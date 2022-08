Se fue de vacaciones a Bariloche, le diagnosticaron Síndrome de Guillain-Barré y necesita un traslado urgente a Buenos Aires

#JuntosPorMateo, la colecta para conseguir traslado sanitario a Buenos Aires de un niño con Síndrome de Guillain-Barre que permanece internado en Bariloche.

Lo que en principio iba a ser un viaje de vacaciones y disfrute junto a su abuela y su tía, en cuestión de horas se transformó en una verdadera pesadilla para el pequeño Mateo, un niño de 7 años que permanece internado desde el pasado 27 de julio en el hospital zonal de Bariloche, donde le diagnosticaron Síndrome de Guillain-Barré. Debido a que el centro de salud no cuenta con las herramientas suficientes para su tratamiento, la familia del niño abrió una colecta de dinero que le permita alquilar un avión sanitario y efectuar el traslado correspondiente a la ciudad de Buenos Aires .

“Ayer a última hora me contactó la obra social. Ellos se pusieron en contacto con el hospital después de tres días de solicitar el traslado con urgencia. Me dijeron que ya están haciendo todo lo posible para trasladarlo. Le preguntaron al hospital si ellos podían trasladarlo en una ambulancia súper equipada, pero les dijeron rotundamente que no porque él necesita traslado en avión sanitario y en poco tiempo”, contó hoy Daniela, la madre de Mateo, en diálogo con Infobae.

Con los llantos de su hija -la hermana de Mateo- de fondo, Daniela le contó a este medio que el pequeño se encuentra “estable pero con la mitad del cuerpo paralizada” , producto de la compleja enfermedad que padece. “En el hospital zonal de Bariloche no tienen todas las herramientas para tratarlo. Hay que hacerle muchos más estudios profundos y tiene que empezar el tratamiento. Ahí solo tienen la medicación que requiere la enfermedad”, aseguró la mujer.

Mateo se encuentra estable pero con la mitad del cuerpo paralizada.

Tras ingresar al hospital zonal de Bariloche el miércoles pasado, Mateo fue sometido a diversos estudios para determinar la complejidad de su cuadro. “Le hicieron tomografía, resonancia y doble pulsación de médula. El viernes, con el resultado de la resonancia, le diagnosticaron Síndrome de Guillain-Barré y comenzaron de nuevo con el tratamiento porque ya lo habían dejado de lado”, precisó Daniela.

La confirmación de la enfermedad fue el detonante para que Eric, el padre de Mateo, decida viajar a Bariloche a pesar de que las reservas de hospedaje estaban totalmente agotadas por las vacaciones de invierno. “Ahora está con su papá, que viajó ni bien se dio cuenta que no le daban respuestas. Decían que no era esa enfermedad y le cambiaron. Pero después con la resonancia salió que sí y viajó. También está con su abuela Graciela”, indicó la madre del menor.

Daniela, a la distancia, le envió dinero a su marido para que pueda manejarse en el centro turístico. “Yo no pude viajar porque agotaron todas las reservas que tenían. Mandé dinero para que tengan ahí. Mi marido está allá prácticamente sin abrigo. Caminaba 15 cuadras hasta una piecita que le consiguieron. Pensaba que iba a ser gratis pero le terminaron cobrando 5 mil pesos”, detalló.

A su vez, abrió una colecta solidaria mediante la cual espera conseguir el dinero necesario para alquilar un avión sanitario que pueda trasladar a Mateo de regreso a Buenos Aires. “Yo no sé cómo hice para llegar hasta donde llegué. Me ayudaron un montón las mamás del colegio para organizar la colecta. Saqué las fuerzas y las ganas de tener a mi hijo acá. Él tiene que tratarse acá y no puede estar lejos mío. Me necesita a mi”, sostuvo Daniela durante su relato.

Mientras aguardan que el traslado del niño se efectúe hoy mismo, a partir de las gestiones que viene realizando su obra social, la familia de Mateo desea que el tratamiento se lleve a cabo en el Hospital Garrahan, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “El traslado se va a gestionar porque se tienen que hacer cargo. Mi hijo no puede seguir ahí, claramente” , advirtió la madre del pequeño.

Aquellas personas que deseen colaborar con la causa, pueden hacerlo a través de una transferencia bancaria al alias “juntospormateo” (en minúscula) , el cual está a nombre de Eric Olaf Schvemler, el padre de Mateo. “Con la colecta venimos bien. Si me consiguen el avión sanitario, la colecta va a ser toda para el nene y su tratamiento, que es muy largo”, concluyó Daniela.

Qué es el Síndrome de Guillain-Barré

El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad a partir de la cual las células del sistema inmunitario atacan a un componente del sistema nervioso periférico, la mielina (capa aislante que recubre las neuronas y conduce los impulsos nerviosos), y provoca debilidad muscular y parálisis, según precisa el sitio web del Centro Fleni.

Entre los síntomas más habituales por esta patología aparecen la debilidad muscular, leve pérdida sensitiva, sensación desagradable sin causa aparente y abolición de los reflejos tendinosos. En casos leves, suele ocurrir una recuperación completa en algunas semanas, pero en los más severos pueden persistir secuelas paralíticas y puede necesitarse asistencia mecánica respiratoria.

Sobre el tratamiento, en los casos leves se puede lograr la recuperación por los propios medios del paciente, pero los más severos se puede requerir la intervención con inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis, según explica la citada fuente.

