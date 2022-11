Nuevas denuncias por estafas contra el desarrollador inmobiliario que permanece prófugo en Israel

Martín Pines se encuentra prófugo en Israel

Pasan los días, los meses, los años, el desarrollador inmobiliario acusado de múltiples estafas Martín Pines continúa prófugo y aparecen nuevas historias de irregularidades y engaños a compradores de departamentos.

Uno de los últimos casos al que tuvo acceso Infobae está vinculado a un edificio de lujo ubicado en pleno barrio de Chacarita, en la finca donde estuvo emplazado durante años el mítico restaurante La Cantina de David, ubicado en la avenida Córdoba al 6200, en la esquina con Jorge Newbery.

Según denunciaron víctimas de Pines, el desarrollador sobrevendió al menos dos departamentos de uno de los edificios del complejo conocido como La Musa Stars y sus damnificados llevan al menos dos años sin poder escriturar.

A Pines se lo acusa de haber vendido dos unidades con dos cocheras de uno de los edificios a dos propietarios diferentes. Esos departamentos fueron finalizados en 2019 y estaban listos para ser escriturados en el 2020. Sin embargo, dos años después, todavía no se pudo concretar ese trámite administrativo.

Mapa: el edificio de Jorge Newbery y Córdoba que comercializó Pines

La situación podría destrabarse en las próximas horas gracias a la intervención del ex socio de Pines, Jorge Groisman, quien puso el cuerpo para intentar reparar los desaguisados del empresario prófugo. En este caso, reunió el capital necesario para devolverle a una de las familias damnificadas y a la otra le entregará el departamento, lo que finalmente permitirá que se realice la escritura a principios de 2023.

Otro de los conflictos que afectan al empresario prófugo involucran también a su esposa, Lorena Schupak. Registrada como empresaria en la AFIP, comparte su domicilio fiscal en la calle Santos Dumont, donde las autoridades fueron a buscar a Pines en diversas ocasiones, sin hallarlo. Schupak, de 46 años, también integró, de acuerdo al Boletín Oficial, nueve sociedades de los negocios de Pines, como Conbaires SA, con la que se vendió el emprendimiento por el cual el actor Diego Peretti denuncia haber sido estafado.

En este caso, otro de los proyectos que investigará la Justicia y que involucra al matrimonio es el denominado Cordopland S.A., del cual Pines fue corroborado como presidente y su pareja como directora suplente en el Boletín Oficial en diciembre de 2018. De acuerdo le comentaron víctimas a Infobae, se trata de un edificio construido en la avenida Córdoba al 5740/2 donde hay todavía al menos dos propietarios que no pudieron escriturar sus departamentos y no tienen cómo contactar a Pines para reclamarle sobre su situación. Una de las víctimas sería un ex empleado de Aeropuertos Argentina 2000.

En tanto, la emisora radial Radio Jai, que congrega a toda la comunidad judía de Latinoamérica, informó hoy que en Israel, donde Pines se encuentra prófugo, se iniciaron investigaciones y procedimientos con el fin de analizar la posibilidad de extradición del empresario a la Argentina. Una gran parte de las víctimas de las estafas de las que se lo acusa pertenecen a la comunidad y dentro de ese ámbito hay preocupación por el caso y las constantes apariciones de nuevas presuntas estafas.

Las fotos que mandaba Pines a las víctimas de sus estafas por supuestas internaciones

¿Quién es Martín Pines?

Antes de ser desarrollador inmobiliario, Martín Pines se presentaba en sociedad como periodista. La profesión lo llevó a rodearse de figuras del cine, la TV y el modelaje. Esas relaciones le permitieron entablar varios negocios con famosos cuando finalmente cambió los sets de grabación por los ladrillos y fundó su desarrolladora, el Grupo Hausland.

Como cabeza del grupo, del cual fue fundador y director, Pines se expandió hacia otros emprendimientos para montar obras de pozo en territorios premium como Vicente López, Colegiales, Palermo Hollywood.

Infobae reveló días atrás la montaña de causas judiciales que enfrenta el empresario. En los últimos tres años, fue acusado en el fuero penal en más de 20 expedientes con más de 30 víctimas constituidas como querellantes en su contra, principalmente por el delito de estafa. Muchos de esos expedientes fueron agrupados en el Juzgado N°12, a cargo de la magistrada Elizabeth Paisán, en una causa general que investiga engaños en tres de desarrollos inmobiliarios.

Llegó a acumular casi 10 millones de pesos en más de 50 cheques sin fondo, según registros comerciales consultados.

Hoy, Martín Pines se encuentra prófugo de la Justicia. La Sala IV de la Cámara Criminal y Correccional presidida por el juez Hernán López decidió procesarlo en julio de este año. Se determinó arrestarlo luego de que incumplió presentarse ante la Justicia como marcaba el procesamiento. Para excusarse, envió un certificado médico trucho, igual que lo hacía con sus clientes, tal como consta en documentos judiciales.

La Justicia y las familias estafadas saben que Pines se encuentra escondido en Israel (financiado por su padre), país donde recaló luego de ubicar a parte de su familia en Punta del Este, Uruguay.

Vale recordar, a su vez, que Diego Peretti no es el único afectado por el accionar de Pines: el empresario Leandro Rud y el productor Damián Bacman también aparecen en la nómina de sus víctimas.

Para casos como el de Pines, en el que hay tantas denuncias en su contra y en tantos fueros diferentes de la justicia, el abogado Jorge Monastery comenzó a pergeñar la idea de un proyecto de ley que pueda unificar todo los fueros y facilitar el trabajo de los jueces.

“La idea es presentar un proyecto de ley para poder aportar diferentes propuestas para mejorar el sector y darles más certezas, certidumbre y seguridad al inversor de pozo ya que la construcción es un motor que genera muchos puestos de trabajo y riqueza. Pero en estos momentos, lo que se nota es que el sector está desprotegido. Por eso, una de las propuestas es la creación del fuero único especializado del derecho inmobiliario”, afirmó.

Y completó: “Si una persona incumple y tenga causas en el fuero civil, comercial, contencioso, el fuero penal ordinario, en el fuero penal económico por lavado. Entonces, de esta manera, si se crea un solo fuero, el juez va a poder tener más cerca, unificado y especializado todo el delito. Y en el caso de que un desarrollador intente hacer algún tipo de defraudación, pueda tomar conocimiento el juez más completo de la totalidad de la persona y no esté todo disperso”.

