Las 10 preguntas: hoy Florencia Canale

Florencia Canale

1- ¿Hay algo físico y doloroso a menudo?

-Sí. Me duele la cabeza. No se sabe de dónde ni la razón, pero me pasa. De chica me dolía la garganta, tenía anginas.

2- ¿ Hay alguna comida que te repugna?

-El mondongo. Me parece comer toalla.

3- ¿Estás leyendo o leíste hace poco un libro que te haya gustado?

-Sí. Una novela de Aníbal Jarkowski sobre Borges y Estela Canto.

4- ¿Te gusta el trap?

-Sí. Lo que escucho, me gusta (menciona varios artistas).

5- ¿Cocinás?

-Poco. Ciertas cosas. El puchero, por ejemplo. Me gusta la sopa de arroz con el caldo del puchero.

6- ¿Hay algo que te indigna?

-La injusticia, la falta de imaginación, la idiotez.

7- ¿Quiénes te parecen grandes actores?

-Daniel Day Lewis. Es suficiente.

8- ¿Cuántas horas dormís en promedio?

- Unas seis o siete. Tengo un problema de insomnio. He ido adaptándome. Veo tele muy tarde, por ejemplo, si me despierto, varias cosas. No tomo nada.

9- ¿Tomás la iniciativa en una relación?

-Diría que soy a la usanza algo antigua, si querés. Alguna clase de cortejo. Bueno, dejo pistas.

10- ¿Vivís sola o con alguien?

-Sola.

