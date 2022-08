Pasajeros de un colectivo se salvaron milagrosamente tras chocar con un tren en San Juan

De las 25 personas que viajaban, solo unas 15 resultaron heridas

Un accidente casi termina en tragedia cuando un colectivo y un tren de carga protagonizaron un violeto choque en la provincia de San Juan. De las 30 personas que viajaban, solo unas 15 resultaron heridas . Ninguno de ellos presenta lesiones graves, por lo que no tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial.

Según medios locales, la formación de la línea Belgrano Sur chocó contra el vehículo cerca de las 20 horas, cuando este se disponía a atravesar el cruce ferroviario de la calle Independencia entre Divisoria y Rawson, en el departamento de San Martín. El vehículo del transporte público de pasajeros impactó contra el tercer vagón de la máquina ferroviaria y quedó totalmente dañado, incluso la butaca del conductor quedó colgando a punto de caer por la ventana.

El tren cargado con piedra caliza, guiado por Germán Naín, de 31 años, se desplazaba de oeste a este desde el departamento Albardón, con dirección a la provincia de Mendoza y colisionó con el colectivo de la línea 345, interno 38, conducido por Leonardo Ortiz, de 33 años, domiciliado en Caucete, según informó el Diario Huarpe.

Luego del incidente, los conductores de ambos medios de transporte fueron sometidos a pruebas de sangre, las cuales después serán analizadas por los médicos

El incidente tuvo lugar en un área poco transitada y que contaba con buena iluminación, por eso las pericias y las averiguaciones realizadas por el personal policial serán claves para dilucidar el choque y entender la mecánica de la situación. A la escena también se sumó personal de criminalística para recabar información que posteriormente ayude a entender el siniestro.

Según medios locales, una de las hipótesis da cuenta de que el chofer del colectivo no habría visto la formación de carga mientras esta se acercaba ya que iba saliendo de una curva. En ese momento tomó la decisión de atravesar las vías, ya que no había un paso a nivel, y solo existía una señalética vertical que indicaba la presencia de vías del ferrocarril.

Al mismo tiempo, Personal de Comisaría 19ª de San Martín, al mando del subcomisario Reinoso, llegó al lugar y asistió a los heridos mientras aguardaban el arribo de las ambulancias. Casi la totalidad de los pasajeros fueron retirados del lugar por familiares y amigos, quienes llegaron al sitio del siniestro a conocer la gravedad del hecho.

Por su parte Luis Martínez, jefe de Policía brindó detalles de la situación: “Conforme lo que me han expresado el personal policial que arribó al lugar, el colectivo circulaba por esta arteria que se denomina, en este sector, calle Independencia, pero es la prolongación de la calle La Plata. El colectivo venía de sur a norte e impacta en esta intersección con el tren que circulaba de oeste a este, por causas que seguramente van a develar las pericias y los testimonios que se van a recibir. A partir de ahí vamos a establecer qué motivó el impacto. En el colectivo , que circula desde el departamento de Caucete, pasa por el departamento de San Martín y se dirige hasta la ciudad capital”.

Tanto la formación de tren como el colectivo quedaron en el lugar con el objetivo de que los peritos intervinientes pudieran llevar a cabo sus tareas. Una vez finalizadas, el vehículo fue retirado y la formación continuó con su viaje a destino.

Al mismo tiempo, Martínez agregó cómo se procedió con los heridos, especialmente con el chofer del colectivo: “En este colectivo, conforme lo que nos han informado, viajaban 30 personas, las cuales, en su mayoría, por sus propios medios, porque son acá de la zona, familiares han venido y los han retirado. Lo hicieron y una vez que fueron examinados por la ambulancia del servicio de urgencia público, y como no revestían gravedad o no estaban lesionados se han retirado al igual que me informan arriba otra unidad de esta empresa y retiró los que estaban. El conductor del colectivo es el que menciona y se establece que está con lesiones y golpes, en virtud de los cual, ha sido trasladado a un centro asistencial y posteriormente sometido a la dirigencia inherentes a este tipo de situación”.

