La joven rosarina que recomienda juegos de mesa en TikTok: sus reseñas para todos los públicos son furor

Son fáciles de transportar, existe mucha variedad de temáticas y vienen con instrucciones sencillas: las cartas y el sinfín de posibilidades es otra de las áreas que cubre la influencer en sus reseñas (Instagram:@guilletokman)

Cuando tenía 6 años desembolsó los ahorros que había guardado de sus dos cumpleaños anteriores para comprarse el juego de mesa “La herencia de la tía Ágata”, porque no había nada que quisiera más en el mundo. Sus padres la apoyaron en la pasión que sintió desde tan chica y el espíritu lúdico la acompaña hasta la adultez. Abogada de profesión, reinventó su trabajo luego de graduarse de un máster en Recursos Humanos y actualmente aplica también en el ámbito laboral muchos de los conocimientos y las habilidades que adquirió haciendo lo que más le gusta. En su tiempo libre Guille Tokman graba las reseñas que comparte en su cuenta de Tik Tok, y también en Instagram, donde vuelca las recomendaciones que fueron generando repercusiones hasta viralizarse.

“Ojalá no se olviden de jugar”, suele decirle a su comunidad virtual, como un recordatorio de que no hay edad para disfrutar de un momento divertido y reconectarse con el deseo de compartir risas y crear recuerdos. Entusiasmada, charla con Infobae desde Rosario, provincia de Santa Fe, sobre el boom que se generó cuando que publicó un video donde habló sobre cinco juegos de mesa y sus características. “Empezó a gustar un montón, y me pedían que les diga cuáles estaban buenos para cumpleaños, para los domingos en familia, y así surgió la retroalimentación de de los seguidores que me iban haciendo consultas”, explica.

En menos de un año alcanzó casi 100.000 followers en Instagram, y 81.000 en TikTok. Son los mismos perfiles que antes utilizaba de manera personal, y donde charlaba sobre diferentes tópicos, hasta que se convirtieron en el espacio temático actual. “Lleva bastante dedicación grabar, editar, poner los títulos, y agradezco que la gente se copa, porque yo trabajo 8 horas todos los días, y en los huecos que tengo durante el día voy filmando lo que puedo, intentando organizarme”, detalla.

Tanto en Instagram como en Tik Tok la encuentran como @guilletokman, y allí comparte sus reseñas sobre juegos de mesa

Cuando se aproximan fechas como el Día del Niño, Navidad, Año Nuevo, Reyes, o vacaciones, trata de estar un paso adelante y pensar contenidos para tener todo listo, con ideas orientadas a los distintos públicos. “Me encanta, y por ahora lo puedo manejar; y me emocionan algunas mensajes , por ejemplo de docentes que me dicen que lo aplican en el aula, que jugaron a ‘La Papa’ con los alumnos antes de una actividad”, expresa agradecida. En este sentido, aclara que también detecta haters que dejan comentarios negativos, o quienes no comprenden que ella no vende ningún producto y le consultan el precio.

Te puede interesar: Reconstruyó su vida luego de un grave accidente, pero ahora necesita un complicado trasplante

“Les explico dónde pueden comprar, que mi perfil es solo para recomendaciones, y que no me caso con ninguna marca, porque a veces me preguntan por determinado juego, y si sé que es muy caro les digo alguna opción alternativa o similar, porque me parece que la idea es poder jugar algo que te guste”, confiesa. Durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus acudió a su ludoteca, que empezó como una pequeña colección que ahora alcanza más de 100 opciones. “Vivo con mi novio, y él no es jugón, pero esos días de incertidumbre jugamos un montón, y mantenemos la tradición en nuestras citas”, cuenta, y asegura que el plan se replica a nivel familiar.

“Estar compartiendo un domingo con mis primos, que son adolescentes, y de repente estar con mis tíos, mi abuela, pasando un momento juntos donde no estamos con el celular, me parece súper lindo”, celebra. Y agrega: “Usar las redes para espacios de interés como este me parece una buena alternativa, porque hoy todos somos un poco adictos a las redes, hay que reconocerlo”. En sus perfiles existe una gran variedad de reseñas para partidas grupales, individuales, de diferentes edades y para diversas ocasiones, tales como un viaje largo en auto o en colectivo, una tarde completa con amigos, y también para cada bolsillo, desde opciones económicas -incluso gratuitas con un lápiz y papel- hasta las que implican un poco más de inversión monetaria.

"Algunos me preguntan por qué no me abro un canal de YouTube para explicar más detalladamente cada juego, que sería buenísimo, pero ya no me alcanza el tiempo para otra red social", explica Guille Tokman

“Creo que es algo transversal a muchas generaciones, y ojalá que todo el mundo pueda tener el hábito de jugar. Crecimos con el autocentrismo, que siempre le dio una connotación muy negativa al concepto del juego”, reflexiona. “‘Está jugando conmigo’, sigue siendo una frase que remite a algo negativo, y en realidad jugar no es algo malo, es algo lindo que puede hacer muy bien”, sentencia con convicción. El apoyo que le brindaron sus padres fue esencial para dejar fluir esa pasión que surgía de su interior, y por eso no se sorprendieron cuando mientras cursaba la primaria les preguntó si podía usar el dinero que juntó en sus cumpleaños para comprar su regalo soñado.

“‘La herencia de la tía Ágata’ era un juego que tenía una pared que se enganchaba con otros complementos, y era sobre una tía que falleció y no tenía herederos. Estaba el gato, el profesor de tenis, el mayordomo, y la cocinera que se disputaban por la herencia, y tenía trampas, como una escalera que se caía, la biblioteca que se inclinaba para adelante también, una lámpara, y me encantaba, lo usé un montón”, rememora. Y recuerda otro de los clásicos de los pijamas party de los años ‘90: “Jugaba con mis amigas otro que se llamaba ‘Solo chicas’, que tenían una ruleta con prendas, y por ejemplo tenías que llamar al chico que te gustaba, darle una carta a tu mejor amiga, y así con cada desafío que te tocaba; era otra época también, porque ahora una nena de 6 años ya tiene acceso a un celular, y ni qué decir con las computadoras”.

Desde que era muy chica la apasionan los juegos de mesa, y desde hace un par de años empezó a compartir reseñas (Instagram:@guilletokman)

Considera que el mayor desafío de la temática es explicar en corto tiempo -menos de 1 minuto en Instagram y hasta 2 minutos y medio en Tik Tok- las instrucciones de propuestas que quizás requieren varias horas de práctica para comprender en su totalidad. “El tiempo de las redes es tirano, y por eso intento resumir y dar una visión general de cada juego, para que después el que lo está viendo si le interesa también averigüe más”, señala. Contrario a lo que algunos podrían imaginar, Guille asegura que es relajada a la hora de jugar, y que por más de que conoce mucho del tema, en ese momento se concentra en disfrutar del momento con sus seres queridos.

“En los videos enseño cómo lo jugamos en mi casa, pero es super válido también que cada uno encuentre la forma que le resulta más cómoda, porque si la pasan bien jugando de otra manera, está perfecto. La idea no es que sea exactamente como dice las instrucciones, sino que puedan compartir un rato divertido”, remarca. Pese a que su propuesta alcanza cada vez más repercusiones y los números de seguidores y reproducciones siguen subiendo, sostiene que el espacio no surgió con una intención económica. “Lo hago por gusto, porque no podría hoy reemplazar mi trabajo por las redes sociales, ni tampoco es mi idea hacerlo, pero sí que sea un canal de difusión donde pueda comunicar cosas que me apasionan; si con eso motivo a otros a pasar una tarde de juegos, o si le cambio el día a alguien porque pasó un lindo momento, yo ya gané”, manifiesta conmovida.

Te puede interesar: Interrumpió su carrera cuando fue madre soltera, logró recibirse y a los 50 consiguió la beca de su vida

En un tono más reflexivo, Guille coincide en que todavía el mundo de las reseñas de juegos de mesa es mayoritariamente masculino. “Hay muchos más hombres que mujeres con este tipo de cuentas, entonces bienvenido sea que las mujeres también expliquen cuestiones estratégicas y mecánicas, y por eso creo que es un poco disruptiva mi cuenta, primero por ser de juegos de mesa en un mundo tan hiperconectado, y segundo por ser mujer en este ámbito donde no era tan usual”, sostiene.

Apasionada por los viajes, confiesa que cada vez que conoce algún destino intenta traerse algún juego de mesa que no tenga, y durante algunos años se traía un rompecabezas de cada lugar que visitaba (Foto: Instagram @guilletokman)

“Reseño juegos, fanática de los juegos de mesa, Sol en virgo, abogada y reikista”, así se describe en su cuenta de Instagram, y existe un motivo para la mención de todas esas facetas, las que componen la mujer en la que se convirtió. “Es un poco irónico lo que nos enseñaron de que cada uno puede ser una sola cosa y punto, porque en realidad podés ser abogado, artesano, violinista, médico, profesor de yoga, un combo de tus pasiones”, argumenta. Antes de cursar el máster en Recursos Humanos trabajó siete años en el Poder Judicial, realizó especializaciones de gestión de recursos y se dio cuenta de que podía combinar sus intereses.

“Cursé toda la carrera de Abogacía trabajando, y me costó un montón tomar la decisión de pegar el volantazo hacia otra temática, porque era dedicar tiempo y plata a algo que no sabía si se iba a aplicar alguna vez en mi vida, pero seguí ese impulso y así empecé a trabajar en una empresa de software en el sector IT de recursos humanos”, explica sobre el camino que transitó a nivel profesional. “Se pueden plasmar herramientas lúdicas a espacio no lúdicos, como puede ser el trabajo, y por suerte gustó muchísimo la propuesta y se aplicó en varias empresas”, revela.

“En mi trabajo estamos por lanzar un juego de trivias, porque tenemos un espacio de voluntariado dentro de lo laboral. Va a ser virtual porque hay personas que trabajan 100% remoto y la idea es que puedan hacer preguntas de temas que fuimos trabajando durante el año, pero no deja de ser una manera de jugar, y a su vez una forma de validar qué conocimientos adquirieron y cuáles hace falta pulir un poco más”, detalla sobre las iniciativas donde pone en práctica sus conocimientos.

Dejar de dedicarse al Derecho como tal, implicó un proceso personal y hoy está contenta con los horizontes que alcanzó. “Tuve que hacer una especie de duelo hasta que después entendí que gracias a la Abogacía tengo un montón de conceptos que me permiten ser hoy quien soy, y tener perspectiva. Siento que aporta un montón de valor, con una mirada mucho más hard en conocimiento técnicos y lo burocrático del papel de la ley, y por otro lado tengo una habilidad mucho más soft desarrollada por lo lúdico; y esa combinación me hace ser yo misma”, sentencia.

Guille Tokman cuenta que trata de ofrecer reseñas para todo público, y en una gama de precios desde lo económico e incluso gratis, hasta los que implican más inversión monetaria (TikTok:@guilletokman)

Su rutina laboral avanza en paralelo a sus redes sociales, y anhela que su intención atraviese las pantallas de quienes ven sus videos. “Quiero transmitir lo que yo vivo en el día a día, el compartir el juego con el otro, y trato de ir contestando las consultas que me hacen en la medida en que puedo, porque me encanta y lo hago de corazón”, resume.

Tres recomendaciones

“Me preguntan mucho cuál es mi top 3, y yo tengo uno variado con categorías distintas en cuanto a edades y opciones”, cuenta. Y empieza por “5 segundos”, un juego de mensa que elige por lo divertido que resulta. “Son cartas que tienen consignas de ‘nombra tres algo’, por ejemplo: ‘Nombre tres animales’; ‘Nombre tres plantas’; ‘Nombre tres nombres de mujer que empiecen con letra M’; etc, y tenés que leerle la consigna al jugador de la derecha y ese jugador tiene cinco segundos para decir las primeras tres cosas que se le vengan a la cabeza y por lo general se te viene cualquier cosa a la mente, así que te reís mucho”, describe. Y agrega: ”Es muy amable para todas las edades, y lo he jugado con amigas, en el trabajo, con mi familia, y siempre cae bien porque se explica muy rápido y es fácil”.

El segundo implica mayor tiempo de dedicación, y se llama “Aventureros al tren”. “Es un juego clásico de ludoteca, pero que por suerte se edita acá en Argentina, y tiene componentes lindos como para sentarse a jugar un domingo; no es difícil de aprender, y hay que que ir construyendo vías de tren y cumplir diferentes objetivos, como por ejemplo unir diferentes ciudades del mundo”, señala. El último es para mayores de 18 años y es uno de sus recomendados para las previas con amigos, “Dígalo con memes”: “Es un juego muy actual y van sacando actualizaciones y expansiones constantemente, que básicamente tiene memes y descripciones que son muy graciosas y cada uno tiene que poner el que le parezca que da más para la consigna y es muy divertido”.

Seguir leyendo: