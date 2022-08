Un hombre murió después de ser atropellado por un camión en el barrio porteño de Constitución

La Justicia investiga si se trató de un suicidio

Un hombre murió hoy en pleno barrio porteño de Constitución después de ser arrollado por un camión. Se trataba de un paciente con tratamiento psiquiátrico y se investiga si pudo tratarse de un suicidio.

El hecho ocurrió poco antes de las 10 de la mañana en el cruce de Avenida Juan de Garay y Lima, donde un hombre de 47 años llamado Héctor Hernando Andrés Sánchez murió al quedar atrapado bajo las ruedas de un camión Scania G360 A en un accidente de tránsito cuyas causas se desconocen.

De acuerdo a los familiares y amigos que se acercaron al lugar, la víctima del accidente de tránsito recibía tratamiento psiquiátrico , tenía adicción al alcohol y se movilizaba en muletas. De hecho, el entorno aseguró que el sujeto pedía dinero justo en el semáforo de esa esquina.

El chofer del camión, de iniciales R.C.M. y nacido en Santiago del Estero, aseguró que frenó una vez que sintió que el camión había atropellado a alguien o algo y nunca vio al hombre en su camino. Todavía, los representantes de la Comisaría Vecinal 1C investigan su pudo tratarse de un suicidio.

Con el pasar de las horas, diferentes amigos y familiares del hombre se acercaron al lugar para intentar identificar y darle un adiós a su ser querido.

Allí habló la novia del hombre, llamada Ada, quien se enteró hoy por la mañana, una vez que amigos del hombre fallecido acudieran al hotel familiar donde ella se hospedaba.

El accidente se produjo en avenida Juan de Garay y Lima

“Ayer hablamos hasta el mediodía y después no hablamos más. Los chicos de la calle, los que lo conocían, entraron al hotel donde yo vivo, medio a la fuerxza. Me cambié, me vestí y bajé las escaleras para hablar con ellos. ‘H. está abajo de un camión ’, me dijeron”, explicó Ada, la novia, en declaraciones al canal Crónica.

“ Él era un paciente psiquiátrico y tomaba pastillas. Además, había estado tomando alcohol. Esa mezcla… ”, agregó la pareja.

Por el momento, la fiscalía Nacional y Correccional Nº 51, a cargo del Dr. Marcelo Gagliardi, calificó la causa como homicidio culposo. En los próximos días se analizará la posibilidad de realizar la imputación al chofer del camión o de dar por finalizada la investigación.

Antes, en otro accidente de tránsito, un hombre resultó herido después de protagonizar un choque entre dos autos en la avenida Lugones durante la madrugada del domingo.

El hecho ocurrió poco antes de las 6 de la mañana en la vía hacia el Centro a la altura de la Avenida de Los Ombúes, cerca del ingreso a la planta de AYSA. Un Renault Clio azul impactó contra un auto Mercedes Benz S500.

las imágenes del duro choque entre un Renault Clio y un Mercedes Benz S500

A las pocas horas de ocurrido el siniestro, aparecieron a la luz las imágenes de video del accidente. En ese documento se pudo ver cómo el Clío se desplazaba a una baja velocidad y se empezó a mover hacia el carril de la izquierda. Justo entonces, venía el Mercedes Benz a alta velocidad, que fue incapaz de evitar la colisión y lo chocó con violencia contra la puerta del conductor.

A raíz del accidente, el Clío dio varios trompos. Finalmente quedó cruzado en el medio de dos carriles con su carrocería prácticamente destrozada.

Como producto del incidente, el conductor sufrió traumatismos en diferentes partes el cuerpo y tuvo que ser derivado por una ambulancia del SAME al hospital Pirovano. Su estado de salud todavía es reservado.

Por su lado, el conductor del Mercedes aseguró que se trasladaba por debajo de la velocidad máxima permitida de 100 km/h.

SEGUIR LEYENDO: