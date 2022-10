Impresionante incendio de una fábrica de plásticos en La Tablada: evacuaron a los vecinos y hay peligro de derrumbe

Impactante incendio de una fábrica de plásticos en La Tablada

Al menos 10 dotaciones de bomberos trabajaban esta mañana para sofocar las llamas de un impactante incendió que se desató dentro de una fábrica de plásticos de la localidad de La Tablada, partido de La Matanza.

El siniestro comenzó pasadas las 9 de la mañana en una empresa ubicada entre las calles Chiclana y Catriel, y por el momento no hubo que lamentar víctimas fatales.

Debido a la magnitud del fuego, los vecinos que viven en las inmediaciones del predio tuvieron que ser evacuados y todo el barrio corre peligro ante el posible derrumbe de algunas de las paredes y medianeras.

“Recién pudieron ingresar los bomberos pero no podían tirar la puerta, no estaba el dueño y no podían entrar”, dijo una vecina a TN, cerca de las 11 horas.

Además, la mujer confirmó que les advirtieron que “hay peligro de derrumbe de las paredes” y señaló que “es muy fuerte el humo que sale del lugar”.

“Es una zona de fábricas pero es la primera vez que pasa algo así, la gente de las casas aledañas está muy angustiada”, relató.

Al menos 10 dotaciones del bomberos trabajan en el lugar para sofocar las llamas

El Jefe del cuerpo de Bomberos de La Matanza contó a la prensa que el fuego se originó en la zona del depósito donde se encuentran las materias primas: plásticos, solventes y máquinas.

“Estamos trabajando en un radio de 40 metros de ancho por 100 metros de largo. Por el momento el fuego lo tenemos circunscripto pero hay peligro de derrumbe de paredes linderas. Se les avisó a los vecinos y se evacuaron todas las casa”, precisó.

Si bien el jefe del operativo admitió que le dijeron que había personas dentro de la fábrica, aún no pudieron dar con ninguna de ellas. “Por ahora no dimos con nadie herido ni fallecido. La tarea va a ser ardua y larga”, señaló el bombero. El primer ataque de la línea de fuego fue por la calle Guayaquil y ahora están trabajando sobre la calle Catriel.

En las redes sociales, los vecinos compartieron fotos y videos del incendio. Y debido a la voracidad de las llamas, el humo negro se observa desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

“Es tremendo el humo. Yo vivo a tres cuadras y se siente desde mi casa. Hay peligro de que se caigan unas paredes y hay muchas casas al lado, por eso nos están alejando del lugar”, señaló otra vecina a C5N.

“Está todo el barrio conmocionado por esto. Hace diez años que vivo acá y es la primera vez que pasa algo así. Es muy fuerte, la gente de las viviendas de alrededor está muy desesperada porque no saben qué va a pasar con las casas, porque la fábrica es alta y si se llegan a derrumbar las paredes es peligroso”, añadió.

