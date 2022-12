La imagen de Messi levantando la copa del mundo ya es mural en una esquina de Palermo

Mural De Messi Levantando La Copa

El rostro de Lionel Messi invade bombos, banderas, tatuajes y también rincones de la Argentina desde mucho tiempo, aunque ahora podría decirse que a un ritmo más intenso, luego de la obtención de la Copa Mundial de Fútbol en Qatar. Esa premisa continuó el muralista Maximiliano Bagnasco cuando decidió pintar la imagen del capitán de la Selección en una esquina del barrio de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires.

A su derecha Paulo Dybala, a su izquierda una de las figuras del título, Rodrigo De Paul, en el centro la pieza clave del éxito argentino: Lionel Messi. El Diez con sus dos manos, levantando la copa, mientras viste la túnica de Qatar. De fondo asoma Emiliano ‘Dibu’ Martínez, el arquero del conjunto celeste y blanco. Ese fue el momento que el artista decidió retratar para homenajear a la Selección en una pared del cruce de las calles Darwin y Gorriti en pleno barrio porteño. ”Vi el partido y dije: ‘me voy a quedar esperando el momento que levanten la copa’. Estaba seguro que ganábamos, que iban a levantar la copa, esperé eso y empecé a ver todas las imágenes, pero me pareció que ésta cuando le ponen la túnica y levanta la copa, que es la primera vez que la levanta, era la imagen. La vi diferente a cualquier otro mundial”, dijo Bagnasco en diálogo con TodoNoticias.

El artista buscó retratar un momento histórico para todo el país y plasmar, a modo de homenaje, la emoción que los jugadores hicieron sentir a todo un país. “Es parte de mi celebración, con mi arte comunico. Ya salí a hacer el primer mural de Messi levantando la copa y quería buscar bien la imagen”, afirmó.

Lionel Messi levantó el trofeo de la Copa del Mundo

Para lograrlo, el artista comenzó a trabajar al poco tiempo que la Selección había superado por penales a Francia. Mientras algunos tomaban las banderas y los bombos, él agarraba el pincel y el aerosol para comenzar a trabajar, así lo contaba: “Cuando todos estaban en el Obelisco festejando aproveché que acá estaba más tranquilo y empecé a hacer esto en silencio. Es algo chico pero me pareció hacer algo lindo, que no tenía que ser grande, pero yo quería que fuera el primero, que podemos hacerlo rápido en dos días. Arrancamos a pintar ayer y hoy ya casi está listo”.

Mientras tanto, Bagnasco también contó por qué eligió este lugar: “Me parece una buena zona donde pasan todos, muchos turistas. Messi ya me lo estan pidiendo, ya me lo pedían, lo he pintado un par de veces, no sé si lo pintaré la misma cantidad de veces que Diego, pero ahora viene esta etapa y creo que nada esta escrito y todo con el tiempo se va desarrollando. Creo que la ‘Scaloneta’ puso todo para merecer cantidad de cosas y en esa cantidad de murales u homenajes acá estoy, un servidor para hacerlas”.

Hace pocos meses, en octubre de este año, el artista inauguró un mural de Diego Maradona en el día que el jugador hubiera cumplido años. El homenaje más alto a Diego se titula el mural de tamaño monumental que Maxi Bagnasco llevó adelante en un edificio de Canning, Ezeiza, donde lo pueden ver las personas que llegan a Buenos Aires en avión. La obra fue hecha luego de pintar un mural en Pompeya (Nápoles), que revolucionó la ciudad a tal punto que decidieron cambiar el nombre de la calle donde se erige el mural por el de Diego Armando Maradona, Bagnasco (que pintó el santuario en Argentinos Juniors) regresó a la Argentina y comenzó el trabajo con este nuevo mural.

Lionel Messi besa la Copa del Mundo que conquistó con Argentina el domingo 18 de diciembre en Lusail, Qatar, tras imponerse por penales a Francia (AP Foto/Hassan Ammar)

El flamante mural en homenaje a Pelusa mide 40 metros de alto por 12 de ancho, y “fue ideado por un amigo de la familia Maradona, para hacerles un regalo a Claudia, Giannina y Dalma. Claudia recomendó que lo pinte yo y en el diseño participó Giannina también”, contó el muralista Maxi Bagnasco.

