Alerta amarilla por tormentas fuertes y caída de granizo en Capital Federal y el Gran Buenos Aires

Hay alerta amarilla por tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y varias provincias (Foto/Télam)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras ocho provincias, entre ellas, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Río, Santa Fe.

De acuerdo con el informe del organismo nacional “el área de cobertura será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes” y “las mismas estarán acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos”.

En ese marco, “se esperan valores de precipitación acumulada diarios entre 15 y 40 mm en el centro del país, mientras que en el norte del Litoral se esperan valores entre 40 y 70 mm; en ambos casos pudiendo ser superados de forma localizada”, agregaron.

Ante dichas condiciones climáticas, se recomendó que las personas no saquen la basura a la vía pública, retiren objetos que puedan impedir que el agua se escurra con facilidad, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; y para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

A su vez, se aconsejó estar atentos en caso de una posible caída de granizo y mantenerse informado por medio de las autoridades.

Alerta amarillo por tormenta y lluvias (Captura Servicio Meteorológico Nacional)

De acuerdo con el SMN, la inestabilidad continuará este lunes, cuando se esperan lluvias durante la madrugada y la mañana, en tanto que para la tarde se prevé cielo mayormente nublado; mientras que la temperatura fue estimada en 17 grados de mínima y 24 de máxima.

En tanto, el martes se prevé una jornada con cielo despejado a algo nublado y una temperatura de 15 grados de mínima y 29 de máxima.

En tanto, también se esperan lluvias en zonas agrícolas. Así lo informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en el último informe de perspectivas agroclimáticas. “Gracias al aporte de humedad de los vientos del trópico, la mayor parte del área agrícola recibirá precipitaciones abundantes, salvo un foco seco sobre Entre Ríos y el Uruguay”, explicaron.

De acuerdo al informe, durante la mayor parte de la primera etapa de la perspectiva, hasta el día 17 de noviembre aproximadamente, persistirá la entrada de vientos del trópico, aportando humedad y produciendo temperaturas máximas superiores a lo normal en el norte y el centro del área agrícola, pero sin lograr llegar al sur.

“La mayor parte del área agrícola paraguaya y la mayor parte del área agrícola argentina recibirán precipitaciones moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm) con focos con valores escasos. El norte y el centro de la Mesopotamia registrarán tormentas severas con precipitaciones superiores a 150 milímetros. El oeste del NOA, el oeste de Cuyo y la mayor parte del Uruguay observarán precipitaciones escasas (menos de 10 mm), con focos con valores moderados. La Cordillera experimentará precipitaciones moderadas a abundantes”, aclararon desde la Bolsa.





