuerza a la familia de Maribel. Estamos a su entera disposición”.

