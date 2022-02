Polémica en la Ciudad por el supuesto traspaso del edificio de una escuela para sordos para erigir la Casa del Vino

Los carteles de las protestas en la puerta del Palacio Ceci, de Devoto

Docentes, familiares y alumnos de la Escuela Especial N 28 para sordos Profesor Bartolomé Ayrolo, ubicada en la Av. Lincoln 4305 de Devoto, están en estado de alerta. Denuncian que el Gobierno de la Ciudad planifica ceder el magnífico Palacio Ceci, patrimonio del establecimiento, para dar lugar a la sede del Distrito del Vino. La noticia cayó como un baldazo de agua fría a toda la comunidad educativa, quienes festejaban que después de tantos años de solicitar el arreglo, se había iniciado la restauración.

El tuit que luego borró el ministerio de Cultura de Mendoza sobre la visita de su titular, Nora Vicario, al Palacio Ceci

La primera alarma fue la semana pasada, cuando se publicó un decreto que establece que ”el Ministerio de Educación restituye el edificio a la Administración General de Bienes para la restauración”. La segunda fue un tweet, luego borrado del Ministerio de Cultura de Mendoza donde se leía “La ministra Nora Vicario visitó el Palacio Ceci, futura Casa del Vino en el Distrito del Vino en CABA. Un espacio y vidriera para mostrar las bodegas y experiencias ecoturísticas de Mendoza”.

Los familiares de los chicos sordos que concurren a la escuela Dr. Ayrolo dicen que el edificio es "parte de su identidad"

Se trata de la primera escuela de sordos del país, donde concurren 450 chicos. Si bien los alumnos no cursan en el Palacio sino en un edificio más moderno que está ubicado a pocos metros en el mismo predio, el lugar siempre se usó en beneficio del establecimiento. La mansión no estaba adaptada para niños con problemas motores y sillas de ruedas, por la falta de ascensores y rampa. Pero sí era usado por el cuerpo docente y diversos proyectos pedagógicos.

El acta de traspaso del edificio

“Ayer nos enteramos que el Gobierno de la ciudad se apropia de parte de la Escuela, del Palacio. El Palacio para la comunidad sorda es nuestra identidad, son las paredes donde está la historia de todos los pioneros en la educación para sordos, del lenguaje de señas”, cuenta a Infobae Patricia Falconi, ex presidenta de la Cooperadora, cuyo hijo Luciano Gómez completó los estudios ahí y hoy cursa en el IFET 27 Diseño Gráfico. “Nos mintieron, nos dijeron que lo iban a arreglar y nos ilusionamos. El año pasado le dijeron a la directora que había que vaciar el palacio porque iban a trabajar, lo iban a restaurar. Imagínate, hubo muchísima alegría de toda la comunidad porque era lo que estábamos pidiendo, iban a arreglar nuestra casa. Y ahora nos encontramos que la arreglan para hacer la Ruta del Vino. Quieren hacer degustación, entre otras cosas. El miércoles vinieron los dueños de las bodegas de Mendoza para hacer una de las paradas del camino del vino, porque Devoto por Ley es el Distrito del Vino”, describe la mujer sin poder creer lo que está pasando. “Acá a las familias les dan esperanzas de que sus hijos se puedan insertar. Los que se reciben pueden estudiar cualquier carrera. La verdad es que estamos todos muy movilizados, muy tristes porque no nos respetaron”, concluye angustiada.

Los docentes también protestan por el traspaso

“La conducción solicitó al Gobierno de la Ciudad la restauración del Palacio porque lo hacía la escuela, pero no alcanzaban lógicamente los fondos”, explica Jorge Godoy, Secretario de Educación Especial de UTE (Unión de Trabajadores de la Educación). “Tras ese pedido comienzan a ir a la escuela funcionarios de distintos ministerios y de la Dirección de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires y se informa que se iba a hacer la obra de reparación. Poco fue el tiempo que duró esta felicidad porque empezaron a correr rumores de que el edificio iba a ser destinado a ser la sede central del Distrito del Vino”, agrega el gremialista. “Además no se entiende porque se habla de restitución del Palacio para la Dirección de Bienes si el edificio históricamente fue cedido para el Ministerio de Educación. Esta restitución la hace entre gallos y medianoche el Director de Educación Estatal, Fabián Capponi, en un documento firmado el pasado 3 de febrero. Nosotros –advierte- vamos a tomar todas las medidas necesarias para detener esto. Un amparo, una medida cautelar y desde la Legislatura también vamos a tratar de frenar esto. Es más, en las últimas semanas fueron a retirar bienes valiosísimos del Palacio que no estaban constituidos en un acta que firmó un escribano público. Una empresa privada fue a retirar las obras de arte para resguardarlas teóricamente pero el acta que había firmado un escribano público no coincide con lo que retiró la empresa”, denuncia.

La fachada del Palacio Ceci

“La verdad es que esto es indignante”, dice Jessica Hernández, mamá de un alumno de 7mo grado. “Todos le tomamos un cariño muy grande al edificio y encima de la forma que nos enteramos no tiene nombre. Es aberrante que se hagan este tipo de cosas para un destino que no tiene nada que ver con la educación de los chicos sordos. Hay mucha bronca”, agrega. “A los alumnos les hace mal desde el lado sentimental, mi hijo va desde sala de 3 y tiene un amor muy grande por el edificio, y los va a afectar desde ese lado” , cuenta esta mamá y avisa: “el miércoles a las 11,30 de la mañana vamos a hacer una marcha para frenar esto”, advierte.

“En el Palacio no se cumplía ninguna actividad del colegio. Estaba sin uso y lo que estamos haciendo es arreglándolo. Después lo va a usar Cultura, Educación, varios sectores”, declaró el Ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, José Luis Giusti a Infobae. “Hay un edificio nuevo para la escuela que ya está funcionando, ya empezaron las clases, no pasa absolutamente nada”, agrega. Y respecto al anuncio realizado por la Ministra de Cultura de Mendoza, Nora Vicario aclaró: “Ella visitó una importante parte de Devoto, pero quiero decir que el Palacio va a ser usado por todo el Gobierno de la Ciudad, y el distrito del vino no va a tener ninguna sede”, añadió.

La imponente escalera del Palacio Ceci, un emblema de Villa Devoto

Historia del palacio

La mansión Ceci es una de las joyas ocultas más importantes de la Ciudad, no sólo por su arquitectura europea y sus valiosas obras de artes sino también porque allí vivió una de los 712 sobrevivientes del Titanic. Se trata de una de las empleadas de la acaudalada familia Ceci, quien luego de la tragedia llegó a Argentina y fue parte de la servidumbre hasta que falleció.

Uno de los salones del Palacio Ceci, recientemente restaurado

El Palacio fue construido por el italiano Alfredo Ceci en 1913, dueño junto a sus cuatro hermanos de la empresa constructora Ceci, famosa en la época por levantar la Iglesia San Vicente de Paul, la Basílica de San Antonio, el Seminario Conciliar y el demolido Palacio Devoto, entre otras reliquias del barrio. En la mansión predomina el estilo francés, con algunos tintes italianos y barrocos. La casa tiene 30 ambientes donde abunda el mármol de Carrara, la boiserie de roble de Eslavonia, las mayólicas inglesas y sanitarios de Nueva York, entre otros lujos. Además conserva casi todos los muebles de la época, y otros elementos decorativos como ánforas de piedra y mármol además de estatuas, bustos y cariátides de Luigi Trinchero, el mismo que ornamentó el Teatro Colón. Y un detalle: el imponente comedor cuenta con fresco en el techo donde se simboliza a Baco, el Dios del Vino. Tal vez esta fue la fuente de inspiración para los funcionarios para cambiar el destino del lugar.

