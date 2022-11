“Así las empresas no llegan a fin de año”: más quejas por las trabas a la importación

Las empresas piden que al menos se agilice el sistema para recibir insumos, repuestos y herramientas "esenciales"

“Tenemos que estar pidiendo permiso todos los días para poder trabajar, es traumático” advirtieron en un comunicado directivos de la Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y Tecnologías para la Producción (Carmahe), en un reclamo presentado ante el Senado de la Nación.

“Necesitamos que el gobierno nos dé respuestas, no están dimensionando el problema de la urgencia de partes, piezas e insumos que se requieren para no detener las cadenas productivas”, dijo el ingeniero Alfredo Bonazzi, presidente de la entidad. Las empresas, advirtió, “no llegan a fin de año con insumos y hay máquinas paradas por falta de repuestos”.

El comunicado señala que las medidas oficiales en respuesta a la escasez de dólares privan a las empresas de insumos, herramientas y maquinarias importadas “esenciales para la producción”.

“No sabemos si llegamos a diciembre, estamos analizando vacaciones anticipadas para el personal porque nos estamos quedando sin insumos o tenemos máquinas paradas porque no nos dejan traer un repuesto”, explicaron en un comunicad.

Florencia Vitale, vicepresidente de la Cámara lo puso en los siguientes términos: “Tenemos que estar pidiendo permiso todos los días para poder trabajar, es traumático, vivimos mirando el celular para ver si me aceptaron o no la SIRA (por el “Sistema de Importación de la República Argentina”, que empezó a regir el 17 de octubre pasado y obturó la importación de todo tipo de bienes) para ver si hoy puedo o no seguir con mi negocio”.

Abrir la puerta

La Cámara apuntó además a nuevas restricciones, como la Resolución General 5260 de la AFIP que redujo de USD 3.000 a USD 1.000 el monto máximo para ingresar mercadería al país mediante el sistema “Puerta a Puerta”. Esto, dicen, impide resolver a la necesidad de un insumo, repuesto o herramienta esencial con urgencia.

La Cámara espera que los reciba el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, al que le adelantaron 3 reclamos

“Aunque el costo de Courier es el doble, para nosotros hoy la principal urgencia es el tiempo; hay empresas frenadas desde hace 15 días por no poder traer un repuesto que no se produce en el país. Y si no podemos producir, tampoco exportar, así que no sólo están frenando las importaciones sino también las exportaciones”, explicó otro miembro de la Cámara. “Las pymes tenemos la trazabilidad de cada máquina para explicar qué repuesto necesitamos y para qué cliente”.

Entre los “insólitos” inconvenientes denunciados, la entidad señaló que las Pymes afrontan demoras de hasta 4 meses para recibir un repuesto, mientras les corre la garantía de la compra, lo que incluye la posibilidad de recibir un producto defectuoso fuera del plazo admisible de garantía y reclamo. El comunicado menciona incluso la denegación a una empresa que fabrica prótesis de la importación de cartuchos para impresoras 3D, mientras sí es posible importar directamente las prótesis. Una situación que va a contramano del discurso del “Valor Agregado” e incluso contra el argumento de “cuidar los dólares”.

“A lo largo de los años hemos sabido ganar crédito de nuestros proveedores internacionales y confianza en nuestro cumplimiento, y en este contexto de dificultades tenemos miedo de perder ese crédito. Alguien en el Gobierno nos tiene que recibir, escuchar y brindar una solución, esta problemática frena las exportaciones dl país”, enfatizó Bonazzi.

“Los barcos nos evitan”

El barco contenedor más grande del mundo, el CSCL Globe de la compañía China Shipping Group, es remolcado hacia el interior del puerto de Hamburgo (Alemania), en una fotografía de archivo. EFE/Joern Pollex

La situación llegó a un punto, remató en que “los barcos nos evitan como destino. Antes de la pandemia, llegaban de Europa en 30 días, ahora vienen cada 45 y 60, por falta de flujo de mercadería y las trabas a las importaciones, a ese tiempo hay que sumarle todas las demoras por la habilitación para importar”.

Un empresario del sector que necesita importar punzones para punzonadoras de control numérico de uso en la fabricación de maquinaria agrícola, contó su caso: “Hace casi dos meses que no los estoy logrando entregar y las máquinas, que se exportan a USD 50.00 o 60.000 no se pueden enviar porque falta una pieza que sale 500 dólares”.

En referencia a casos como ese, Bonazzi dijo: “Argentina necesita aumentar las exportaciones para que ingresen dólares, pero si nos frenan poder importar un insumo o repuesto para una máquina, no podemos seguir produciendo”.

La Cámara espera ser recibida por el secretario de comercio Matías Tombolini, y adelantó 3 pedidos “para no frenar la producción”: 1) la creación de una ventanilla especial para atender urgencias de repuestos, herramientas e insumos esenciales, 2) “Courier diferencial” de hasta USD 5.000 y hasta 5 kilos para lo mismo: repuestos, herramientas e insumos esenciales, y 3) agilizar los trámites SIRA, con plazos que permitan “tener previsibilidad”.

