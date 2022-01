Video: una mujer maltrató a una moza cuando le pidió el pase sanitario en La Plata

Una mujer maltrató a la moza que le pidió el Pase Sanitario y el hecho quedó registrado en un video que se viralizó en las últimas horas . Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que sucedió durante esta semana, pero que hasta el momento no se registró una denuncia al respecto.

“Me llama la atención que a cada uno que entra ustedes le piden no sé qué…”, se escucha decir a la mujer en el comienzo del video. “Ah, sí. Les pedimos el coso de vacunación”, respondió la moza ante la consulta de la clienta sobre el Pase Sanitario.

“Ah, entonces yo te voy a pedir a vos la habilitación municipal, los libros rubricados, el libro de quejas y te voy a pedir las libretas sanitarias de todos los que están manipulando comida con las vacunas antituberculosas y la de la sífilis”, sorprendió la clienta con su respuesta. “V os me traes todo eso y yo te muestro mi pase de COVID” , insistió la mujer ante la sorpresa de la moza.

La Municipalidad de La Plata notificó el último 26 de diciembre a sectores gastronómicos y culturales de la ciudad sobre la implementación del “Pase Sanitario obligatorio” para la realización de actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados. Instan a cumplir con la medida y piden “el compromiso del sector privado”, señalaron fuentes al respecto de las medidas municipales a las cuales respondía de manera acertada la moza.

En el diálogo, a continuación la trabajadora del local le pregunta a la mujer: “¿Vos querías entrar o comer acá afuera?”. “A ver, yo quería ir al baño después y no puedo ir”, respondió la mujer. “No creo que necesites el Pase para poder ir”, le dijo la moza en el video que según el diario El Día de La Plata, se registró en el bar Charola Cocina & Bazar ubicado en 12 y 47.

“¡Vos traeme tu libreta sanitaria y yo te muestro mi pase!” , le expresó de manera enfática la clienta a la trabajadora, quien fundamentó: “Es algo que necesitan los dueños, no es algo de nosotros”. “Bueno, decile a la dueña que venga porque yo necesito la habilitación del negocio, necesito las libretas sanitarias de todos los que están manipulando las comidas, ¿puede ser?”.

En el cierre del diálogo, la moza le realiza una consulta a la mujer: “¿Querés que llame a la encargada?”. “No sé, alguien me tiene que dar la cara porque vos me vas a venir a exigir algo a mi y yo cuando exijo algo que es fundamental y es por ley... Esto otro (por el Pase Sanitario) es una disposición ministerial, no es por ley. Vos me vas a venir a hacer cuestión. No, yo quiero la legalidad de ustedes. Muestrenme”, insistió la clienta. Por último, comentó de manera imperativa: “Traeme el menú, no quiero problemas para entrar y traeme a la encargada, al dueño o al que sea”.

En relación a esta temática, un médico de 79 años que realizaba certificados apócrifos para evitar la vacunación contra el COVID-19 fue detenido esta tarde por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, precisaron fuentes policiales a Infobae. Ante el operativo de los efectivos, un grupo de pacientes que esperaba ser atendido en el lugar defendió al profesional y generó incidentes con las fuerzas de seguridad.

El hecho ocurrió en el barrio de Palermo, en CABA. Allí, en un departamento ubicado en la calle Coronel Díaz al 1700 el médico emitía certificados apócrifos con supuestas patologías que eximían a las personas requirentes de recibir la vacunación contra el coronavirus. Según pudo averiguar este medio, el profesional cobraba alrededor de 4.000 pesos para emitir el certificado en cuestión.

