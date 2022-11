Acto y movilización contra la obstrucción de vínculos parento-filiales y contra toda forma de maltrato infantil

Acto y movilización contra el maltrato infantil por el Día Mundial de la Infancia

“Si no podés ver a tu hijo, hija, nieto, nieta, sobrinos; si tu familia ve sus vínculos vulnerados por procesos judiciales eternos que no se resuelven, ¡los esperamos! ¡Las cosas no cambiarán solas! ¡Sumate a este reclamo para que se investigue más, mejor y con celeridad!”, dice la convocatoria de Infancia Compartida.

En las últimas dos generaciones, las familias dieron un giro de 180 grados. Los vínculos que antes duraban toda una vida, “hasta que la muerte los separe”, hoy en muchos casos se extienden sólo por períodos cortos de tiempo. La separación del vínculo parental se presenta como un hecho frecuente, cuando hasta hace poco se trataba de una excepción, explican desde la asociación.

Estos cambios dieron lugar, por ejemplo, al concepto de “familia ensamblada”; la mitad de una familia que se une con la mitad de otra, que también ha transitado un proceso de separación previo.

La movilización se realiza por tercer año consecutivo

Se trata de un cambio social. A priori; ni bueno ni malo. Por otra parte, admiten, podría señalarse como positivo el hecho de que el Estado se haya revelado más participativo e interesado en lo que sucede en el ámbito familiar, siendo esto parte de otro cambio: la deconstrucción de desigualdades basadas en el género.

Sin embargo, también resulta urgente señalar que las instituciones no han logrado aún adaptarse a esta nueva realidad ni a las demandas de estos nuevos modelos de familia. Los Juzgados de Familia no están debidamente preparados para brindar una respuesta proactiva y humana, sostienen.

Al día de hoy, los Juzgados no logran proteger a niños y adolescentes ante las diversas formas de maltrato: ni cuando quedan atrapados en conflictos parentales como botín de guerra, en donde la lógica adversarial del proceso parece reducir a los niños a meras herramientas de estrategias adultas; ni ante situaciones reales de violencia o abuso sexual infantil. Tan solo por nombrar algunas de las vulneraciones que sufren niños y adolescentes.

La marcha finalizará en la Casa Rosada con la entrega de un petitorio al Poder Ejecutivo

No existe una sola postura que reconozca como suficiente el accionar de la Justicia de Familia en la actualidad. Esto debería llamar poderosamente la atención. Y en vez de construir grietas que parecieran destinadas a oponerse hasta el fanatismo, unir fuerzas para sanar nuestras Instituciones.

Hoy, 20 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Infancia y se conmemoran los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) y de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (1989).

Esta Convención, la más universal de los tratados internacionales, establece una serie de derechos para los niños y las niñas, incluidos los relativos a la vida, la salud y la educación, el derecho a jugar, el derecho a la vida familiar, a la protección frente a la violencia y la discriminación, y a que se escuchen sus opiniones.

Una amplia coordinación de organizaciones sociales que reclaman contra el abuso y maltrato infantil, la obstrucción de vínculos, el impedimento de contacto y las demoras en procesos judiciales de familia se manifestarán desde las 16.30 horas frente al Congreso Nacional el día Miércoles 23 de Noviembre.

“El tiempo que dura la infancia es escaso y no vuelve más. Justicia lenta no es justicia”, advierten los organizadores de la marcha

Desde InfanciaCompartida.org reclaman que el Estado garantice y concientice a la sociedad sobre el cuidado compartido equitativo luego de una separación. Para esto se debe velar por el derecho de los niños en procesos judiciales a ser escuchados libres de sesgos, rápida y pericialmente y que se garantice su contención psicológica durante el tiempo que atraviesan dicho proceso. También consideran que el Estado debe adoptar todas las herramientas a su alcance para desterrar la violencia y el abuso sexual contra los menores, al igual que los abusos o maltratos de cualquier otra índole, tales como la manipulación del apego y la obstrucción de vínculos. Para solucionar esto, proponen protocolos de actuación judicial, trabajan con magistrados, psicólogos y abogados confeccionando herramientas, mecanismos de actuación y capacitando profesionales.

El tiempo que dura la infancia es escaso y no vuelve más. Justicia lenta no es justicia.

La convocatoria es el miércoles 23 a las 16.30 frente al Congreso. El acto comenzará a las 17hs. Una vez finalizado, se marchará hacia Tribunales y luego a Casa Rosada, donde se presentará una carta por tercer año consecutivo al Poder Ejecutivo, que aún no brinda respuestas a la problemática, según denuncian los organizadores. Ya es tiempo de una justicia con Perspectiva de Infancia, reclaman.

Se suman a la convocatoria la asociación Civil Lucio Dupuy, el Observatorio de Falsas Denuncias, AAFANI, Guardianes de la Niñez, Infancia Sin Maltratos, No más hijos Rehenes (La Plata), Familias Unidas de Quilmes y Union Latam La Infancia Primero.

