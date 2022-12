Radiografía de la donaciones en Argentina: cuántos lo hacen y a qué causas

Un estudio analizó las donaciones en Argentina

El Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés, la agencia Qendar y la consultora Voices! se unieron para realizar un relevamiento sobre las donaciones de dinero y bienes en la Argentina en el marco del proyecto Cultura de Dar. El estudio de opinión pública tiene con fin ser el puntapié de posibles estrategias para promover este tipo de acciones en el país, concientizar acerca de su impacto y compartir el hábito con otros.

“Este estudio busca contribuir a fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para movilizar recursos económicos, indispensables para cumplir con su misión, y brindar información valiosa para promover una cultura de la donación en nuestro país que facilite el crecimiento y consolidación de estas organizaciones”, explicaron los impulsores de la iniciativa.

En el trabajo se consultaron a más de 1.200 personas de todo el país. En primer lugar, el informe apunta que 2 cada 10 personas donaron bienes a ONGs en los últimos 12 meses. Lo mismo sucedió en el caso de donaciones de dinero, una acción que es mayor entre varones, en el Área Metropolitana y entre jóvenes y personas de 50 años y más. La gran mayoría tomó la decisión de hacerlo de manera individual.

El informe fue elaborado por el Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés, la agencia Qendar y la consultora Voices!

Respecto de las causas, las principales que mueven a los donantes son el hambre y la alimentación, la salud y la prevención de enfermedades, y las investigaciones médicas. Le siguen otras motivaciones relativas a personas en situación de calle y animales. En términos numéricos, “6 de cada 10 donantes dirigieron su aporte económico a organizaciones vinculadas con los niños, niñas y adolescentes, mientras que 3 de cada 10 lo hicieron para ONGS que trabajan para personas o familias en situación de pobreza”.

El relevamiento destacó que la mayoría de los donantes esta satisfecho con su experiencia de donaciones en el último año, siendo en promedio el 3.9 en una escala del 1 al 5. “Sin embargo, llama la atención el porcentaje de insatisfacción, especialmente entre jóvenes donde llega al 40%”, se advirtió.

Las principales motivaciones que movilizan a los donantes argentinos

A su vez, se indicó que “existe una fuerte demanda de que el Estado y las empresas se involucren”. Esta idea de que sean las empresas y no las personas individuales las que deberían donar dinero, es más fuerte en el segmento de 25-49 años, en el Gran Buenos Aires y en personas con menor nivel educativo. Además, una minoría significativa (3 de 10) considera que donar dinero es sólo para ricos.

En esa línea, la principal barrera esgrimida como razón para no donar es económica. “Pero también existen barreras vinculadas a la desconfianza en las ONG, en la transparencia en el uso del dinero y la falta de contacto/pedido por parte de las organizaciones”, añadieron los encuestadores. Y entre jóvenes creció la explicación “nunca nadie me lo pidió” como motivo de no donación.

Con vistas a futuro, 6 de cada 10 personas se declararon predispuestas a donar dinero en el próximo año (seguramente sí, un 17%; probablemente sí, un 41%). Mientras que 4 de cada 10 se expresaron a favor de hacer donaciones mensualmente a ONGs en 2023 (11% seguramente sí, 30% probablemente si). Según estos resultados, creció la predisposición con relación al informe de 2020, concluyeron los autores.

