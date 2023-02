Habló la joven de 19 años que fue arrojada a las vías del Belgrano Norte durante un robo: “Él está libre y yo estoy sentada en una cama”

Flavia Cruzado cayó a las vías del tren en la estación Villa de Mayo del ferrocarril Belgrano Norte

Flavia Cruzado, la joven de 19 años que el pasado 25 de enero cayó a las vías del tren Belgrano Norte luego de que un delicuente le robara su celular, habló por primera vez tras el hecho y relató cómo vivió lo sucedido. “Espero que el que me hizo esto se dé cuenta que tuvo consecuencias para mí. Yo soy la que la está sobrellevando, mientras que él está libre. Yo estoy sentada en una cama”, dijo.

Por más de 15 días la mujer oriunda de Pablo Nogués permaneció internada en terapia intensiva. Primero, estuvo en el Hospital de Trauma Federico Abete de la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, donde quedó en coma y sufrió la amputación de una de sus piernas tras ser arrollada por el ferrocarril. Sin embargo, con el correr del tiempo y al mostrar signos de mejoría, fue enviada al sanatorio Los Arcos. “Ahora me pasaron a sala común porque me dijeron que era más cómodo para mi situación. Todavía tengo heridas que curar. Es todo un proceso”, explicó.

“Estaba yendo al dentista por un dolor de muela, para hacerme un tratamiento. Yo subo en la estación de Los Polvorines, llega el tren y entro con mi hermana menor. Nos sentamos uno o dos vagones más adelante del final. Yo me senté del lado de la ventana. En ese momento recibí un mensaje de un compañero del trabajo, que me estaba diciendo que donde yo trabajaba hasta diciembre había vuelto a abrir. Iba a volver a tener empleo”, inició Flavia en diálogo con Radio Continental.

La joven viajaba junto a su hermana (14) con destino a Retiro, hasta que un delicuente interrumpió su marcha: “En ese momento siento un manotazo de mi celular, como un tirón en el brazo. Me giro rápidamente y veo a un hombre de 30-40 años, alto, de remera bordó. Lo primero que hago es salir corriendo, y cuando salgo a perseguirlo, lo correteo a uno o dos vagones y el tren comienza a moverse lentamente. Cuando llegamos al vagón del furgón, que no tiene puertas, el hombre sale y yo también”.

“Yo quería mi celular, yo quería lo que me había sacado. Fue un instinto. Sentí un tirón y de la nada estaba cayendo abajo del tren. Recuerdo, muy vívidamente, el ser arrastrada abajo del tren mientras gritaba que me ayuden para poder salir de ahí”, siguió.

El hecho ocurrió en la estación Villa de Mayo, donde Cruzado fue asistida por pasajeros del ferrocarril y personal del SAME. “Me sentía vulnerable y expuesta porque podía ver mi pierna destrozada y mi brazo fracturado. Veía sangre en mi cara, estaba transpirando sangre. Era una escena de terror. Lo primero que hice fue gritar, grité por saber dónde estaba mi hermana”.

“Estaba abajo de las piedras y del metal, en las vías del tren. En un momento me tiré al piso, me cansé y perdí la noción del tiempo”, contó Cruzado.

Los pasajeros del tren y personal del SAME la asistieron de manera inmediata.

Respecto a su estado de salud, la joven explicó que, luego de perder su pierna derecha, comenzó a padecer “dolores fantasmas” que, según le explicaron los médicos, los padece como consecuencia de la misma amputación. “Me dijeron que estuve en coma. Yo no recuerdo lo que pasó en el hospital. No me acuerdo de nada”.

Si bien ahora fue trasladada a sala común, Flavia asegura que aún le queda un “largo camino” que recorrer en el sanatorio debido a la gravedad de las lesiones físicas que sufrió en el trágico accidente. “Me salvaron el pie izquierdo pero tengo que seguir mucho tiempo más internada”, agregó.

Para terminar, Cruzado agradeció el apoyo de su familia y amigos y le dejó un mensaje al delicuente que la agredió: “No creo que una piba de 19 años se merezca que la traumen. Actualmente, él no tiene consecuencias. Yo sí”.

