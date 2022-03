El apoyo de sus hijos y una señal de su suegra: así espera Macarrón el juicio por el crimen de Nora Dalmasso

Marcelo Macarrón está acusado como presunto instigador del asesinato de su esposa, Nora Dalmasso

Para Facundo Macarrón y su hermana Valentina será cómo revivir la peor pesadilla: el atroz asesinato de su madre Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en su casa del country Villa Golf de Río Cuarto.

A poco más de 15 años del hecho, el único acusado que será juzgado por ser el presunto autor intelectual del crimen es Marcelo Macarrón, el viudo de la víctima.

La calificación de la carátula es “homicidio calificado por el vínculo, alevosía, y precio o promesa remuneratoria” en calidad de instigador, que prevé la pena de prisión perpetua.

“Con mi hermana vamos a estar para acompañar a mi padre. Confiamos en que todo va a salir bien” , le comentó Facundo a un allegado, según pudo saber Infobae. La familia está unida desde que pasó todo. Es más, Macarrón sigue viviendo en la misma casa.

En el juicio habrá 300 testigos, entre ellos las más de 20 personas que desfilaron por la escena del crimen, cuando un cura amigo de la familia tapó el cuerpo desnudo de Nora con una frazada por una cuestión de pudor.

Macarrón será sometido a un jurado popular que ya fue definido: habrá ocho titulares y 17 suplentes. La máxima pena estimada es la cadena perpetua, pero el círculo íntimo del acusado cree que será absuelto.

Macarrón llega al juicio con una mezcla de sensaciones. Por un lado le dice a su entorno que está “tranquilo”. “No tienen nada contra mí, es una acusación antojadísima y una prueba de que can contra los Macarrón. Primero fueron contra Facundo y después por mí” , le dijo a una persona de su entorno.

Pero también está enojado por lo que considera una injusticia. “Todos estos años perdidos en vez de buscar al verdadero asesino se concentraron a arruinar a la familia. No siguieron pistas firmes” , se quejó el viudo.

La familia en épocas felices. Hoy, el padre espera el juicio en su contra, sus hijos Facundo y Valentina declararán a su favor y Nora hace 15 años espera justicia

Para su abogado, Marcelo Brito, no hay ningún sustento alrededor de la imputación. “Es un disparate. El anterior fiscal dijo que mi defendido vino de Uruguay en un avión fantasma, mató a su esposa y volvió en ese avión. Es una fábula increíble. El fiscal actual sacó esa teoría descabellada pero dice que Macarrón la mandó a asesinar, otra hipótesis sin peso”, dijo el penalista.

En la primera audiencia se leerá la acusación. Macarrón llega a este momento crucial con su familia unida. Además de estar acompañado por sus dos hijos, se supo que María Delia “Nené” Grassi -madre de la víctima- se retiró como querellante. Es una señal positva para Macarrón, ya que en un momento dijo a los medios de Córdoba que su yerno estaba rodeado de una mafia de matones y que quizá su hija se enteró de algo que no debía enterarse.

La defensa de Macarrón, encabezada por Marcelo Brito, seguirá con el planteo de siempre: mientras mataban a su esposa, Macarrón estaba con un grupo de amigos en Punta del Este, donde ganó un torneo de golf.

El testimonio de sus amigos será clave. Entre ellos estaba Daniel Lacase, su primer abogado, y Guillermo Albarracín, quien era amante de Nora. A su vez, ella era amiga de la esposa de Albarracín, que compartió la cena de la última noche de la víctima.

La acusación apunta a qué Macarrón ideó el viaje como coartada. Y contrató a un sicario para que matara a su mujer.

Los pesquisas no tienen ubicado al asesino y dudan del móvil. Creen que fue por un tema económico más que lo una cuestión de despecho.

Antes de que la estrangularan con las manos y el lazo de su bata, Nora, de 51 años, en su casa tomó una copa de champán, se quitó el maquillaje, se dio un baño de inmersión y se dirigió en bata al dormitorio de su hija porque al suyo y al de su marido lo estaban refaccionando. Se desnudó y se acostó. Dejó los lentes y el celular en la mesita de luz.

Es en ese momento que aparece el asesino (o los asesinos), que la golpeó, logró desvanecerla y luego estrangulada con el lazo de su bata y con las manos. Una maniobra mixta. Aunque resulte extraño que un sicario haya actuado sin arma, para los investigadores el autor intelectual buscó confundir. “Esperó que creyéramos que fue una violación, algo más relacionado a una relación extramatrimonial. Fue como si hubiese intentado embarrar la escena del crimen” , dijo una fuente del caso.

Nora Dalmasso fue asesinada en 2006. Quien la mató conocía que esa noche estaría sola en su casa

En la reconstrucción del crimen que hicieron los forenses Raúl Torre y Osvaldo Raffo, con gran trayectoria en casos policiales, creen que Nora se trabó en lucha con el agresor. Concluyeron que el estrangulador ejerció una fuerza de 15 kilos durante tres a cinco minutos sobre el cuello de Nora, que tenía lesiones en el cráneo y en el codo derecho. “Se trata de una víctima luchando por su vida, derribada al suelo y transportada a la cama, o sorprendida en ella. No siempre se halla un escenario criminal con muebles derribados, vidrios rotos y regueros de sangre”.

Para los peritos de la familia de Nora, el o los asesinos la esperaban en la casa cuando ella llegó de cenar con sus amigas.

El caso tuvo cuatro fiscales y 18 sospechosos, entre ellos el albañil Gastón Zárate, liberado después de la marcha del “perejilazo”.

El asesino parecía estar bien informado. Porque la noche fatídica Nora iba a estar sola. Como se dijo, su marido estaba en Punta del Este con otros 15 amigos, su hija Valentina, de 16 años, dormía en la casa de una amiga y su hijo Facundo, de 19, estaba en Córdoba, donde cursaba Derecho.

El hijo de la víctima fue imputado en la causa el 6 de junio de 2007. El único argumento del fiscal Javier Di Santo, que terminó por renunciar, en su contra fue que en el ADN de la escena del crimen apareció el linaje Macarrón. Como su padre Marcelo jugaba al momento del femicidio un torneo de golf en Uruguay, la sospecha (“leve”, como puntualizó Di Santo), recayó sobre su hijo.

Facundo Macarrón fue acusado por el crimen de su madre y sobreseído en 2012. Ahora apoya a Marcelo, su papá TELAM

No lo detuvieron, el propio fiscal consideró que no había pruebas suficientes. Sin embargo, su teoría era que Facundo mató a su madre y abusó de ella. No sólo eso: se llegó a buscar el móvil en una supuesta pelea entre madre e hijo por la elección sexual del joven. Algunas pericias giraron en torno a su vida privada, pese a que no tenían nada que ver con lo que se investigaba.

En 2012 fue sobreseído por el juez de Control de Río Cuarto, Daniel Muñoz.

Facundo tuvo dos grandes heridas. Una por el crimen de su madre. La otra, la injusta acusación. “Destruyeron mi juventud”, le dijo a Infobae el 20 de junio de 2020, en su primera manifestación a un medio desde que mataron a su madre.

Facundo y su hermana Valentina también van a declarar. Hasta ahora sólo Facundo se manifestó a los medios a través de mensajes por mail. A Infobae le dijo: “Nunca pudimos recordar en paz a mamá, llevarle una flor, recordarla con una sonrisa, porque siempre fuimos acusados y perseguidos. Ojalá llegue el día en que podamos hacerlo. Para eso tiene que terminar esta pesadilla”.

