Abuelos viajeros: con sus ahorros compraron un micro escolar y lo convertirán en motorhome para llegar hasta Miami

Juan y Juana posan frente al colectivo que pronto se convertirá en motorhome (@proyectomiami2021)

Una pareja de jubilados sueña a lo grande desde su casa de Grand Bourg, en el conurbano bonaerense. Juan Carboni, de 78 años, y Juana Alderete, de 74, no paran ni un minuto con su objetivo en el horizonte. Es que la pareja planea armar una casa rodante con un colectivo escolar y llegar hasta Miami para visitar a Haydée, hermana de Juan. “El objetivo es llegar en 4 años a Estados Unidos -se entusiasma la abuela en diálogo con Infobae-. Vamos a ir parando para conocer porque nos encanta viajar. El lugar que más ganas le tenemos es Brasil por sus playas”.

Los abuelos ya tienen planeado como será la distribución del motor home. Tendrá una habitación con cama matrimonial, cuatro camas cuchetas, una cocina totalmente equipada, espacio para lavarropas y secarropas, baño con ducha y un living comedor. “Ya tenemos todo comprado los artefactos para el interior de la casa rodante. Estamos con el trabajo de montado de todas las partes y nos vemos la hora de arrancar en la ruta. Creo que será para marzo del año que viene”, cuenta Juan.

Movimiento constante

Cada paso que dan que los acerca al arranque del viaje, la conversión del colectivo en motorhome, lo registra Nicolás el nieto de la pareja y lo sube a la cuenta de Instagram que crearon para mostrarlo (https://www.instagram.com/proyectomiami2021/). En los posteos se puede ver además la vida cotidiana de esta pareja de abuelos que no paran ni un momento. Se la puede ver a Juana al frente de la parrilla para el asado del domingo o amasando pizzas. También a Juan con la cabeza adentro del motor del colectivo o a la pareja junta en el gimnasio improvisado que tienen en su casa de Grand Bourg. “Soy fanático del fisicoculturismo desde los 18 años -se entusiasma Juan-. Igual creo que en la casa rodante no voy a llevar las pesas, solo bandas elásticas que me mantienen activos y no ocupan tanto lugar”.

La pareja invirtió sus ahorros para comprar el colectivo que los llevará hasta Miami (@proyectomiami2021)

Juana le explicó a Infobae la filosofía de cómo hacen para convivir desde hace 60 años con Juan. “Lo importan es mantenerse siempre en movimiento físico y mental para que la cabeza no se te llene de problemas -cuenta entusiasmada la abuela-. Por eso creo que vamos a convivir bien, aunque en el colectivo haya poco espacio”.

La mujer, ante la atenta mirada de su marido Juan, le resume a Infobae como ven su futuro en las rutas de América Latina: “Si ahora tenemos un dolorcito en la espalda, creo que apenas arranque la travesía en nuestra casa rodante se me va a pasar todo del entusiasmo que acumulamos en todo este tiempo que venimos trabajando”. En tanto, el abuelo agrega casi al mismo tiempo: “Para hacer este viaje hay que tener alma de aventurero y estar dispuestos a saber sobrellevar cualquier percance que se pueda presentar”.

El cumpleaños 78 de Juan con una torta que ya tiene una mini motorhome sobre la torta (@proyectomiami2021)

Chofer con experiencia

Al mando del volante de la motorhome estará Juan, quien ya es todo un experto en las rutas. Es que el abuelo trabajó por muchos años de chofer de colectivo durante 5 años y después estuvo unas dos décadas recorriendo Argentina en camión. “Estoy acostumbrado a los espacios chicos, porque estuve hasta 21 días en la ruta durmiendo en la cabina del camión y cocinando a la vera de la ruta todas las noches”, cuenta el abuelo viajero.

Una de las aristas más importante para planificar del viaje es saber cómo se va a financiar. Una vez que empiece a rodar la aventura, esta pareja de abuelo destinará sus jubilaciones para solventar los gastos. Además, convertidos ya en influencers, planean sumar lo que pueda pagarles Youtube por los videos que suban a la plataforma y hasta realizar algunas changas en los destinos.

Juan en su época de colectivero y con su hijo Carlos en brazos (@proyectomiami2021)

“Vamos a cocinar para vender o hacer pulseras”, dice Juana y Juan agrega: “Yo voy a cortar el pelo, es algo que sé hacer desde los 18 años. Yo era peluquero profesional”.

El plan de viaje incluye una recorrida por Argentina hacia el sur, antes de tomar la ruta Panamericana y subir por la Mesopotamia hacia Brasil. Juana sueña con las playas brasileñas desde hace 25 años, cuando tuvieron la primera idea de hacer este viaje y cruzar el continente. “Si hay algo que me emociona es visitar los lugares más conocidos de las postales de turismo como Río de Janeiro o las Cataratas del Iguazú”, se sonríe la mujer.

Mientras planean los próximos pasos para construir su sueño de motorhome, Juan y Juana se miran sonrientes y ya se ilusionan con los amaneceres en la ruta con algún tango que suena en la radio y los acompaña rumbo al horizonte. “No hay que tener miedo a plantearse nuevos objetivos”, cierra la abuela viajera.

SEGUIR LEYENDO: