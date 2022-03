Furia en González Catán: no pudo hacer un trámite porque le exigían el Pase Sanitario y destrozó el lugar

No pudo completar un trámite porque el exigieron el Pase Sanitario y destrozó una oficina municipal en González Catán

Al mejor estilo Michael Douglas en la película “Un día de furia”, una mujer quedó detenida tras destrozar el mobiliario del registro civil de González Catán porque los empleados municipales se negaron a atender su reclamo debido a que no tenía el Pase Sanitario correspondiente.

Según trascendió, a la agresora no le recibieron la documentación que necesitaba presentar en representación de su madre porque no contaba con el esquema de vacunación completo contra el coronavirus. Ese requisito excluyente no le cayó del todo bien a la mujer y protagonizó un ataque de ira en esa oficina.

“¡Filmame, filmame!”, le gritaba a uno de los empleados que la grababa con su teléfono celular y permanecía escondido detrás de una pared mientras ella revoleaba una silla por encima de un escritorio.

La señora, identificada como Lorena del Carmen Giagnoni, de 47 años, también golpeó los vidrios de la puerta principal y manifestó su enojo e impotencia contra los trabajadores del lugar: “¡No me importa que me filme! Ustedes porque están ahí metidos, es una burocracia”.

Además, dio vueltas un escritorio y rompió otros objetos según puede verse en un video viralizado durante ese ataque.

Luego de esa reacción violenta, la vecina de La Matanza se quedó afuera del Registro Civil y, de manera desafiante, advirtió: “¡Llamá a la Policía porque no me voy a mover de acá! ¡Quiero los trámites de mi mamá!”.

El video, de apenas 25 segundos de duración, mostró el deplorable estado en que quedó esa oficina municipal luego del ataque, en el que ninguno de los empleados trató de que la mujer depusiera su actitud ni intervino para evitar mayores desmanes.

Desde el 1 de enero de 2022, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso que las personas mayores de 13 años deben acreditar esquema de vacunación completo contra COVID-19 para realizar actividades como ir a bailar a discotecas, ingresar a salones de fiestas, realizar viajes grupales y asistir a eventos masivos en espacios abiertos, cerrados o al aire libre. Pero el gobierno bonaerense optó por radicalizar aún más esa medida sanitaria y también la exige para realizar trámites en dependencias provinciales y municipales.

No es la primera vez que se producen incidentes cuando se exige la presentación del Pase Sanitario. Ocurrió en supermercados, bancos, shoppings. Pero uno de los casos más resonantes en los últimos dos meses fue el de una mujer, que denigró a una moza en un bar de La Plata.

“Me llama la atención que a cada uno que entra ustedes le piden no sé qué…”, se escucha decir a la mujer en el comienzo del video. “Ah, sí. Les pedimos el coso de vacunación”, respondió la moza ante la consulta de la clienta sobre el Pase Sanitario.

“Ah, entonces yo te voy a pedir a vos la habilitación municipal, los libros rubricados, el libro de quejas y te voy a pedir las libretas sanitarias de todos los que están manipulando comida con las vacunas antituberculosas y la de la sífilis”, sorprendió la clienta con su respuesta. “Vos me traes todo eso y yo te muestro mi pase de COVID”, insistió la mujer ante la sorpresa de la moza.

“¡Vos traeme tu libreta sanitaria y yo te muestro mi pase!”, le expresó de manera enfática la clienta a la trabajadora, quien fundamentó: “Es algo que necesitan los dueños, no es algo de nosotros”. “Bueno, decile a la dueña que venga porque yo necesito la habilitación del negocio, necesito las libretas sanitarias de todos los que están manipulando las comidas, ¿puede ser?”. Y el video también se hizo viral, como el Registro Civil de González Catán.

